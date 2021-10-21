Режиссер Ридли Скотт снял «Последнюю дуэль» — о реальном поединке двух рыцарей в XIV веке. Мы еще не видели фильм, но настоящая история этой дуэли сама по себе как кино

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Двадцать первого октября в украинский прокат вышел фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль» с Адамом Драйвером, Мэттом Деймоном, Джоди Комер и Беном Аффлеком в главных ролях. Фильм получил хорошие отзывы критиков, но провалился в прокате в США. В основе фильма — реальная история судебного поединка, который произошел в 1386 году между двумя старыми друзьями, французскими рыцарями Жаном де Карружем и Жаком Ле Гри. Карруж обвинил Ле Гри в том, что тот изнасиловал его жену Маргариту. Земной суд не смог установить истину, поэтому рыцари отправились на «божий суд» — поединок, от которого зависели не только жизни де Карружа и Ле Гри, но и жизнь Маргариты. Если бы погиб ее муж, то и саму Маргариту казнили бы за лжесвидетельство. «Бабель» рассказывает настоящую историю соперничества и ссоры двух рыцарей, чью дружбу испортили власть и амбиции, и объясняет, почему эту дуэль во Франции называют последней (хотя после нее их было еще много).

Де Карруж и Ле Гри были друзьями и кумовьями

Рыцари были почти ровесниками — родились в 1330-х. Точный возраст обоих неизвестен, ясно только, что ко дню дуэли в 1386 году им обоим было за пятьдесят. Но французский историк и их современник Жан Фруассар в своих «Хрониках» утверждает, что Ле Гри физически был намного сильнее де Карружа. Просто от природы или потому, что де Карруж к тому времени ослаб здоровьем, — неясно.

И де Карруж, и Ле Гри происходили из семей мелких дворян во владениях графов дю Перш на севере Франции. Оба пошли на военную службу к местному графу Роберту Алансонскому и участвовали в нескольких кампаниях против англичан в Нормандии.

К 1370-му жизнь двух рыцарей была вполне благополучной. Ле Гри получил за службу свой замок и земли. Наследный замок де Карружа разрушили англичане, но по приказу короля Карла V ему построили новый. Где-то в то же время де Карруж женился на Жанне де Телли и получил хорошее приданое. В 1377 году у них родился сын, крестным отцом которого стал Ле Гри — его друг, сосед и сослуживец.

В том же году отношения между друзьями начали ухудшаться. Умер граф Роберт, а новым сюзереном Жана и Жака стал его брат Пьер Алансонский. Он приблизил к себе Ле Гри, сделав его одним из своих постоянных советников. Де Карруж же не только остался на обочине придворной жизни, но и столкнулся с финансовыми проблемами.

Тут и проявились разные характеры двух бывших друзей. Де Карружа тянуло на войну, и именно воевать у него получалось лучше всего. А вот деньги он считал плохо. Ле Гри не был таким успешным командиром, зато легко заводил знакомства при дворе графа и постепенно увеличивал свое благосостояние.

Три судебные тяжбы Жана де Карружа

После 1378 года внезапно умерли сын и жена де Карружа. Он решил, что дома его больше ничего не держит и отправился воевать с англичанами. Вернулся из похода он в 1380 году с новой женой — Маргаритой де Тибувилль. Она была из знатного рода, но ее отец Роберт несколько раз вступал в сговор с англичанами против французского короля. Жизнь ему удалось сохранить, но положение при дворе было утрачено. Поэтому брак Жана и Маргариты был взаимовыгодным. Де Карруж был уважаемым воином и ветераном, союз с ним помогал Тибувиллям хотя бы отчасти восстановить репутацию. А Жан получал молодую жену, которая могла родить ему детей, и кое-какое приданое, позволявшее улучшить материальное положение. Именно с приданым и начались проблемы.

Женившись на Маргарите, де Карруж заявил свои права на земли и недвижимость в Ону-ле-Фокон, принадлежавшие ее отцу. Но оказалось, что они уже два года как проданы за 8 000 ливров графу Пьеру Алансонскому. Который передал их Жаку Ле Гри в награду за верную службу.

