Сколько человек в Украине умерли за последние сутки от ковида? 546 ― считаем в автомобилях

Тексты

В Украине на утро 21 октября сразу три рекорда. Первый — рекордное количество вакцинированных — более 251 тысячи. Первую прививку получили более 165 тысяч человек, вторую — более 85 тысяч. Другие два неприятные. За минувшие сутки выявили 22 415 заболевших, предыдущий максимум был 2 апреля этого года — 20 341 случай инфицирования. Минздрав снова напоминает, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошедшей неделе — невакцинированные. Последний рекорд держался с понедельника, но за среду от ковида умерло 546 человек. Это почти 136 легковых авто с водителем и тремя пассажирами в каждом.

Посмотреть список пунктов вакцинации и записаться на прививку можно по ссылке.