Депутат Одесского облсовета Трифон Антов верит, что коронавирус распыляют с самолетов, чтобы уничтожить человечество. И он собирается с этим бороться! (Спойлер: эта теория ― бородатый фейк)

Что такое химтрейлы?

Теория заговора о химтрейлах, или химиотрассах, появилась в США во время войны во Вьетнаме. С 1967 по 1972 год ВВС США проводили операцию «Попай» — распыляли над Вьетнамом йодид серебра, который увеличивал объемы осадков. Дожди размывали рисовые поля и тропы вьетнамских партизан. В 1977 году ООН специальной Конвенцией запретила такие операции и военное вмешательство в природную среду вообще.

Но сама идея начала будоражить умы уже самих американцев. После того как в 1996 году ВВС США выпустили статью Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 об идеях погодных систем вооружений, в желтой прессе начало активно обсуждаться влияние неких химикатов, которые якобы распыляют с самолетов в США в рамках секретных экспериментов. Никаких подтверждений этому нет до сих пор.

Чаще всего за такие химикаты принимают обычный конденсационный след капель или льда, который возникает за самолетом в атмосфере, особенно при низкой температуре и высокой влажности. Из-за того что воздушный транспорт летает не как попало, а по определенным маршрутам, конденсационные следы разных самолетов могут быть параллельными, перпендикулярными или образовывать «сетки» на небе. Конспирологи считают такую геометрию следов признаком заговора.