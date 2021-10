Что посмотреть в выходные. Продолжение психологического триллера «Ты», спин-офф «Ходячих мертвецов» и новый сезон сатирической комедии «Наследники»

Тексты

На этой неделе на Netflix, Amazon Prime и HBO Max появились несколько интересных новинок. Это третий сезон сатирического сериала «Наследники» о потомках влиятельной медиаимперии, продолжение психологического триллера «Ты», седьмой сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» о начале зомби-апокалипсиса и новый хоррор по мотивам романа «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Психологический триллер «Ты» — третий сезон

О чем сериал. Джо — менеджер книжного магазина в Нью-Йорке. Он любит анализировать людей на основе того, что они читают. Однажды в его лавку заходит начинающая писательница Бек. Джо понимает, что она не похожа на всех остальных, и моментально влюбляется, но эта влюбленность явно нездоровая. Он становится одержим девушкой, следит за ней в соцсетях и за тем, куда она ходит и с кем общается. Постепенно у пары завязываются отношения. Бек кажется, что Джо — идеальный парень. Однако одна из ее подруг уверена, что с ним не все так просто.

You / Netflix / шоураннеры — Сэра Гэмбл, Грег Берланти / в главных ролях — Пенн Бэджли, Виктория Педретти / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% / рейтинг IMDb — 7,7.

Что говорят критики. AwardsWatch пишет, что Пенн Бэджли прекрасно играет, а еще в сезоне много интересных сюжетных поворотов. Digital Spy отмечает, что «Ты» — это триллер, в котором шок имеет ключевое значение, а поступки Джо постепенно становятся предсказуемыми.

Подростковый хоррор «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

О чем сериал. I Know What You Did Last Summer основан на романе американской писательницы Лоис Дункан, вышедшем в 1973 году. В 1997-м по нему сняли одноименный фильм-слэшер. Главная героиня — студентка Леннон. Она возвращается в родной город после первого курса колледжа и встречается со своими школьными друзьями Марго, Райли, Диланом и Джонни. Но отношения между ними напряженные — подростки никак не могут оправиться от инцидента, который произошел с ними год назад во время празднования выпускного. Когда Леннон получает пугающую записку со словами: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», все становится еще хуже.

I Know What You Did Last Summer / Amazon Prime / режиссер — Джим Гиллеспи / в главных ролях — Мэдисон Айсмен, Брианна Тью, Эшли Мур, Иезекииль Гудмен / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% / рейтинг IMDb — отсутствует.

Что говорят критики. Pop Culture Maniacs пишет, что авторы сериала изменили оригинальный сюжет, но это не помогло им создать интересных героев или избежать дыр в сюжете. Rolling Stone говорит, что в I Know What You Did Last Summer нет ничего, кроме секса и крови.

Сатирическая комедия «Наследники» — третий сезон

О чем сериал. Логан Рой — миллиардер и владелец огромного медиаконгломерата Waystar Royсo, которым он сам и управляет. Однако Логану уже 80. Попав в больницу с инсультом, он решает передать управление компанией кому-то из детей. Их у него четверо: Коннор, который не хочет заниматься бизнесом и работает на экоферме, готовый на все ради компании Кендалл, беззаботный любитель развлечься Роман и единственная дочь Логана Шивон. Между наследниками медиаимперии разворачивается борьба за отцовское кресло. В 2020 году Succession стал сенсацией на «Эмми». Он получил сразу пять статуэток: за лучший сериал, лучшую мужскую роль (Джереми Стронг), лучший сценарий сериала, лучшую режиссуру и лучший саундтрек.

Succession / HBO Max / шоураннер — Джесси Армстронг / в главных ролях — Сара Снук, Брайан Кокс, Киран Калкин / продолжительность — 7 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,7.

Что говорят критики. Журнал Empire говорит, что этот сериал так же хорош, как Sopranos, The West Wing и Mad Men. Vanity Fair отмечает, что шоу прекрасно написано, а актеры хорошо играют, но история практически никуда не движется.

Постапокалиптический хоррор «Бойтесь ходячих мертвецов» — седьмой сезон

О чем сериал. Fear the Walking Dead — спин-офф популярного сериала The Walking Dead. Он рассказывает о начале зомби-апокалипсиса в США. В фокусе — история одной семьи, состоящей из психолога Мэдисон, ее детей-подростков Ника и Алисии и жениха Трэвиса.

Fear the Walking Dead / Amazon Prime / шоураннеры — Эндрю Чемблисс, Ян Голдберг / в главных ролях — Алисия Дебни-Кери, Мэгги Грэйс, Колман Доминго / продолжительность — 16 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 6,9.

Что говорят критики. Forbes говорит, что авторы сериала придумывают все более глупые сценарии и объединяют их в нечто, напоминающее сюжет.

