50 лет назад в США преступник угнал самолет, получил $200 тысяч выкупа, а потом выпрыгнул на лету с парашютом. Ни его, ни всех денег так и не нашли. Рассказываем невероятную историю Дэна Купера

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Getty Images / Бандус Екатерина / «Бабель»

Двадцать четвертого ноября 1971 года пассажир Boeing 727 рейса Портленд — Сиэтл с билетом на имя Дэна Купера объявил, что у него в чемодане бомба. Он потребовал $200 тысяч выкупа, два набора парашютов и приказал пилотам лететь в сторону Мексики. По пути он выпрыгнул из самолета с парашютом над лесом и горами. С тех пор его больше никто не видел. Полиция и ФБР искали его больше сорока лет, у них было больше тысячи подозреваемых, но личность Купера установить так и не удалось. Следствие предполагало, что он не пережил прыжок, но ни тела, ни парашюта, ни каких-либо других улик так и не нашли. У угонщика появилось много фанатов и подражателей, о нем писали книги, снимали документальные и художественные фильмы. Одна из последних отсылок была в сериале «Локи». А в аэропортах после этого усилили безопасность. Спустя 45 лет в ФБР все же решили приостановить расследование «до появления новых улик и деталей». «Бабель» рассказывает о единственном нераскрытом угоне самолета за всю историю гражданской авиации.

Непримечательный угонщик с необычными требованиями

Днем 24 ноября 1971 года, в канун Дня благодарения в аэропорту Портленда мужчина средних лет взял за наличные билет на Boeing 727 компании Northwest Orient Airlines до Сиэтла на имя Дэна Купера. С виду он был ничем не примечателен. Возраст около 40 лет, рост около 180 сантиметров, вес около 80 килограммов, глаза карие, кожа смуглая, одет в легкое черное пальто, темный костюм, белую рубашку, черный галстук с заколкой и перламутровой булавкой, на ногах туфли-мокасины, в руках небольшой чемодан-портфель — так его будут описывать свидетели.

Фоторобот Купера, составленный ФБР, 1972 год. FBI

Самолет был заполнен примерно на треть, кроме Купера в салоне было 36 пассажиров. Купер занял свое место в хвосте самолета неподалеку от откидного кресла стюардессы. После взлета он закурил — тогда в салонах еще можно было курить — и заказал бурбон с содовой. А затем передал одной из стюардесс записку. Та решила, что это очередной флирт, а в записке предложение сходить на свидание и номер телефона, поэтому не читая сунула ее в карман. Но пассажир тихо сказал, что лучше бы ей прочесть записку, ведь у него с собой бомба.

После этого он попросил перепуганную стюардессу сесть рядом с ним и приоткрыл чемодан. Внутри виднелись несколько цилиндров, от которых шли обмотанные изолентой провода, и большая батарея. После этого Купер попросил стюардессу передать пилотам требования: $200 тысяч немеченными 20-долларовыми купюрами и два парашютных комплекта — по основному и запасному парашюту в каждом, причем парашюты должны быть спортивные, а не военные. Он добавил, что самолет приземлится в Сиэтле только после того, как подготовят деньги и парашюты. Иначе — взорвет бомбу.

Стюардесса Флоренс Шаффнер, которой Купер дал записку о бомбе, дает показания в ФБР, 26 ноября 1971 года. Getty Images / «Бабель»

Стюардесса по-тихому все передала пилотам, те связались с диспетчером, а дальше подключилась полиция и ФБР. Лететь от Портленда до Сиэтла было около получаса, но самолет еще больше двух часов кружил над аэропортом, пока собирали деньги и искали парашюты. Чтобы не допустить паники в салоне, пассажирам сказали, что посадка задерживается по техническим причинам. Сам Купер вел себя спокойно и вежливо общался со стюардессами. Он надел большие солнцезащитные очки, заказал еще бурбон и заплатил за выпивку, оставив щедрые чаевые. И даже попросил, чтобы после посадки пилотам передали еду, ведь, по его словам, «намечалось шоу».

Когда самолет приземлился, Купер потребовал, чтобы его заправили, а в салоне погасили огни — так рассредоточенные в аэропорту снайперы не могли видеть, что происходит внутри. Когда ему передали деньги и парашюты, он отпустил всех пассажиров и двух стюардесс. Еще одна бортпроводница, два пилота и бортинженер остались в самолете. Теперь Купер выдвинул новые требования: лететь на юго-восток в сторону Мехико на минимально возможной скорости, примерно 185 километров в час, и на высоте не более трех тысяч метров. При этом шасси самолета должны быть выпущенными, а закрылки крыльев опущены на 15 градусов. Пилоты сразу сказали, что при таких условиях топливо закончится раньше, чем они долетят до границы Мексики. Тогда Купер согласился сделать остановку в городе Рино в штате Невада для дозаправки. Лететь туда было больше двух часов.

