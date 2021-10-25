Дело Олега Татарова могло стать победой НАБУ, но его развалили еще до суда. Как силовики и судьи спасали замглавы ОП — грустная история, в которой нашлось место Ирине Венедиктовой

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Алиса Игина / «Бабель»

Уголовному делу заместителя главы Офиса президента (ОП) Олега Татарова исполнился год. Двадцатого октября 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начали одно из своих самых громких расследований. Олега Татарова, который в 2017 году работал юристом компании-застройщика «Укрбуд», и президента этой компании Максима Микитася обвинили в подкупе эксперта Константина Дубоноса. Он сфальсифицировал экспертизу в деле о закупке квартир для Нацгвардии и уменьшил возможный ущерб государства с 81 миллиона гривен до семи. За это Дубонос, по версии следствия, получил паркоместо в центре Киева за 250 тысяч гривен. Чтобы избежать конфликта интересов — в ОП Татаров курирует работу правоохранителей, в декабре 2020-го глава Офиса Андрей Ермак забрал у него часть полномочий. Восемнадцатого декабря детективы НАБУ вручили Татарову подозрение — расследование было почти закончено. Но в историю неожиданно вмешались друзья Татарова из Офиса генпрокурора и Нацполиции — дело развалили еще до суда. Корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко изучила четыре десятка судебных решений, получила официальные комментарии СБУ, ОП и Офиса генпрокурора и пообщалась с несколькими источниками в Офисе президента и антикоррупционных органах. Вот что они рассказывают об этой истории и как было на самом деле.

Первого декабря 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова сменила группу прокуроров в деле Татарова: она исключила из нее часть прокуроров САП и ввела себя. Перестановки она объяснила путано: ей позвонили журналисты и спросили об обысках в Офисе президента — чтобы разобраться, она сменила прокуроров. Хорошо информированный источник «Бабеля» в антикоррупционных органах утверждает, что причины были другие — прокуроров поменяли после визита в Офис генпрокурора президента и главы его Офиса Андрея Ермака: «Они приехали 1 декабря, в День работников прокуратуры, и около 18:00 того же дня Венедиктова заменила прокуроров с формулировкой, что дело слишком сложное». По словам источника, никаких обысков по этому делу в ОП никогда не было, а Венедиктова давила на главу САП Максима Грищука, чтобы тот не подписывал подозрение Татарову. Но подозрение он в итоге подписал, и 18 декабря прокуроры САП и детективы НАБУ вручили его Татарову письменно. Замглавы ОП обвинили в даче взятки эксперту за фальсификацию экспертизы.

Четырнадцатого декабря 2020 года Печерский суд обязал ОГП забрать дело Татарова у НАБУ. Об этом суд попросил адвокат эксперта Константина Дубоноса. Свое ходатайство он аргументировал так: должность Дубоноса не предусматривает, что его делом должно заниматься НАБУ, а сумма взятки не существенная для антикоррупционных органов. У САП была другая позиция: в деле, кроме Дубоноса, фигурировал Максим Микитась, который в момент совершения преступления был народным депутатом. А дела с такими фигурантами — компетенция НАБУ. Скандально известный судья Печерского суда Сергей Вовк стал на сторону Дубоноса. Это решение Офис генпрокурора должен был обжаловать в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Вместо этого генпрокурор по непонятным причинам пошла в обычные суды — они рассматривать ее жалобы отказались. Через полторы недели после этого решение Печерского суда должно было вступить в силу. Прокуроры САП и детективы НАБУ обжаловали решение судьи Вовка в ВАКС.

НАБУ и ГБР начали расследовать причины смены группы прокуроров в деле Татарова. В обоих расследованиях фигурирует Венедиктова. По информации «Бабеля», пока расследование НАБУ стоит на месте, а все документы, которые касаются дела, забрало Госбюро расследований.

