Эксперты по нелегальному оружию три года изучали арсенал боевиков на Донбассе. Они обнаружили украденные в Грузии ПЗРК, две подставные больницы и «привет» от российской железной дороги — главное из отчета

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Алиса Игина / «Бабель»

Три года эксперты международной организации Conflict Armament Research (CAR) исследовали оружие и амуницию боевиков «ДНР» и «ЛНР». Они лично осмотрели десятки оставленных на поле боя автоматов, тысячи патронов, танки, дроны, мины и даже медицинские шприцы для аптечек. Цель — выяснить, кто и на каких условиях поставлял сепаратистам оружие. Такими исследованиями CAR занимается уже десять лет, специалисты организации работали в Венесуэле, на Филиппинах, в десятках стран Ближнего Востока и Африки. Конечная цель организации — ограничить нелегальную продажу оружия. В ходе своих исследований CAR выходят на детали, важные для участников конфликтов. «Бабель» проанализировал 234-страничный отчет организации по оружию донбасских боевиков и обнаружил девять интересных фактов. В каждом из них фигурирует Россия.

На технике сепаратистов часто стерты порядковые номера, откручены таблички с информацией о производителе. Цель этого — скрыть, откуда условная «армия ДНР» получила гранатомет или БТР. Однако часть маркировки все же остается — не та, которая позволит отследить маршрут поставки оружия, а которая поможет уже на месте не перепутать с другим вооружением такой же модели и вести учет. Эксперты CAR предполагают, что это свидетельствует об организованном процессе: кто-то принял решение часть отметок стереть, часть — оставить. Затем это решение донесли подрядчикам. Почти всегда заводские номера стирали с техники, изготовленной предприятиями из Российской Федерации.

Один из примеров стертого номера. Conflict Armanent Research

Как эксперты CAR осматривали оружие Доступ к захваченным у боевиков оружию и амуниции экспертам предоставили Нацгвардия, Нацполиция, СБУ, Госпогранслужба, Министерство обороны, Офис генпрокурора, Офис военного прокурора и МВД. Они же с 2014 по 2019 год собирали эти доказательства в 29 локациях на территории Донецкой и Луганской областей — в частности, под Красногоровкой, в Широкино, Амвросиевке, Дружковке, Трехизбенке и на Саур-Могиле.

На большинстве осмотренных специалистами CAR автомобилей или, например, гранатометов «родные» детали — не переставленные с других устройств или комплектов запчастей. Это признак того, что инвентарь использовался недолго. Оружие могло быть не новым, десятки лет пролежать на складе, но «в поле» использовалось мало, потому что иначе многие его детали нуждались бы в замене.

Большинство осмотренного оружия не встречалось в других регионах, где идут войны. Например, 89,47 процента обнаруженных патронов к автоматам и пулеметам — калибра 5,45 × 39 миллиметров. В конфликтах в Африке доля таких патронов — 0,16 процента, в Азии — 0,22. Если бы у боевиков «ДНР» или «ЛНР» были длинные цепочки поставок оружия, показатели были бы другими. В реальности все было рядом: производители и поставщики оружия для сепаратистов находятся недалеко.

Эксперты CAR осматривали как оружие, изготовленное в России или до 1991 года в Советском Союзе, так и оружие или комплектующие из других стран. Позже они посылали запросы производителям с просьбой объяснить, как то или иное их изделие попало в руки боевиков непризнанного государства. Западные компании — из Польши, США, Британии, Испании — всегда отвечали. Российские компании не ответили ни на один запрос.

С установки «Град» снята отметка с информацией о ее происхождении. Conflict Armanent Research

В сентябре 2018 года эксперты CAR осмотрели части нескольких переносных зенитно-ракетных комплексов GROM: две пусковые установки и одну ракету. Их производитель — польское предприятие Mesko SA. Ни Украина, ни Россия эти ПЗРК не покупала — однако около сотни таких установок в 2007 году закупила армия Грузии. Далее, как предполагает польский производитель, какое-то количество GROM могли захватить российские войска — и, наконец, в 2014-м эти ПЗРК появились на Донбассе.

В Mesko SA подтвердили, что обнаруженные на территории Украины комплексы — из тех, что Грузия закупила в 2007 году. Грузинское правительство ответило, что никогда не разрешало экспорт установок. Россия промолчала.

Команда CAR обратила внимание на медицинские шприцы, которые использовались для оказания боевикам первой помощи. Часть из них была изготовлена немецкими компаниями Vogt Medical Vertrieb и SF Medical Products. В ответ на запросы эти компании написали, что продали шприцы двум русским клиникам. Эксперты нашли эти клиники. Оказалось, что это небольшие заведения, основанные в 2014 году. И в одном только 2016 году они закупили под два миллиона шприцев. В CAR предполагают, что больницы приобрели так много шприцев не для собственных нужд, а выступили прикрытием для другой операции.

Почти вся осмотренная экспертами техника изготовлена до 2014 года. Впрочем, в CAR предполагают, что в части случаев производитель намеренно указал неправильную дату производства — якобы устройство сделано до введения против РФ санкций, запрещающих сотрудничать с ней в военной сфере.

В сентябре 2019 года в Кривом Роге эксперты CAR осмотрели танк T-64BV российского производства. Его опознавательные знаки типа серийного номера были стерты. Однако осталась надпись о негабаритном грузе. Точно такие же отметки ставит на негабаритные объекты российский железнодорожный перевозчик «РЖД». Если надпись нанесли его работники — значит, танк перевозили по железной дороге на территории России.

Танк сепаратистов с надписью о негабарите. Conflict Armanent Research

Надпись на танке вблизи. Conflict Armanent Research

Украина предоставила специалистам CAR для осмотра несколько сбитых над украинской территорией вражеских дронов. Практически все они были российского производства, на нескольких даже были отметки расположенного в Екатеринбурге Уральского завода гражданской авиации. Однако во всех этих аппаратах было много иностранных деталей из Британии, США, Испании и Южной Кореи.

Авторы отчета написали в эти компании с вопросом, на каких условиях они продали российскому производителю военной техники эти компоненты. Оказалось, что несколько компаний сделали это через посредника, не зная о судьбе своих устройств: все их можно использовать и в гражданской сфере. Некоторые поставщики понимали, что сотрудничают с военными, но формально под санкции их контрагенты не попадали. Несколько компаний, в том числе испанская UAV Navigation, сотрудничают с россиянами до сих пор.

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