Boeing 727 компании Northwest Orient Airlines, который захватил Купер, в аэропорту Сиэтла, 24 ноября 1971 года. Getty Images / «Бабель»

Около 19:40 по местному времени лайнер поднялся в воздух из Сиэтла. Через несколько минут после взлета Купер приказал всему экипажу запереться в кабине пилотов. Последнее, что увидела стюардесса, это как Купер что-то привязывал к поясу. Около 20:00 пилоты заметили, что на борту упало давление, а на панели загорелась сигнальная лампочка. Это означало, что открылась дверь с бортовым трапом в хвосте самолета, в Boeing 727 этот трап иногда использовали для высадки и посадки пассажиров. Командир экипажа спросил по громкой связи, все ли в порядке и не нужна ли Куперу помощь. Тот ответил резким отказом. Еще примерно через 15 минут самолет вошел в плотный грозовой фронт с практически нулевой видимостью. В это время хвостовая часть резко подалась вверх, так что пилотам срочно пришлось выравнивать самолет.

Boeing 727 с выпущенным кормовым трапом для посадки пассажиров, 27 сентября 1965 года. Getty Images / «Бабель»

Никаких указаний от Купера больше не было. И около 22:15 пришлось садиться в Рино с выпущенным кормовым трапом, из кабины пилотов его нельзя было закрыть. Самолет тут же окружили полиция и агенты ФБР. Но Купер по-прежнему молчал. Еще через время командир экипажа вышел в салон и никого там не увидел. Полицейские обыскали весь самолет, но угонщик исчез вместе с одним комплектом парашютов, деньгами и чемоданом с бомбой. С тех пор дальнейшая судьба Купера остается загадкой.

Стюардесса Тина Маклоу (справа) вместе с остальными членами экипажа, которые вылетели на захваченном Купером самолете из Сиэтла, дает показания ФБР, 26 ноября 1971 года. Getty Images / «Бабель»

Минимум улик за десять лет

Первым делом агенты ФБР тщательно обыскали самолет. Нашли больше 60 отпечатков пальцев, которые не принадлежали ни пассажирам, ни экипажу и не значились в картотеке ФБР. Записку, которую Купер изначально передал стюардессе, он потом забрал. Также исчезли стаканы, из которых он мог пить бурбон, и окурки сигарет марки «Рэли», которые курил угонщик.

Также в салоне остался второй комплект парашютов. От одного из них Купер отрезал несколько строп, видимо, чтобы привязать к телу сумку с деньгами.

Парашют, от которого Купер отрезал стропы. FBI

Но главной уликой, которую нашли в салоне, был тот самый галстук с заколкой и перламутровой булавкой. Он лежал на соседнем кресле, рядом с местом, на которое купил билет Купер. На галстуке обнаружили частички ДНК, которые потом сличали с образцами подозреваемых, но совпадений не было. Поэтому в ФБР предположили, что частички могли вообще не принадлежать угонщику: он мог одолжить галстук или купить подержанный.

Только в 2010-х годах в ходе новых исследований на галстуке обнаружили частицы титана, после чего появилась версия, что Купер мог быть инженером или менеджером на химическом или металлообрабатывающем заводе. Также на галстуке оказались церий и сульфид стронция. Теперь не исключалась версия, что Купер был сотрудником Boeing, так как эти элементы использовались в незаконченной разработке сверхзвукового пассажирского самолета Boeing 2707.

Галстук Купера, который он оставил в салоне. FBI

Параллельно отправили поисковую команду в район возможного приземления Купера — в лесной и гористой местности в районе рек Колумбия и Льюис, примерно в 50 километрах от Портленда. Таким образом угонщик фактически вернулся туда же, откуда вылетал. Но точное место приземления определить было трудно. К тому же угонщик выбрал удачное время — канун Дня благодарения. Следующие три дня тоже были выходными. Поэтому многие полицейские и сотрудники ФБР разъехались по домам.

Карта района, куда мог приземлиться Купер А — аэропорт Портленда, B — аэропорт Сиэтла, C — аэропорт Рино, 1 — первая предполагаемая точка прыжка Купера, 2 — место, где нашли инструкцию по использованию заднего трапа, 3 — место, где нашли пачки с купюрами, 4 — вторая предполагаемая точка прыжка Купера.

