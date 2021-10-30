Что посмотреть в хэллоуинские выходные. Новая кровавая баня Майкла Майерса в «Хэллоуин убивает», слэшер «В твоем доме кто-то есть» и хоррор «Ночные дневники», который можно смотреть с детьми

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Halloween kills

На этой неделе мы изменили наш формат кино и сериалов на выходные. Ведь в воскресенье, 31 октября, будет Хэллоуин, поэтому и сборник тематический — вышедшие этой осенью новые хорроры и триллеры. Среди них — новый, уже двенадцатый, фильм о серийном убийце Майкле Майерсе из серии «Хэллоуин», мистический медицинский триллер «Злое», подростковый слэшер о серийном убийце «В твоем доме кто-то есть», детский хоррор о ведьме «Ночные дневники», мистическая история о тяжелой жизни мигрантов «Никто не уйдет живым». Бабель собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в хэллоуинские выходные.

Продолжение классики «Хэллоуин убивает»

О чем фильм. Уже двенадцатый фильм из серии «Хэллоуин». Но новая лента — прямое продолжение фильма 2018 года, который игнорировал события всех остальных частей, кроме первого фильма Джона Карпентера 1978 года. Снова Ник Касл в роли убийцы Майкла Майерса (на этот раз ту же роль отчасти сыграл Джеймс Джуд Кортни) и Джейми Ли Кертис в роли Лори Строуд, сестры Майерса и главной героини фильма. Поселок Хеддонфилд в штате Иллинойс снова превратится в бойню. Пока фильм идет только в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Peacock Premium. Но после проката может появиться на HBO Max.

Halloween Kills / В кино с 21 октября / режиссер — Дэвид Гордон Грин / в главных ролях — Джейми Ли Кертис, Ник Касл, Джуди Грир / продолжительность — 1 час 46 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% / рейтинг IMDb — 5,8.

Что говорят критики. Обозреватель на RogerEbert говорит, что диалоги в фильме слишком бессодержательные, а монологи главной героини — это мешанина ерунды о безудержном зле. New York Times пишет, что некоторые моменты слишком клишированные и даже комедийные.

Мистический триллер «Злое»

О чем фильм. Молодая беременная женщина Мэдисон Лейк, которую бьет ее муж Дерек, начинает видеть сны или видения с убийствами. После одного из таких снов она находит Дерека мертвым. Затем убийца нападает и на нее. Но чем дальше продвигается расследование полиции и самой Мэдисон, тем больше становится понятно, что убийца — не совсем обычный человек. И все эти события как-то связаны с детством Мэдисон, когда она часто бывала в больницах. Прокат фильма в кинотеатрах был в сентябре 2021 года, сейчас фильм можно посмотреть на HBO Max.

Malignant / HBO Max / режиссер — Джеймс Ван / в главных ролях — Аннабелль Уоллис, Мэдди Гассон, Джордж Йонг / продолжительность — 1 час 51 минута / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% / рейтинг IMDb — 7,5.

Что говорят критики. Guardian отмечает, что атмосфера и темп фильма разительно меняются дважды — режиссер активно пугает нас в начале, затем останавливается на час, чтобы снова включить хаос ближе к концу. Harvard Crimson считает, что характер героини очень резко и неправдоподобно меняется в финале.

Подростковый слэшер «В твоем доме кто-то есть»

О чем фильм. Фильм основан на одноименном романе Стефани Перкинс 2017 года. Юная Макани Янг переехала с Гавайев в отдаленный городок в штате Небраска, чтобы жить со своей бабушкой и окончить среднюю школу. Ближе к выпускному одноклассников девушки начинает убивать неизвестный маньяк, который еще и раскрывает их грязные секреты и носит реалистичные маски с лицами жертв. Теперь Макани и ее новым друзьям нужно найти убийцу, пока он не добрался до них.

Thereʼs Someone Inside Your House / Netflix / режиссер — Джеймс Ван / в главных ролях — Сидни Парк, Теодор Пеллерен, Асиджа Купер / продолжительность — 1 час 36 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 47% / рейтинг IMDb — 4,8.

Что говорят критики. Polygon утверждает, что создатели фильма знакомы с жанровыми тропами, но не знают, как сделать их уникальными, поэтому их лента не выходит за пределы уровня «посмотреть фоном, готовясь к празднованию Хэллоуина». New York Times говорит, что в фильме много несущественных сюжетных линий и неуверенных актеров, но отмечает игру Теодора Пеллерена.

Детская страшная история «Ночные дневники»

О чем фильм. Маленький Алекс Мошер из Бруклина любит читать страшные истории и даже сам их пишет. Но родители опасаются за его психику, поэтому запрещают ему интересоваться хоррорами. Грустный Алекс планирует сжечь все свои рассказы, но неведомая сила заманивает его в неизвестную квартиру. Там живет ведьма Натача, которая ест маленьких детей. Но она соглашается пока не есть Алекса и еще одного ребенка, девочку Жасмин, если парень будет рассказывать ей жуткие истории каждую ночь.

Nightbooks / Netflix / режиссер — Дэвид Яровески / в главных ролях — Уинслоу Фегли, Лидия Джуэтт, Кристен Риттер / продолжительность — 1 час 43 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% / рейтинг IMDb — 5,8.

Что говорят критики. Variety пишет, что этот фильм идеально подходит для детей, которые еще слишком малы для большинства хорроров, но хотят почувствовать, как оживают монстры Хэллоуина. Den of Geek считает, что фильм стоит смотреть хотя бы из-за игры Кристен Риттер и ее образа ведьмы.

Хоррор о мигрантах «Никто не уйдет живым»

О чем фильм. Адаптация одноименного романа 2014 года британского писателя Адама Невилла. Молодая женщина, мигрантка без документов и постоянной работы, заселяется в дешевый полуразрушенный пансионат, где живут такие же нелегалы. Очень быстро она понимает, что в здании происходит что-то странное и мистическое — она слышит таинственные голоса и крики. Но убегать ей некуда, и даже попросить полицию проверить пансионат жители не могут из-за угрозы депортации. С каждым днем в здании становится все страшнее.

No One Gets Out Alive / Netflix / режиссер — Сантьяго Менгини / в главных ролях — Кристина Родло, Марк Менчака, Дэвид Фильоли / продолжительность — 1 час 27 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% / рейтинг IMDb — 5,3.

Что говорят критики. Inverse считает, что уровень напряжения в фильме так и не становится выше среднего. Variety пишет, что фильм вполне успешно привязывает бедственное положение мигранта к элементам жанра ужасов.



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