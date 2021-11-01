82 года назад СССР оккупировал Западную Украину. Да-да, именно оккупировал, а не «присоединил»! Вот как это было — история в архивных фото

Тексты

Getty Images

Первого ноября 1939 года Верховный Совет СССР созвал внеочередную сессию и принял закон «О включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением ее с Украинской ССР». Советская пропаганда подавала это как «освобождение и воссоединение» украинских земель. На деле же это была оккупация и аннексия территорий Польши, куда на тот момент входили украинская Галичина и Волынь. Ведь Адольф Гитлер и Иосиф Сталин в сентябре 1939-го напали на Польшу, нарушив все международные договоры и развязав Вторую мировую войну. Чтобы легитимизировать свою власть, Кремль устроил «выборы в Народное собрание Западной Украины», которые проходили под контролем органов НКВД. Поначалу некоторые украинцы даже приветствовали такое «воссоединение», но очень скоро ощутили на себе принудительную коллективизацию, депортации и репрессии. «Бабель» вспоминает, как проходила советская оккупация Западной Украины осенью 1939 года и публикует архивные фото этого периода.

Перед началом Второй мировой войны современные украинские земли были разделены между четырьмя государствами. Западноукраинские территории Галичины, Волыни и других регионов были в составе Польши; Бессарабия и Буковина — в составе Румынии; Закарпатье — в составе Венгрии. А все остальное оккупировал Советский Союз.

В августе 1939 года два тоталитарных государства СССР и Германия подписали пакт Молотова — Риббентропа. В тайном протоколе к этому договору они договорились разделить Европу на сферы влияния и оккупации.

Началась Вторая мировая с раздела Польши. Первого сентября 1939 года с запада в Польшу вторглась немецкая армия. Польские войска уступали по количеству солдат и военной техники. И несмотря на упорные бои, им пришлось отступать с тяжелыми потерями. Пока большая часть польской армии пыталась сдержать наступление немцев с запада, рано утром 17 сентября 1939 года советские войска перешли восточную польскую границу.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Getty Images

За час до вторжения польскому послу в Москве вручили ноту, в которой говорилось о том, что «Польша лишилась всех своих промышленных и культурных центров. Варшава в качестве польской столицы уже не существует. Польское правительство подверглось разложению и не подает признаков жизни. Это означает, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать... Это побуждает СССР взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».

Польша оказалась, по сути, между молотом и наковальней. Один из ярких примеров — оборона Львова. С 12 сентября 1939-го польский гарнизон отбивал атаки немцев. А 19 сентября советские войска замкнули с востока кольцо окружения города. И 22 сентября поляки сдали Львов.

Немецкие и советские солдаты в захваченном Львове, сентябрь 1939 года. Wikimedia

После этого Советский Союз и Германия добили и пленили остатки польской армии, а затем начали делить территории завоеванной Польши. Изначальная граница «сфер влияния» определялась в пакте Молотова — Риббентропа. Но затем Сталин решил поторговаться и выменял Литву на часть польских территорий, куда вошли и украинские этнические земли Холмщины. Эти изменения закрепили в новом «Договоре о дружбе и границах между СССР и Германией» 28 сентября 1939 года.

Советский политработник, батальонный комиссар Филипп Боровенский (в центре в кожаном плаще) на переговорах с немецкими офицерами в Бресте по демаркации линии разграничения войск на захваченной польской территории, 20 сентября 1939 года. Getty Images

130 000 квадратных километровпримерная площадь территории, аннексированной СССР у Польши в 1939 году.

7 000 000 человекпримерное количество населения оккупированных СССР польских территорий.

После этого новые территории стали делить между Украинской и Белорусской ССР. Ситуация вышла парадоксальная. Тогдашний глава компартии Украины, этнический русский Никита Хрущев, настаивал на том, что Брестская область — это украинский этнический регион, и требовал включить ее в состав УССР. Против выступил глава компартии БССР Пантелеймон Пономаренко — этнический украинец с Кубани. Арбитром в их споре стал этнический грузин — глава СССР Иосиф Сталин. В итоге Хрущев получил дополнительно только Камень-Каширский район для развития лесной промышленности.

Первый секретарь Компартии Украины Никита Хрущев (первый справа) во время выступления перед делегатами «Народного собрания» во Львове, 1940 год. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Говорят: идут наши. Поставили два сине-желтых флага, красный посередине… Едут наши. Подъезжают: один сидел на мешке. «Что это за петлюровщина?» И саблей бах-бах — те сине-желтые флаги срубил… Через неделю собрание. «Ребята, ну как дела? Чего надо?» Все молчат. Уже никому ничего не надо было… Так советская власть устанавливалась.