Плюс у Купера было около двух часов форы, пока самолет долетел до Рино. В итоге тщательное прочесывание местности не дало никаких результатов. Правоохранители разослали серийные номера купюр, которые выдали Куперу, в казино, ипподромы, банки и другие заведения с большим денежным оборотом. Но ни одна из банкнот так и не всплыла.

В ноябре 1978 года охотник нашел неподалеку от лесной дороги плакат с инструкциями по спуску кормового трапа у самолетов Boeing 727. Над этим местом пролетал угнанный Купером самолет.

Заместитель шерифа Боб Никс указывает на область на карте, где охотник нашел плакат с инструкциями по спуску кормового трапа у самолетов Boeing 727, 18 января 1979 года. Getty Images / «Бабель»

А в 1980 году восьмилетний Брайан Ингрэм отдыхал со своей семьей на реке Колумбия, как раз в том районе, где мог приземлиться Купер. Разгребая песчаный берег, чтобы развести костер, Ингрэм обнаружил три пакета с 20-долларовыми купюрами.

Купюры из выкупа Купера, которые нашли на берегу реки Колумбия в феврале 1980 года. Getty Images / «Бабель»

Следователи по номерам установили, что это были те самые купюры, которые выдали Куперу. И лежали они именно в том порядке, в каком их сложили изначально. Значит, можно было предположить, что пачки выпали во время прыжка, и судя по их плохому состоянию, все это время пролежали в песке и воде. Агенты ФБР перерыли берег реки Колумбия неподалеку от места находки, но больше ничего не нашли.

Агенты ФБР раскапывают песчаный пляж на северном берегу Колумбии, где незадолго до этого были найдены купюры из выкупа Купера, 12 февраля 1980 года. Getty Images / «Бабель»

В 1986 году, после длительных переговоров, часть денег поделили между семьей Ингрэм и страховщиком Northwest Orient Airlines. А 14 купюр ФБР оставило себе в качестве доказательств. В 2008 году уже взрослый Брайан Ингрэм продал пятнадцать купюр на аукционе примерно за 37 тысяч долларов. В трех пачках на берегу реки было 290 купюр, остальные 9 710 до сих пор не найдены.

Юный Брайан Ингрэм показывает место на берегу Колумбии, где он нашел пакеты с деньгами, 15 февраля 1980 года. Getty Images / «Бабель»

Мог ли Купер выжить после такого прыжка?

Сначала следователи думали, что угонщик имел военную подготовку — был десантником или пилотом. Похоже, что у него был опыт прыжков с парашютом. Он выпрыгнул именно внутри грозового фронта, чтобы пилоты военных самолетов, которые следовали из Сиэтла за угнанным Boeing 727, не смогли заметить прыжок. А еще Купер, по словам свидетелей, прекрасно знал местность, над которой они пролетали, и без труда указывал на разные ориентиры даже в темноте. Ветераны Второй мировой и Вьетнамской войны подтверждали, что даже в плохих погодных условиях такой прыжок с парашютом вполне может быть успешным. Нужны только подготовка и тренировка.

Парашютная сумка, оставшаяся в салоне Boeing 727, который угнал Купер. FBI

Но чем больше следователи ФБР вникали в детали, тем больше у них было сомнений, что Купер мог выжить. Он прыгал при нулевой видимости, сильном ветре с дождем и минусовой температуре за бортом в легком костюме и туфлях-мокасинах. А приземлиться мог в холодную воду или на заснеженную вершину горы. При этом он даже не попросил шлем вместе с парашютами.

И самое главное. Из двух основных парашютов Купер выбрал самый старый. Когда полиция выбирала парашюты в одной из парашютных школ Сиэтла, то в спешке захватила один учебный парашют-макет, который был зашит и не мог раскрыться. Именно его в качестве запасного выбрал Купер. У таких макетов есть специальная маркировка, и профессиональный парашютист должен в этом разбираться.

Военные вертолеты вылетают на поиски Купера из командного пункта на берегу озера Мервин в районе возможного приземления угонщика, 22 марта 1972 года. Getty Images / «Бабель»

На протяжении почти десяти лет ФБР вместе с полицией и армией прочесывали местность возможного приземления. Даже опускались на субмаринах на дно ближайших рек и озер. Они нашли несколько человеческих останков, установили личности всех погибших, и ни один из них не был тем самым угонщиком. Следователи также не нашли ни парашюта, ни чемодана с бомбой, ни каких-либо других улик.

Человеческий череп, найденный в районе возможного приземления Купера, 1975 год. Getty Images / «Бабель»

Кто такой Дэн Купер?

