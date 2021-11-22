Россия собирается захватить Украину? Похоже, что да — об этом говорят украинская и западные разведки. Вот что стоит знать о возможном вторжении

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Getty Images / «Бабель»

В конце октября несколько американских СМИ, ссылаясь на данные разведки, написали, что Россия снова стягивает войска к украинским границам. Украинские власти сначала не обращали на это внимания — солдат и оружие под видом учений Кремль стянул к границам Украины еще в апреле. Но уже на прошлой неделе начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов обнародовал через американские СМИ карту возможного вторжения России. По данным Буданова, Россия может начать операцию в январе-феврале 2022 года, а сейчас на границах собрались около 100 тысяч российских военных. Собеседники «Бабеля», знакомые с ситуацией, говорят, что сейчас все выглядит опаснее, чем в апреле, хотя что-либо прогнозировать невозможно: нападет Россия снова или нет, знает только один человек — Владимир Путин. Корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко собрала все, что за этот месяц писали западные СМИ со ссылкой на спецслужбы, прогнозы главы украинской разведки Кирилла Буданова и рассказывает, что нужно знать о новом вторжении.

30 октября, американская газета The Washington Post

Со ссылкой на собеседников, близких к руководству США и ЕС, сообщалось, что численность российских войск возле украинских границ достигла апрельского уровня — тогда угроза российского вторжения была очень высока.

Газета цитировала директора аналитической группы CNA Майкла Кофмана, что такое скопление сил не похоже на учения. The Washington Post приводила данные секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что после совместных учений Беларуси и России «Запад-21» возле границ скопилось от 80 до 90 тысяч российских военных, не считая десятков тысяч находящихся в оккупированном в Крыму. Газета обращала внимание, что в последние месяцы российские власти снова повысили градус антиукраинской риторики.

30 октября, реакция Украины

Разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью.

1 ноября, американское издание Politico

Журналисты обнародовали спутниковые фотографии, сделанные Maxar Technologies 1 ноября вблизи украинских границ. На фото видны скопления танков и самоходной артиллерии в районе российского города Ельня — это около 100 км от границы с Беларусью и около 250 км от границы с Украиной. А в район вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины, россияне переместили технику 4-й танковой дивизии. Politico утверждало, что в этом же районе видны части 1-й гвардейской танковой армии.

2 ноября, глава ЦРУ едет в Москву

Президент США Джо Байден отправил в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы тот предупредил Россию ― США следят за ситуацией на границе с Украиной. Помощник госсекретаря Карен Донфрид тоже была в этой поездке, а затем отправилась в Киев, чтобы проинформировать украинские власти.

2 ноября, реакция Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал сообщения американских СМИ дезинформацией и добавил, что таких масштабов скопления российских войск на границе нет, а вся техника, которая стоит на границе, стояла там уже давно.

10 ноября, госсекретарь США встретился с министром иностранных дел Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил, что США обеспокоены тем, что Россия может попытаться повторить 2014 год, «когда она сосредоточила силы вдоль границы, перешла на суверенную украинскую территорию». Президент Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры проинформировали Киев об увеличении концентрации российских войск у границ с Украиной. Он добавил, что украинская армия и разведка готовы к любому сценарию, но раскритиковал тех, кто в соцсетях поднял панику.

11 ноября, американское агентство Bloomberg

По словам журналистов издания, американские спецслужбы сообщили европейским коллегами о возможном вторжении России в Украину на фоне энергетического и миграционного кризисов в Европе.

14 ноября, британское издание Mirror

Стало известно, что Великобритания в случае вторжения России в Украину готова отправить от 400 до 600 военнослужащих — оперативную группу бойцов спецподразделения SAS и Paras из 16-й десантно-штурмовой бригады. Это разведчики, медики, инженеры и связисты. По данным Mirror, в случае необходимости военные готовы прибыть в Украину через 36 часов после команды. Готовить бойцов начали после доклада глав оборонных ведомств и разведки MI-6 британскому премьер-министру Борису Джонсону.

По информации «Бабеля», у Великобритании и правда есть такая группировка, но решений перекидывать ее в Украину нет.

