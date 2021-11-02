Депутат Одесского облсовета Трифон Антов верит, что коронавирус распыляют с самолетов, чтобы уничтожить человечество. И он собирается с этим бороться! (Спойлер: эта теория ― бородатый фейк)

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Алиса Игина / «Бабель»

Депутат Одесского облсовета от партии «За майбутнє» Трифон Антов опубликовал в Facebook пост о том, что коронавирус распыляют с самолетов. Депутат уверен: пандемия ― заговор, а мировая закулиса с помощью самолетов «травит народ», чтоб уничтожить человечество. «Бабель» пообщался с Трифоном и узнал, что депутату постоянно «воняет дустом в воздухе», а Всемирная организация здравоохранения под руководством Билла Гейтса выдумала пандемию. Еще Трифон Антов не понимает, что такое медицинская статистика и как работают прививки. Вот короткий блиц с депутатом и научные, исторические и статистические опровержения его теорий.

― Как вам реакция людей на пост?

― Сегодня уже куча СМС и видео в мессенджере. Люди говорят, что, действительно, какие-то непонятные объекты летают, особенно ночью, странные шумы слышно. Я их убедительно прошу, чтоб записывали все это ― и не было подозрений, будто я все выдумываю. Ну, а я просто увидел в Facebook этот самолет и как в Европе происходит, а у нас все молчат. И решил написать.

Что такое химтрейлы? Теория заговора о химтрейлах, или химиотрассах, появилась в США во время войны во Вьетнаме. С 1967 по 1972 год ВВС США проводили операцию «Попай» — распыляли над Вьетнамом йодид серебра, который увеличивал объемы осадков. Дожди размывали рисовые поля и тропы вьетнамских партизан. В 1977 году ООН специальной Конвенцией запретила такие операции и военное вмешательство в природную среду вообще. Но сама идея начала будоражить умы уже самих американцев. После того как в 1996 году ВВС США выпустили статью Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 об идеях погодных систем вооружений, в желтой прессе начало активно обсуждаться влияние неких химикатов, которые якобы распыляют с самолетов в США в рамках секретных экспериментов. Никаких подтверждений этому нет до сих пор. Чаще всего за такие химикаты принимают обычный конденсационный след капель или льда, который возникает за самолетом в атмосфере, особенно при низкой температуре и высокой влажности. Из-за того что воздушный транспорт летает не как попало, а по определенным маршрутам, конденсационные следы разных самолетов могут быть параллельными, перпендикулярными или образовывать «сетки» на небе. Конспирологи считают такую геометрию следов признаком заговора.

Касательно других комментариев [к посту]. Я понимаю, можно оспаривать [мою теорию], но зачем оскорбления? Никакого уважения к точке зрения людей, соседей. Я сам лично иногда утром бегаю, зарядку делаю ― и слышу запах дуста непонятный. Откуда осенью запах дуста? Я-то живу в Одессе, но в селах, где всегда чистый запах, люди то же самое говорят! Вот смотрите ― я записал, что говорит человек.

Антов включает аудио. На записи сложно разобрать слова, но понятно, что мужчина в воскресенье, 31 октября, видел в небе над своим селом два вертолета «и из них что-то вылетало».

Почему я не имею права высказывать свое мнение с точки зрения людей, живущих на селе и благодаря которым мы сегодня и питаемся, и хлеб выращиваем? Эти люди в селах больше понимают, чем городские в некоторых моментах. Они больше чувствуют.

― Сколько звонков вам поступило за сутки?

― Вчера три человека было, а сегодня вал начался, из окон своих [видео] снимают.

― Что вы сами думаете насчет сказанного и ковида как такового?

― Как может главный врач страны говорить, что вот, через неделю у нас повысится заболеваемость ковидом на столько-то процентов? Или что если будут нормально защищаться, лечиться, вакцинироваться и так далее ― с января все это пойдет на спад. Откуда они это знают, интересно? Они что, ясновидящие или кто они такие вообще? Кто вбросы эти делает?

― Как я понимаю, у них логика такая...

― Я не как депутат сейчас говорю ― мне как простому обывателю интересно: кто заряжает такую информацию? Почему так происходит? Почему эти люди конкретно знают, на сколько процентов поднимется коронавирус, и они знают, что с января месяца его практически не будет ― ну как это? Честно, я не знаю.

― В Минздраве опираются на то, что если будет больше вакцинированных и люди будут соблюдать социальную дистанцию, то количество заражений пойдет на убыль.