Если до того де Карруж просто не любил Ле Гри, как более удачливого карьериста, то теперь он его ненавидел. И пошел в суд, чтобы предъявить свои права на землю и поместье. Но и Жан, и Жак были вассалами графа Алансонского, поэтому он же был их судьей в имущественных спорах и автоматически стал на сторону своего любимчика Ле Гри. Более того, именно Ле Гри, как помощник графа, готовил все судебные документы, и мог писать там что угодно.

Положение де Карружа осложнилось еще и тем, что в 1380 году умер старый король Карл V Мудрый, который хорошо знал его семью. На престол взошел его сын Карл VI, который тогда был еще подростком и зависел от мнения графа Алансонского, своего кузена. Поэтому король подтвердил право Ле Гри на землю в Ону-ле-Фокон.

Король Франции Карл V. Эта картина входит в серию портретов королей Франции, заказанных между 1837 и 1838 годами королем Луи Филиппом I и написанных разными художниками для Исторического музея Версаля. Wikimedia

В 1382 году умер отец де Карружа, который управлял замком Беллем и был местным шерифом. Де Карруж решил, что замок и должность по праву принадлежат ему. Возможно, так бы и было, если бы отношения с Пьером Алансонским не были безнадежно испорчены — граф передал замок другому вассалу. Де Карруж снова попытался судиться, и опять неудачно.

На следующий год Жан снова попытался расширить свои владения — купить земли у соседа. Но эту сделку должен был одобрить граф, который снова оскорбил своего вассала и забрал земли себе, хотя и компенсировал де Карружу их стоимость.

Решив, что с него хватит этих унижений, Карруж решил сделать то, что у него получалось лучше всего — отправился воевать с англичанами в Шотландию. Перед этим он, правда, встретился с Ле Гри на общем празднике, они выпили и пожали друг другу руки.

Поход в Шотландию был для французов неудачным, после нескольких крупных поражений разбитая французская армия вернулась домой. Де Карруж, правда, отличился доблестью и удачными маневрами, за что ему присвоили титул рыцаря и денежное вознаграждение.

В 1385 году он вернулся во Францию и отправился в Париж, чтобы получить свое вознаграждение. Жена осталась ждать его в их поместье в деревне Капомеснил. По пути он заехал в Аржентан, где встретился с Жаком Ле Гри. О чем они говорили — неизвестно, но не исключено, что этот разговор повлиял на дальнейшие события.

Изнасилование, суд и дуэль

В начале 1386 года Жан де Карруж подал в суд на Жака Ле Гри. Он заявил, что 18 января того же года, пока он был в Париже, Ле Гри явился в его поместье, признался его жене Маргарите в любви и предлагал ей деньги. А когда та его отвергла, то вместе со своим слугой затащил ее в погреб и изнасиловал. Маргарита все подтверждала и дала показания.

Судьей по этому делу опять оказался граф Пьер Алансонский, который оправдал Ле Гри и даже заявил, что Маргарита мечтала отдаться богатому аристократу, поэтому и нафантазировала всю историю с изнасилованием. Де Карруж отправился к королю Карлу VI, но, понимая, что и там влияние Пьера Алансонского и Ле Гри слишком велико, предложил решить спор судебным поединком.

К тому времени судебные дуэли и другие формы «божьего суда» встречались во Франции достаточно редко. Против них с 1215 года выступала католическая церковь, а светские правители не хотели с ней спорить. Тем не менее, иногда короли и судьи давали такое разрешение, особенно, если решить дело опросом свидетелей не получалось.

В этом случае у суда было слово Маргариты против слова Ле Гри, опрос свидетелей, даже под пытками, однозначных результатов не дал. Пятнадцатого сентября 1386 года Парижский парламент признал, что не может установить истину, и разрешил поединок. Король мог бы запретить, но молодой Карл хотел развлечь себя зрелищем. Для де Карружа победа в поединке была единственным способом выиграть суд. Ле Гри мог отказаться от поединка и перенести разбирательство в церковный суд, но планировал не только унизить де Карружа, но и завладеть его имуществом в качестве компенсации за клевету.

