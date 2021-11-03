Украинские ученые поссорились с изданием nauka.ua. Основателя обвинили в работе на Россию и скрытых доходах, он это опровергает. Очень короткая история конфликта — с документами и аргументами

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Бандус Екатерина / «Бабель»

В Facebook-сообществе Ukrainian Scientists Worldwide обсуждают научно-популярное медиа nauka.ua, которое запустилось в августе 2020 года и, согласно официальной информации, существует благодаря донатам читателей и помощи Благотворительного фонда Сергея Притулы. Летом трафик издания резко вырос. Издатель nauka.ua Богдан Порохняк переехал в Украину из России, где занимался рекламными проектами для издания N+1. Администратор сообщества Ukrainian Scientists Worldwide, кандидат физико-математических наук из Института математики НАНУ и участница движения «Дисергейт» Ирина Егорченко раскритиковала Притулу за то, что он финансирует не местные научно-популярные инициативы, а медиа, которое запустил гражданин России. Богдан Порохняк ответил, что имеет разрешение на работу в Украине, а весь его проект — сугубо украинский и по документам, и по сути. «Бабель» поговорил с участниками конфликта и рассказывает, каким проект nauka.ua видит его основатель, а каким — оппоненты.

Первого ноября 2021 года Сергей Притула на своей официальной Facebook-странице рассказал, как помог запустить научно-популярное медиа nauka.ua, а его фонд частично финансировал проект до сентября 2021 года. И призвал всех поддержать медиа на Patreon.

На следующий день в сообществе Ukrainian Scientists Worldwide ему ответила Ирина Егорченко, которая возмутилась тем, что украинский политик поддерживает проект гражданина России: «Украинские проекты прозябают на энтузиазме, а красивый, хорошо финансируемый российский [проект] полезный идиот побежал поддерживать, и толпа визжит». В комментариях началась дискуссия о том, можно ли поддерживать nauka.ua и верить его основателю.

К дискуссии присоединился основатель медиа Богдан Порохняк и выложил внутренние документы своего проекта. Он утверждает, что nauka.ua — это полностью украинский проект, финансируемый исключительно на средства Фонда Притулы и донатами читателей. Порохняк опубликовал свое разрешение на работу в Украине, банковскую выписку, договор на разработку сайта и данные общественной организации «Наука Юей», которой он руководит. И отметил, что все документы — украинские, а никаких связей с Россией его проект не имеет. Кроме того, он говорит, что конфликт с сообществом начался с критики публикации его издания.

Бывший автор nauka.ua Александр Бурлака заявил, что за свои тексты для издания получал гонорары из российского Сбербанка, и изложил переписку, которая это подтверждает. Мнения комментаторов разделились: кто-то поддержал Александра, а кто-то спросил, почему он сам был не прочь получать деньги из российского банка.

Порохняк объяснил происхождение денег длинной цепочкой, по которой приходится проводить деньги: украинский читатель донатит на Patreon — деньги идут на PayPal — затем на Сбербанк. И уже потом через LiqPay редакция может выплатить автору гонорар. Кроме того, Порохняк живет в Украине с видом на жительство и не может класть на карточку более 15 тысяч гривен в месяц. Сейчас он в процессе получения украинского гражданства.

Третьего ноября Порохняк заявил, что nauka.ua отказывается от этой схемы вывода средств из Patreon — теперь деньги не будут проходить через российский банк: «Когда мы запускали Patreon, я выбрал не лучшую схему вывода средств [...] С ноября все пожертвования будут поступать непосредственно на нашу ОО «Наука Юей», о чем мы будем публично отчитываться. Предварительная схема вывода денег с Patreon — безусловно, моя глупость и ошибка, над исправлением которой я сейчас работаю».

Ирина Егорченко говорит, что проблема гораздо шире — из всех научно-популярных проектов Притула выбрал проект россиянина. «Происходит то, что политик Притула никогда не поддерживал украинские проекты (другие политики тоже не поддерживали), но гражданина России, многолетнего работника российских медиа во время войны побежал поддерживать. Это плохо. Об этом я и написала. У меня никаких конфликтов ни с кем нет. В то, что такой дорогостоящий проект может существовать на средства пожертвований граждан в стране, где научно-популярная литература плохо издается и еще хуже продается, — не верю, но это мое оценочное суждение», — сказала она в комментарии «Бабелю».

Постоянная редакция nauka.ua — это сам Порохняк и два редактора: Марина Качура и Каталина Маркуш. Богдан объясняет, что он в этой истории делает все, чего не делают редакторы — иллюстрирует, заказывает тексты у внештатников, пишет контент-план на выходные и ведет соцсети. Говорит, что цифры у издания пока скромные — nauka.ua до сих пор не попадает в выдачу Google News, а весь трафик идет из соцсетей. По поводу скачка трафика Богдан говорит, что летом они впервые попали в рекомендации Google.

Свой переезд в Украину Порохняк объясняет тем, что родители родом из Тернопольской области, и вся родня живет там. Родители Богдана после учебы по распределению попали на Крайний Север России, в город нефтяников Ноябрьск, но Украина всегда оставалась родной страной. В семье Порохняка общаются преимущественно на украинском, а сам он всегда любил Львов и хотел там жить.

Но Ирина Егорченко считает, что факт существования nauka.ua никак не улучшает ситуацию с украинскими научно-популярными изданиями. «Российская медиаиндустрия гораздо более мощная и дает лучший опыт. И политик выбрал не украинский проект ученых, а проект с лучшим маркетингом. То есть мы должны заткнуться, потому что мы никто, нищие, которые «в маркетинг» не умеют. Вот что на собственные смешные зарплаты можем и в собственное время — то и будем делать. А политики и толпа поддерживают качественные российские продукты, предлагают нам без денег конкурировать с большими деньгами», — говорит она.



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