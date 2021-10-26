Сколько человек в Украине умерло за последние сутки от ковида? 734 — считаем в тубдиспансерах

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«Бабель»

В Украине на утро 26 октября вакцинировали почти 255 тысяч человек. Первую дозу получили 185 786 человек, вторую — 69 134. За сутки коронавирусом заразились 19 120 человек, 2 939 попали в больницы. По данным Минздрава, 94 процента госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные. Предыдущий рекорд по смертности был в прошлый четверг — 614 человек. Теперь он побит. За понедельник, 25 октября, умерли 734 человека. Это пять тубдиспансеров примерно по 150 коек в каждом. А всего от туберкулеза за первые три месяца этого года в Украине умерли 746 человек.

«Бабель»

Посмотреть список пунктов вакцинации и записаться на прививку можно по ссылке.