― Ну какая вакцина, если в Одесской области каждый день выезжают бригады, вакцинируют людей на улицах, в больницах. Люди мне звонят: в садике воспитатели не могут уже пойти на работу без вакцинации ― все вакцинируются практически. И увеличивается заболеваемость! Непонятно. Что это за вакцина? Вот есть у меня знакомая: вся семья вакцинированная, но они заболели по второму разу.

― Как вы относитесь к самому коронавирусу? Насколько он опасен, на ваш взгляд? И как можно от него защититься?

― Болезнь-то опасная. Я сам переболел в прошлом ноябре ― пять дней была температура 40 [градусов] и так далее. Я понимаю, что она есть. И понимаю, что она не просто так. Я уверен, что нам ее навязали, эту болезнь. А кто сомневается ― это их личное мнение.

Но я беру свое родное село ― в прошлом месяце там умерло 20 человек. Это для села очень много. Но из них лишь двое, по-моему, от коронавируса, а остальные от онкозаболеваний. Это что получается? Сегодня мы весь акцент ставим на коронавирус, а про все остальное забыли?

― Но ковид передается от человека к человеку, а раком от другого человека не заболеешь.

― Судя по тому, какими темпами у нас люди умирают ― похоже, рак быстрее передается, чем ковид. Я не имею в виду, что он заразный. Но через ту же [некачественную] питьевую воду, через питание некачественное, которым сегодня люди питаются. Особенно низкие слои населения.

― Как депутат облсовета планируете что-то предпринимать насчет следов в воздухе?

― Конечно. Завтра заеду в облгосадминистрацию, буду общаться. Честно ― не знаю, какой будет там ответ. Хотя у нас губернатор ― вменяемый человек, с опытом, который всю жизнь работал на госслужбе.

― Вы говорите, что ковид насажден. Как вы думаете, кем и для чего?

― А как вы думаете, под чьим подчинением сегодня наш Минздрав?

― Кабинета министров?

― Он управляется ВОЗом, правильно. Всемирной организацией здравоохранения.

― Руководствуется ее рекомендациями, да.

― А Всемирная организация здравоохранения финансируется кем?

― Всем миром.

― Даже не всем миром, а двумя конкретными фондами ― частными. Информация давно в интернете, это уже практически все знают ― ну, те, кто хотят знать. Как и то, кто конкретно сегодня руководит парадом вообще общемировым.

― И для чего тогда пандемия?

― Для уничтожения человечества — с какой же еще целью.

― Всего?

― Ну конечно.

Кто финансирует ВОЗ? С началом пандемии коронавируса в соцсетях активно распространяется информация о том, что ВОЗ финансируют частные фонды, которым организация и подчиняется. Чаще всего упоминаются Фонд Рокфеллера и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Это фейк. ВОЗ — это международная межправительственная организация, ее работу финансируют все 194 страны-участницы. И некоторые частные фонды. Фонд Билла и Мелинды Гейтс тоже делает периодические взносы, но это только небольшая часть бюджета организации. Создавали ВОЗ тоже не частные фонды, а правительства разных стран на Международной конференции здравоохранения в Нью-Йорке в 1946 году.

― Как вы относитесь к вакцинации?

― Я ей не доверяю.

― Какой тогда способ уберечься от болезни?

― Это общегосударственная программа должна быть. Ведь многие люди, попадая в больницу, лечатся только за свои средства. Платят сумасшедшие деньги… У меня сейчас некоторые друзья в больницах ― они платят за все из своего кармана.

Доктора, думаю, тоже многие догадываются, откуда это заражение идет. Понятно, что [болезнь] передается, заражает. В детстве я болел пневмонией два раза, но никто из членов моей семьи не заболел. А в этот раз я заболел ― и жена заболела, и дети заболели.

― Ну а как не заболеть? Вы своим избирателям какие-то советы даете?

― Я не знаю, как не заболеть от заразной болезни. Вот честно. Могу какие-то народные методы посоветовать, но это народное. А если оно заразное и член семьи заболел ― надо, наверное, как-то поменьше контактировать с ним? С масочками находиться с этим человеком рядом. Что буду советовать? Тут уже надо, чтоб больницы успевали лечить людей.

― Спасибо, что уделили время.

― Может, я что-то не так сказал, но это мое мнение. Будете писать ― доброго здравия желайте там.

Слышали? Не болейте, а шансы сохранить здоровье выше, если отталкиваться от научных фактов, а не от слухов и страхов. Наши же шансы продолжить работу растут благодаря вашим донатам.