Ставки были высокими для всех — в случае победы Ле Гри Маргариту должны были сжечь на костре за лжесвидетельство. Поединок назначили на 26 ноября, принять у себя дуэлянтов согласилось аббатство Сен-Мартен-де-Шам к северу от Парижа, в котором было свое поле для рыцарских поединков.

Судебный поединок между маршалом Вильгельмом фон Дорнсбергом и Теодором Хашенакером на винном рынке Аугсбурга (1409 г.) Меч Дорнсберга сломался в начале поединка, но ему удалось убить Хашенакера его собственным мечом. Их щиты хранились в церкви Святого Леонарда под Аугсбургом до 1542 года. Wikimedia

Учитывая, что такие поединки случались редко, бой сразу стал главным событием для парижан и гостей столицы. Посмотреть, как Жан де Карруж и Жак Ле Гри будут убивать друг друга, собрались все видные аристократы страны. Король Карл VI не успевал вернуться в Париж из Фландрии к концу ноября, поэтому потребовал отложить бой на месяц, и в итоге дуэль состоялась только 29 декабря. За день до поединка у короля умер его малолетний сын, но даже это не помешало ему прийти насладиться зрелищем. У де Карружа и Маргариты тем временем тоже родился сын, чье будущее висело на волоске.

Перед поединком Жака Ле Гри посвятили в рыцари. Несмотря на свое богатство и влияние, он оставался сквайром и не мог сражаться с де Карружем, который стал рыцарем еще в Шотландии. Теперь статус участников был одинаковый и можно было начать поединок.

Оба рыцаря были вооружены длинными пиками, мечами, боевыми топорами и мизерикордиями. Бой начался на лошадях. Трижды рыцари били друг друга пиками — в щиты и шлемы, но не нанесли друг другу серьезных повреждений, на третий раз сломали копья. После этого начался бой на топорах. Ле Гри удалось перебить хребет коню де Карружа, но сам де Карруж быстро вскочил и вспорол коню Ле Гри брюхо.

Оставшись без лошадей, рыцари выхватили мечи. Ле Гри, пользуясь своим физическим преимуществом, начал теснить де Карружа и ранил его в бедро. Но на секунду замешкался, перед тем как нанести следующий удар. Опытному де Карружу этого было достаточно, он схватил Ле Гри за шлем и повалил на землю. Что было дальше — точно не известно. По версии Фруассара, де Карруж добил противника мечом. По более романтической версии, которая больше похожа на обросшие подробностями пересказы, меч не смог пробить тяжелый доспех, поэтому де Карруж достал кинжал, выбил им лицевую часть шлема Ле Гри и потребовал, чтобы тот признался в преступлении. Ле Гри ответил, что он невиновен, и тогда Карруж убил его ударом в шею.

Что было дальше

Тело Жака Ле Гри, который после поражения автоматически считался преступником, повесили на дереве среди разбойников и воров, а потом захоронили в общей могиле.

Жан де Карруж после победы стал очень популярен при дворе Карла VI. Король выплатил ему большую сумму за ущерб от действий Ле Гри, назначил ежегодное жалование, а в 1390 году — принял в ряды своих личных рыцарей-телохранителей. Маргарита родила ему еще двоих детей.

В 1396 году Франция начала войну с Османской империей. Де Карруж отправился на Дунай, где армия европейских стран сошлась с турецким войском султана Баязида I. У города Никопол турки разгромили крестоносцев, в сражении погиб французский командующий адмирал Жан де Вьен. Вместе с ним в бою был убит и Жан де Карруж. Его земли перешли к сыну Роберту.

Битва при Никополе. Миниатюра из «Хроник» Жана Фруассара. Wikimedia

Дуэль Ле Гри и де Карружа называют последней, но на самом деле она была всего лишь последним поединком, который санкционировал Парижский парламент. Последняя судебная дуэль во Франции произошла в 1540-х годах с разрешения короля Генриха II. После этого многочисленные дуэли французских аристократов были, в основном, незаконными, но их это не останавливало.



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