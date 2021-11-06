Что посмотреть в выходные. Финальный сезон «Нарко: Мексика», новый вестерн с Идрисом Эльбой и постапокалиптическая драма «Финч» с Томом Хэнксом
- Автор:
- Дмитрий Раевский
- Дата:
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Netflix
За последнюю неделю на Netflix и Apple TV+ появилось пять интересных новинок. Самые интересные — третий и последний сезон криминального сериала «Нарко: Мексика», новый вестерн о темнокожих героях Дикого Запада «Тем больнее падать» с Идрисом Эльбой, португальский шпионский сериал «Глория», сентиментальная постапокалиптическая драма «Финч» с Томом Хэнксом, финал сериала «Дикинсон» о жизни самой известной американской поэтессы. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и советует, что посмотреть в выходные.
Криминальный сериал «Нарко: Мексика» — третий и последний сезон.
О чем сериал. Третий сезон спин-оффа сериала «Нарко» об известном колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре. Только в трех сезонах спин-оффа фокус не на Колумбии, а на мексиканских наркокартелях. Большинство персонажей имеют реальные прототипы. Здесь и правоохранитель — агент УБН Кики Камарена, и наркобароны — Мигель «Эль Падрино» Гальярдо, Хоакин «Эль Чапо» Гусман Лоэра и другие. Немного правды, немного кинематографической выдумки, но картина деятельности мексиканских картелей в сериале получилась довольно убедительная.
Что говорят критики. Обозреватель Ready Steady Cut говорит, что последний сезон сериала цепляет темы бедности, коррупции или свободы прессы так, как и не снилось многим другим сериалам. LeisureByte пишет, что сезон несколько медленнее предыдущих, но все еще увлекательный.
Вестерн «Тем больнее падать»
О чем фильм. Афроамериканский вестерн, почти все персонажи которого — реальные люди, ковбои и бандиты, жившие на Диком Западе в XIX веке. Все исторически правдиво — Нэт Лав, Руфус Бак, Мэри Филдс или офицер Базз Ривз действительно были темнокожими. По сюжету стрелок Нэт Лав узнает, что убийца его отца вышел из тюрьмы. И отправляется вершить свое правосудие.
Что говорят критики. Polygon говорит, что этот фильм — шаг к экранному изображению исторических темнокожих фигур, но не такой хороший, как должен был быть. New York Times хвалит операторскую работу и отсылки к классическим спагетти-вестернам.
Шпионский мини-сериал «Глория»
О чем сериал. Португалия, 1968 год. Диктатор Антониу Салазар тяжело болен, в стране обостряются шпионские игры. Тайного агента КГБ Жуана отправляют на секретную станцию ретрансляции ЦРУ, чтобы помешать работе американцев и выяснить судьбу исчезнувшей агентки КГБ Мии. Американцы знают о существовании «крота». Подозреваемых несколько, и Жуан среди них.
Что говорят критики. LeisureByte утверждает, что у сериала хорошо закрученный сюжет, а еще из него можно узнать немало об эпохе холодной войны.
Постапокалиптическая драма «Финч»
О чем фильм. Солнечная активность повлекла за собой глобальный катаклизм, почти все люди на Земле погибли. Инженер-изобретатель Финч спасся в подземном бункере и некоторое время прожил там вместе со своей собакой. Но Финч смертельно болен и переживает, что после его смерти пес сам не выживет. Поэтому он создает достаточно умного робота по имени Джефф, который пока только знакомится с миром как ребенок. Собака, человек и робот отправляются в путешествие по Америке.
Что говорят критики. Обозреватель на CNET считает, что постапокалиптический мир фильма достаточно привычен и похож на другие фильмы, но сама история получилась хорошей и сентиментальной. New York Times пишет, что фильм милый, комедия удачно сочетается с драмой, но в нем просто мало событий.
Комедийный сериал «Дикинсон» — третий и последний сезон.
О чем сериал. Фантасмагорический сериал, исследующий внутренний мир Эмили Дикинсон — известнейшей американской поэтессы XIX века, эрудитки и отшельницы. Среди героев не только семья Эмили, ее знакомые и коллеги-литераторы, такие как Эдгар По, но и, например, персонифицированная Смерть и Никто — персонажи поэм Дикинсон.
Что говорят критики. Collider называет последний сезон сериала феноменальным. Decider считает сериал настоящим триумфом культурного наследия Эмили Дикинсон, через жизнь которой создатели сериала по-новому смотрят на опыт взросления и поиск себя как художника.
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