Если вы еще не слушаете подкасты, то самое время начать! Мы спросили у лучших подкастеров Украины, что они слушают сами. Вот их рекомендации — о политике, культуре, истории и литературе

Бандус Екатерина / «Бабель»

По данным Global Media Market Report 2021 аудитория подкастов в мире каждый год растет на 16%, активные слушатели тратят на аудиошоу около 54 минут в день. Самыми популярными категориями подкастов в этом году стали новости, юмористические шоу, сторителлинг, поп-культура и литература, технологии, здоровье и бизнес. В Украине рынок подкастов начал активно развиваться несколько лет назад, а в карантинном 2020-м получил настоящий толчок: сразу несколько медиа, журналистов, радиоведущих решили заниматься выпусками шоу профессионально. В этом году медиасервис MEGOGO учредил первую профессиональную украинскую аудиопремию для лучших подкастеров — «Слушно». На нее номинировали 50 украинских подкастов. Они соревновались за победу в пяти номинациях: лучшее интервью, лучшее ток-шоу, лучший нарратив, лучший авторский подкаст и лучший журналистский подкаст. «Бабель» вместе с LG попросили рассказать номинантов и победителей премии, что и почему они слушают сами. Вот список рекомендаций — если вы еще не слушаете подкасты, то самое время начать, тем более для этого есть наушники LG Tone Free FN7.

Катерина Сергацкова, главный редактор издания «Заборона», автор и интервьюер подкаста «Иди и слушай», сезон 1: «Хадиджа».

Day X \ The New York Times

Детективный подкаст о самой странной истории в Германии последних лет. В 2017 году стало известно, что бывшие и действующие военные Бундесвера создали тайную сеть сторонников ультраправых взглядов и готовили теракты и покушения на немецких политиков левого толка. Старший лейтенант немецкой армии Франко якобы планировал совершить теракт под видом сирийского беженца, чтобы спровоцировать волнения в обществе. В самой Германии считают, что называть организацию «сетью» — слишком громко. Журналисты пытаются разобраться в этом заговоре и делают это очень увлекательно. Подкаст похож на знаменитый аудиодетектив Caliphate об «Исламском государстве».

Global news podcast \ BBC world service

Ежедневный подкаст от международной службы ВВС. В нем журналисты разбираются в главных событиях, произошедших в мире за последние дни, и актуальных проблемах — от изменений климата до кризиса беженцев на границе Польши с Беларусью. Всего за 30 минут можно услышать мнения экспертов и топ-спикеров о последних новостях и быстро понять, что происходит в мире.

«Ринок вирішить?» \ Аналитический центр Cedos

Один из немногих качественных профильных украинских подкастов. Авторы говорят о широком круге проблем, связанных с развитием городов, фокусируются на экономике урбанистики. Ключевые вопросы они сами формулируют так: «Почему общественный транспорт не едет? Кому нужен торговый центр вместо сквера? Где наше социальное жилье?». Вопросы сами по себе наталкивают на важный разговор горожанина с городом, а слушать варианты ответов часто больно, но необходимо — если ничего не изменить, наша жизнь в городах станет еще более невыносимой.

Наталья Гуменюк, руководитель, продюсер и главный редактор проекта «Наші 30. Жива історія», соучредительница Лаборатории журналистики общественного интереса.

The Daily \ The New York Times

Подкаст ежедневно рассказывает о глобальных вещах очень по-человечески — и это главная его ценность.

«Как нас заставили сомневаться во всем» \ подкаст Питера Померанцева для BBC

Он о том, как за годы большие индустрии делали немало, чтобы умалчивать связь курения и рака, нефти и загрязнений климата. Но добавлю, речь идет как раз о том, как сохранить факты и, наоборот, противостоять конспирологии.

«Иди и слушай» (1 сезон «Хадиджа») \ «Заборона»

Это истории женщин из постсоветского пространства, которые чаще всего по личным причинам уехали за своими мужчинами в «Исламское государство». Это истории об обстоятельствах и человеке в них.

Алена Савчук и Тарас Ибрагимов, журналисты, авторы подкастов IZONE Media «На межі» и «Справа 25».

«Подкаст Підкаст» \ Алексей Кушнир и Олег Идолов

Авторы говорят о политике, обществе, культуре и других сферах жизни. Из последнего очень запомнился эпизод разговора Алексея Кушнира с талантливым военкором Андреем Дубчаком о его проекте Donbas Frontliner.

«Всюди — люди» \ подкаст Маргариты Тулуп при поддержке IZONE Media

Он о жизни людей с психическими расстройствами в реабилитационных центрах, психоневрологических интернатах и психбольницах. Они борются за право на жизнь в обществе, однако сталкиваются с устаревшим законодательством и одиночеством. Как не отчаяться, когда общество не дает тебе шанса на восстановление? Это действительно огромная катастрофа в Украине, требующая обсуждения, а Маргарита решила структурированно и профессионально разъяснить эту тему в пяти эпизодах.

«Колючі ріжучі» — true crime подкаст издания «Ґрати» на радио «НВ»

У каждого выпуска свой автор, который говорит о правосудии через истории тех, кто с ним сталкивается. По сути, это аудиоспектакли, которые рассказывают журналисты.

«Голос зоны» \ «Медиазона»

Подкаст о том, как зеки создали подпольную рэп-группу «Е.П.К.Т.» в тюрьме. Прямо в колонии строгого режима группа пишет и выпускает альбомы. Впечатляет история, ее изложение и аудиооформление.

Даша Заривная, CEO креативного бизнес-медиа Vector, автор подкаста «Что вы творите?»

Conversations with Tyler \ Тайлер Коуэн

Коуэн — американский экономист, специалист в области экономики культуры. В своем подкасте он приглашает самых глубоких мыслителей современности поговорить об их работе. Я очень рекомендую этот подкаст, хотя его сложно слушать на ходу.

Александр Михед, писатель, ведущий подкаста The Village «Станція 451».

«Взяла і прочитала» \ Богданы Неборак

Это подкаст о литературе сквозь призму крайне непростых понятий, таких как насилие, равенство, цензура, свобода слова. Он о действительно интересных книгах, которые помогают понимать жизнь, а не убегать от нее.

«Не та людина» \ «НВ»

Редкая птичка среди украинских подкастов. Нарративный тру-крайм подкаст на «НВ» Олеси Лукьяненко и Анастасии Рахманиной об истории преступлений маньяка-убийцы Сергея Ткача. Но авторы говорят о ней в широком контексте, затрагивая проблему, когда из-за безответственности правоохранителей осуждают невиновных.

«Говорить Жадан» \ «НВ»

Уникальные беседы поэта и писателя Сергея Жадана на радио с украинскими деятелями культуры и не только. Послушайте хотя бы эпизоды с религиоведом Игорем Козловским, писательницей Еленой Стяжкиной, режиссерами Антонио Лукичем и Натальей Ворожбит.

«Наші 30. Жива історія» \ Лаборатория журналистики общественного интереса

Документальный сериал о первых 30 годах независимости Украины. Истории, рассказанные самими украинцами, о том, как зарождался украинский спорт, о шахтерских протестах, войне в Афганистане и Чернобыльской трагедии.

«Теорія неймовірності» \ «Українське радіо»

Подкаст писателя Макса Кидрука для «Українського радіо», в котором он развенчивает научные мифы и стереотипы о глобальном потеплении, 25-м кадре, 3D-принтерах, антибиотиках и так далее. Если вы еще не присоединились к рядам фанатов Кидрука, вы все пропустили.