Итак, территории Польши захвачены и поделены между советскими республиками-сателитами. Следующий этап — легитимизация власти. Относительно Западной Украины стоит вернуться на 20 лет назад и вспомнить о попытках установить украинскую державность на Галичине и объединиться с Киевом. После провала этих попыток Польша максимально постаралась не допустить подобного в будущем. На западноукраинских землях устроили тотальную полонизацию. Этим и воспользовались большевики в 1939 году, проводя оккупацию под лозунгами «освобождения от ярма польских панов-капиталистов». На Галичину даже отправили украинского режиссера Александра Довженко снимать пропагандистский фильм «Освобождение», который вышел в 1940 году. Пропаганда прибегала и к параллелям с Актом соборности 1919 года. Поэтому поначалу украинское население здесь даже приветствовало советские войска.

Getty Images

Getty Images

Москва торопилась, уже 1 октября 1939 года вышло постановление ВКП(б) о проведении на западноукраинских землях «Народного собрания» по примеру выборов в Верховный Совет СССР. Формально кандидатов в депутаты имели право выдвигать временные управления, крестьянские комитеты, комитеты рабочих и интеллигенция. Но для начала во временные управления прибыло около пяти тысяч человек из советской, в основном Левобережной, Украины. По итогам «выборов» большинство из них стали первыми секретарями райкомов и обкомов партии. Остальных «неугодных» кандидатов за несколько недель до «выборов» зачистили органы НКВД.

66-летний крестьянин из села Добросин в Жовковском районе Львовской области впервые видит портрет Иосифа Сталина, октябрь 1939 года. Getty Images

Как советы пришли — надо было видеть, как действовала пропаганда: «Все ваше!», «Все для вас!», «Уже кулаки насосались вашей крови!», «Советская власть поделит все!» И началось уже осенью раскулачивание. А в клубе деревенском... пропагандировалось, какая советская власть хорошая, какая она справедливая: «Кто был никем — он станет всем!», «Власть — в руках народа!»

Следующий этап — обеспечить явку. Для этого накануне «выборов» почти в каждый дом наведались представители милиции и под угрозой репрессий напомнили, что нужно пойти проголосовать. Так 22 октября 1939 года в «Народное собрание» Западной Украины избрали 1 484 депутата. Согласно официальной статистике проголосовало около 93 процентов избирателей, из которых 91 процент поддержали нужных кандидатов.

Просоветская демонстрация во Львове, октябрь-ноябрь 1939 года. uma.lvivcenter.org

В основном в «Народное собрание» прошли крестьяне и рабочие. Только около пяти процентов из них имели высшее образование, а около 73 процентов — начальное. Но даже несмотря на бдительность органов, в депутаты «просочились» примерно 35 человек «неугодных». Но с учетом тотального страха вся их оппозиционность проявилась в том, что они не аплодировали, когда все прославляли Сталина, не вставали, когда исполнялся «Интернационал», а некоторые особенно смелые в кулуарах вели антисоветские беседы.

Делегаты «Народного собрания» Западной Украины в Москве, 1939 год. Wikimedia

Как пришли советские… в магазинах все пропало, абсолютно нечего купить. Более того — нашлись «враги народа» в селе. Уже зовут на допросы и проверяют учителей. Пару семей уже вывезли из села.

Новоизбранное «Народное собрание» первым делом приняло четыре декларации: об официальном установлении советской власти в Западной Украине; о «добровольном» вхождении в состав СССР, а конкретно в Украинскую ССР; о конфискации помещичьих и монастырских земель и создании колхозов; о национализации банков и промышленности.

В ответ на такое «народное волеизъявление» Верховный Совет СССР созвал внеочередную сессию 1 ноября 1939 года и принял закон «О включении Западной Украины в состав Союза ССР с воссоединением ее с Украинской ССР».

Замер земель под новый колхоз на Западной Украине, ноябрь 1939 года. Getty Images

Дальше все пошло по классике, как и на остальных оккупированных большевиками украинских территориях, только ускоренными темпами. Коллективизация и принудительная запись в колхозы для крестьян, чистки среди интеллигенции, расстрелы и депортации «врагов народа». За следующие два года депортировали около 300 тысяч человек. Согласно оценкам историков, среди депортированных было 50—60 процентов поляков, 20—30 проентов евреев и 10—20 процентов украинцев.

Советский лейтенант общается с представителем еврейской общины в Тернополе, начало октября 1939 года. Getty Images

То же самое происходило в польских землях Западной Беларуси с разницей буквально в один день. В следующем 1940 году СССР под угрозой применения силы аннексировал Бессарабию и захватил страны Балтии. В то время никто из западных стран, кроме Германии и ее сателитов, не признал эту аннексию, ведь СССР нарушил сразу несколько международных договоров. Но Сталина тогда это мало волновало. А в конце Второй мировой войны он снова делил мир, теперь уже как один из победителей вместе с США и Британией. Так все эти территории со второй попытки вошли в состав СССР — уже с признания мирового сообщества.

Министр иностранных дел Вячеслав Молотов (на трибуне) во время выступления в Верховном Совете СССР с обоснованием советской внешней политики по «присоединению» новых территорий, 1940 год. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Мы честно называем события своими именами. Если вы тоже против перекручивания истории, то поддержите нас донатом.