Что посмотреть в выходные. Новая комедия «Замок на Рождество» с Брук Шилдс, скандинавский хоррор «Жестокие эльфы» и документалка Питера Джексона о The Beatles

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На этой неделе на Netflix, Apple Tv+ и Disney+ четыре интересных релиза. Среди них — новый документальный фильм The Beatles: Get Back, который снял режиссер «Властелина колец» Питер Джексон, скандинавский сериал «Жестокие эльфы» об ужасах соседства с мистическими существами на отдаленном острове, романтическая комедия «Замок на Рождество» с Брук Шилдс, документалка «Это была драка перед Рождеством» о мужчине, который воюет с соседями из-за празднования Рождества. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Документальный фильм The Beatles: Get Back

О чем сериал. Документалка режиссера «Властелина колец» и «Хоббита» Питера Джексона. В 1969 году The Beatles записывали материал для своего альбома «Let It Be». Почти весь процесс записи и после концерт на крыше сняли на пленку — 60 часов видеоматериала. В 1970 году на основе этих кадров смонтировали документалку, показывающую внутренний кризис группы, для которой альбом стал последним. Но Питер Джексон заявил, что считает старый фильм очень тенденциозным. «Конечно, там есть драматические моменты, но нет такого сильного разлада, с которым проект так долго ассоциировали. […] А еще это смешно, жизнеутверждающе и удивительно душевно», — сказал Джексон. И смонтировал из того же материала свою документалку. Большую часть попавших туда кадров зрители раньше никогда не видели.

The Beatles: Get Back / Disney+ / режиссер — Питер Джексон / продолжительность — 3 эпизода / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% от критиков, 84% от зрителей / рейтинг IMDb — 9,7.

Что говорят критики. The Guardian пишет, что в фильме есть фантастические моменты, иногда достаточно большие, но до них нужно добираться через длинные эпизоды пустой болтовни. Обозреватель RogerEbert считает, что Джексон дал более широкую перспективу атмосферы в The Beatles перед распадом группы, а документалка 1970 года игнорировала много радостных моментов.

Романтическая комедия «Замок на Рождество»

О чем сериал. Популярная американская писательница Софи Браун (Брук Шилдс) переживает кризис — ее ругают журналисты, издательства и собственные фанаты. Она вспоминает, как дедушка рассказывал ей истории о жизни в замке в Шотландии. И чтобы сменить обстановку, отправляется туда. Замок продается, и Браун хочет его купить. Но во-первых, жизнь в замке оказывается не такой комфортной, как в роскошной квартире. А во-вторых, по договору еще три месяца там будет жить его прошлый владелец — герцог Майлз (Кэрри Элвес), который может расторгнуть договор. Сначала между Софи и герцогом складываются ужасные отношения, потому что он высокомерный и странный. Но постепенно они начинают лучше понимать друг друга.

A Castle for Christmas / Netflix / режиссер — Мэри Ламберт / в главных ролях — Брук Шилдс, Кэри Элвес, Ли Росс / продолжительность — 1 час 39 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — еще нет.

Что говорят критики. New York Times считает, что фильм достаточно симпатичный, но его сценарий получился очень шаблонным. Variey пишет, что в сценарии есть определенные дыры, но преимущества фильма перевешивают недостатки.

Скандинавский хоррор «Жестокие эльфы»

О чем сериал. Датская семья — папа Мадс, мама Шарлотта и их дети Каспер и Жозефина — решили встретить Рождество на природе и отправились на отдаленный остров. Практически сразу они сталкиваются с маленькими загадочными существами, но их замечает только девочка. Жители острова ведут себя странно и советуют гостям быстрее уехать. Впрочем, семья некоторое время делает вид, что все хорошо, и готовится к Рождеству. Но мистическая экосистема острова оказалась гораздо сложнее, чем они себе представляли.

Elves / Netflix / шоураннер — Стефан Яворски / в главных ролях — Соня Софи Энгберг Стин, Мило Кампанале, Вивелилль Согар Хольм / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — еще нет.

Что говорят критики. Обозреватель Касондра Фелтус считает, что сериал будет уместен под Рождество не только потому, что речь идет об эльфах. Рождество — это время традиций и ритуалов, которых на отдаленном острове будет немало.

Документальный фильм «Это была драка перед Рождеством»

О чем сериал. Джереми Моррис — юрист и большой фанат Рождества. Знакомые даже называют его «мистер Рождество». Он любит украшать свой дом сотнями тысяч лампочек, звать гостей, устраивать настоящее празднование с салютами и верблюдами. Но его соседям по West Hayden Estates не очень нравится увлечение Морриса — оно мешает им праздновать Рождество тихо и по-семейному. Поэтому перед Рождеством они подают на него в суд. Документалка рассказывает историю ссоры Морриса с соседями, которые, как он считает, «украли его Рождество». Фильм сняла документалистка Беки Рид, известная работой «Три одинаковых незнакомца» 2018 года — о трех близнецах, встретившихся уже во взрослом возрасте.

ʼTwas the Fight Before Christmas / Apple TV+ / режиссер — Беки Рид / продолжительность — 1 час 31 минута / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — 5,1.

Что говорят критики. The Guardian говорит, что это удивительный портрет человека, который убежден, что не может ошибаться, а еще идеальная история нашей эпохи, когда победа достается тому, кто кричит громче. New York Times отмечает, что фильм намекает на политический подтекст действий Морриса.