Этот вопрос всплывает в заголовках американских газет последние 50 лет. И на него до сих пор нет ответа. Изначально стало ясно, что Дэн Купер — это ненастоящее имя угонщика. Но после безрезультатных поисков по горячим следам ФБР на всякий случай задержало и допросило одного из мелких правонарушителей Ди Би Купера (D.B. Cooper), который жил неподалеку. Очень быстро выяснилось, что он непричастен к угону самолета. Но один из местных журналистов в погоне за сенсацией отправил в редакцию сообщение, что арестован угонщик самолета по имени Ди Би Купер. Новость быстро подхватили другие медиа, и несмотря на опровержения полиции и ФБР, преступник вошел в американскую историю именно под таким именем.

Билет на имя Дэна Купера из Портленда до Сиэтла 24 ноября 1971 года. FBI

Через три недели после угона в редакцию газеты Los Angeles Times пришло письмо от имени Дэна Купера, в котором он говорит, что жить ему осталось около года, а угон самолета «был для меня самым быстрым и выгодным способом обеспечить последние дни своей жизни». Позже появились и другие письма, разные по стилю и содержанию. В некоторых из них авторы заявляли, что угон самолета — это «победа над системой и глупым правительством». «Я должен был как-то применить то, чему меня научил дядя Сэм, и вот он я — очень богатый человек», — говорилось в одном послании. Никаких зацепок для ФБР эти письма не дали.

Но в подозреваемых недостатка не было. За все годы по этому делу прошло около 1 200 человек. Больше сотни человек сдались полиции и объявили себя Дэном Купером. Еще несколько человек перед смертью признались в угоне самолета. Десятки людей заявили, что по описанию преступник напоминает кого-то из их родственников или знакомых. Была даже версия, что Дэн Купер на самом деле был загримированной женщиной-пилотом. Все эти версии следствие проверяло, но ни к чему не пришло.

Фоторобот ФБР с изображением того, как мог выглядеть Купер в старости.

Из этого длинного списка «самым идеальным» подозреваемым для ФБР был ветеран Вьетнамской войны Ричард Маккой. В апреле 1972 года он угнал Boeing 727 по такому же сценарию, только вместо бомбы у него был пистолет и граната, и он потребовал не $200 тысяч, а $500 тысяч. Маккой тоже выпрыгнул с парашютом вместе с деньгами, а через два дня его арестовали. Но доказать его связь с предыдущим угоном не вышло. Он был моложе и не походил по характеру на «вежливого» Купера. Кроме того, на 24 ноября 1971 года у него было алиби, он был в Лас-Вегасе, за полторы тысячи километров от места преступления. Маккоя приговорили к 45 годам тюрьмы, через два года он бежал и через несколько месяцев погиб в перестрелке с полицией.

Ричард Маккой в наручниках после обвинения в угоне самолета, апрель 1972 года. Getty Images / «Бабель»

Спустя 45 лет список подозреваемых сократили до десятка человек. Материалов расследования накопилось на 60 томов. Но обвинение так никому и не предъявили, а личность Купера официально не установили. В апреле 2016 года ФБР «перенаправило ресурсы, выделенные на дело Купера, на расследование других важных преступлений». Но если появятся новые детали и улики, бюро готово возобновить расследование.

Наследие Купера

У преступника сразу же появилось много фанатов и подражателей. За 1972 год было 15 попыток угона самолетов по такому же сценарию. Поэтому уже в следующем году в аэропортах усилили меры безопасности: появился обязательный досмотр багажа и обыск подозрительных пассажиров. В двери кабин пилотов начали встраивать глазок, который позволял экипажу наблюдать за тем, что происходит в салоне. В следующий раз правила безопасности усилили после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Кроме того, в Boeing 727 и других самолетах появилось специальное устройство, которое не давало выпустить задний трап во время полета. Его назвали в честь угонщика — «лопасть Купера».

Пилот Northwest Airlines Flight Стив Лаки показывает «лопасть Купера» на самолете с задним трапом, 21 апреля 2000 года. Getty Images / «Бабель»

Благодаря широкой известности и, главное, множеству неразгаданных тайн история Дэна Купера отображена в кинематографе, литературе и музыке. Помимо документальных фильмов и книг-расследований, отсылки появляются и в художественных произведениях.

В 1981 году в США вышел приключенческий фильм «Погоня за Д.Б. Купером», основанный на романе американского писателя Джей Ди Рида «Свободное падение». Д. Б. Купер — это фамилия и инициалы агента ФБР Дейла Бартоломео Купера из телесериала «Твин Пикс». И одна из свежих отсылок — в телесериале киновселенной Marvel «Локи» 2021 года. По сюжету первой серии «Славная миссия», Купером был сам Локи.

Чтобы «Бабель» стал легендарным, не нужен большой выкуп и парашют. Достаточно вашего небольшого добровольного доната.