Неделя с 15 по 21 ноября, брифинг разведки США

По данным издания Foreign Аffairs, Соединенные Штаты провели брифинг разведки для двух высокопоставленных украинских чиновников. После этого официальный тон в Киеве изменился — о возможной российской агрессии стали говорить серьезнее.

14 ноября, британское издание Financial Times

Глава военной разведки Кирилл Буданов заявил, что, по оценкам Киева, Россия разместила около 114 тысяч российских военных на севере, востоке и на юге Украины, из них 92 тысячи — солдаты сухопутных войск.

19 ноября, «Голос Америки»

Министр обороны Алексей Резников, находясь в США с визитом, заявил в интервью, что данные разведок западных партнеров и Украины совпадают, но оценки могут отличаться. Он сказал, что Украина не паникует: за 8 лет российский агрессии к угрозе вторжения уже привыкли. На вопрос «Голоса Америки» о том, возможна ли большая война России с Украиной, в которой Россия победит, он ответил: «Не верю в это».

19 ноября, издание Foreign Affairs

Аналитики издания пишут, что Путин в ближайшее время может атаковать Украину. В статье его сравнивают с Иваном Грозным и Иосифом Сталиным. Издание напоминает, что Путин не раз называл распад СССР ошибкой. При этом издание отмечает, что Путин понимает: Европа и Запад не будут противостоять ему в случае нападения на Украину. «Путин, возможно, не чувствует себя непобедимым, но, когда он смотрит на Европу без лидера и внутренний хаос в Соединенных Штатах, он уверен, что у него развязаны руки в Восточной Европе». Максимум, на что пойдет коллективный Запад, считает издание, — это публичные заявления и санкции.

Кроме того, в издании отмечают, что Путин неоднократно заявлял: расширение НАТО за счет Украины станет красной линией. Аналитики издания пишут, что США должны усилить поддержку Украины и подготовить страну к партизанской войне.

20 ноября, бывший помощник Путина Сурков написал статью

В ней Владислав Сурков оправдывал войну «законами физики». «Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому, что это физика».

21 ноября Military Times

Глава ГУР Буданов в интервью изданию рассказал о возможных сценариях нападения России и показал карту. По оценке разведки, Россия может напасть зимой — в январе или феврале. Вторжение начнется с налетов авиации, затем ― артиллерийские и бронетанковые атаки, потом воздушно-десантные атаки на востоке, высадка десанта в Одессе и Мариуполе и вторжение со стороны Беларуси. Атака будет намного разрушительнее, чем все то, что мы видели с 2014 года, считает Буданов.

Карта, которую показал Буданов. Военная разведка так оценила возможные направления атак со стороны России. Справа в углу указан состав российских войск возле границы по сравнению с апрелем 2021 года, когда было предыдущее обострение. Military Times

Буданов утверждает, что Россия пойдет и на психологические операции, чтобы дестабилизировать Украину и не дать противостоять агрессии. Например, может спровоцировать митинги против власти, чтобы люди требовали поменять правительство. «И если им [России] это не удастся, тогда военные сделают свое дело», ― говорит Буданов. Он уверен, что выступления антивакцинаторов организованы Россией. К таким же операциям Буданов отнес «Вагнергейт» и кризис с мигрантами на границе между Польшей и Беларусью.

21 ноября, Bloomberg

Версию Буданова подтвердили источники в американской разведке, на которые ссылается издание. Журналисты пишут, что США на прошлой неделе поделились разведданными с некоторыми членами НАТО. По их информации, российские войска начнут атаку из Крыма, атакуют на границе с Россией и через Беларусь. Потенциально около 100 тысяч солдат будут участвовать в атаке на Украину. При этом расчет на то, что им придется действовать на большой территории и быть готовыми к потенциально длительной оккупации. По информации двух собеседников издания, примерно половина тактических групп уже заняла свои позиции. Кроме того, по версии издания, Москва призвала десятки тысяч резервистов. Они вступят в войну на позднем этапе, когда тактические батальоны проложат путь вглубь Украины. Публично Россия не объявляла о крупном призыве резервистов.

А что Россия?

Россия все отрицает, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о подготовке к вторжению — «ширма для агрессивных намерений Киева вернуть Донбасс силовым путем». Однако Россия долго не признавала, что Крым захватывают именно российские солдаты, и все еще отрицает свое участие в войне на Донбассе.

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