Двадцать третьего декабря Ирина Венедиктова вышла из группы прокуроров и назначила исполнять обязанности генпрокурора в этом деле своего зама и друга Татарова — Алексея Симоненко. Уже на следующий день он передал дело в СБУ, и группа прокуроров поменялась еще раз. Теперь в нее вошли прокуроры из департамента, который курировал Симоненко. После этой рокировки суд не смог избрать Татарову меру пресечения. Новый прокурор Андрей Грицан сначала не явился в суд, а потом вовсе отозвал ходатайство о мере пресечения. Татаров остался на свободе, без залога и каких-либо ограничений.

Замгенпрокурора Алексей Симоненко. Офис генерального прокурора

В конце 2020 года Микитасем, который сотрудничал с НАБУ и давал главные показания против Татарова, занялась полиция. Двадцать девятого декабря 2020 года Микитася задержали и обвинили в причастности к похищению юриста Олега Мирошниченко. Перед Новым годом бывшего депутата отправили в СИЗО без права внести залог. Он заявил, что дело фабрикуют лично Татаров и его кум — замглавы полиции Максим Цуцкиридзе. В НАБУ это дело назвали давлением на разоблачителя и попыткой заблокировать дело Татарова.

В январе 2021 года Офис генпрокурора изменил Микитасю подозрение на более мягкую некоррупционную статью — подстрекательство к заведомо ложному выводу эксперта. В Антикоррупционном бюро заявили, что главная цель ― убрать коррупционную составляющую, чтобы Высший антикоррупционный суд не смог вернуть дело в НАБУ. Источник «Бабеля» в антикоррупционных органах рассказывает, что в подозрении Микитасю поменяли роли фигурантов. По новой версии у Микитася был план получить ложный вывод экспертизы, но ни Татаров, ни Дубонос не сделали ничего из того, что запланировал бывший нардеп. Двенадцатого марта Микитася отпустили из-под стражи под домашний арест. А шесть дней спустя его адвокат Артур Габриэлян забрал ходатайство о том, чтобы дело Татарова вернули в НАБУ. В комментарии «Бабелю» Габриэлян сказал, что стратегия защиты изменилась. К тому моменту сотрудничать с НАБУ Микитась уже не хотел. Дело потеряло судебную перспективу, в сделке с детективами не было смысла.

Все это время Высший антикоррупционный суд не мог рассмотреть апелляцию САП и вернуть дело в НАБУ — материалы забрало ГБР. ВАКС несколько раз просил генпрокурора Венедиктову и и. о. главы ГБР Алексея Сухачева передать материалы, но безрезультатно. А в январе 2021-го подчиненный Венедиктовой прокурор Андрей Грицан даже попытался отозвать апелляцию САП о возвращении дела Татарова в НАБУ, но суд решил отложить рассмотрение, пока не получит материалы Печерского суда.

Двадцать пятого февраля 2021 года СБУ и замгенпрокурора Алексей Симоненко обратились в Шевченковский районный суд Киева, чтобы продлить сроки расследования — они истекали 28 февраля. Суд отказал. После этого до 5 марта 2021 года Симоненко должен был либо закрыть дело, либо передать его в суд — других вариантов нет. Но Симоненко по непонятным причинам попытался обжаловать это решение и потом много раз уточнял решение суда. Так замгенпрокурора фактически похоронил дело Татарова — сроки передачи дела в суд давно истекли, но официально его не закрыли.

СБУ, за которой формально числится дело Татарова, не может его расследовать сразу по двум причинам. Во-первых, физически материалы дела все еще находятся в НАБУ. Во-вторых, сроки расследования давно истекли — любые доказательства, которые следователи получат после этого, суд не примет.

В декабре 2020-го глава Офиса президента лишил Татарова части полномочий — координировать работу Офиса генпрокурора НАБУ и СБУ поручили замглавы ОП Андрею Смирнову. Но, по информации близкого к Офису президента источника, летом этого года глава ОП вернул Татарову его полномочия. Мы попросили Офис президента предоставить соответствующий документ и опубликуем его, как только получим.

«Бабель»

«Бабель»

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