Что посмотреть в выходные. Продолжение психологического триллера «Ты», спин-офф «Ходячих мертвецов» и новый сезон сатирической комедии «Наследники»
- Авторы:
- Яна Собецкая, Дмитрий Раевский
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На этой неделе на Netflix, Amazon Prime и HBO Max появились несколько интересных новинок. Это третий сезон сатирического сериала «Наследники» о потомках влиятельной медиаимперии, продолжение психологического триллера «Ты», седьмой сезон сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» о начале зомби-апокалипсиса и новый хоррор по мотивам романа «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.
Психологический триллер «Ты» — третий сезон
О чем сериал. Джо — менеджер книжного магазина в Нью-Йорке. Он любит анализировать людей на основе того, что они читают. Однажды в его лавку заходит начинающая писательница Бек. Джо понимает, что она не похожа на всех остальных, и моментально влюбляется, но эта влюбленность явно нездоровая. Он становится одержим девушкой, следит за ней в соцсетях и за тем, куда она ходит и с кем общается. Постепенно у пары завязываются отношения. Бек кажется, что Джо — идеальный парень. Однако одна из ее подруг уверена, что с ним не все так просто.
Что говорят критики. AwardsWatch пишет, что Пенн Бэджли прекрасно играет, а еще в сезоне много интересных сюжетных поворотов. Digital Spy отмечает, что «Ты» — это триллер, в котором шок имеет ключевое значение, а поступки Джо постепенно становятся предсказуемыми.
Подростковый хоррор «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
О чем сериал. I Know What You Did Last Summer основан на романе американской писательницы Лоис Дункан, вышедшем в 1973 году. В 1997-м по нему сняли одноименный фильм-слэшер. Главная героиня — студентка Леннон. Она возвращается в родной город после первого курса колледжа и встречается со своими школьными друзьями Марго, Райли, Диланом и Джонни. Но отношения между ними напряженные — подростки никак не могут оправиться от инцидента, который произошел с ними год назад во время празднования выпускного. Когда Леннон получает пугающую записку со словами: «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», все становится еще хуже.
Что говорят критики. Pop Culture Maniacs пишет, что авторы сериала изменили оригинальный сюжет, но это не помогло им создать интересных героев или избежать дыр в сюжете. Rolling Stone говорит, что в I Know What You Did Last Summer нет ничего, кроме секса и крови.
Сатирическая комедия «Наследники» — третий сезон
О чем сериал. Логан Рой — миллиардер и владелец огромного медиаконгломерата Waystar Royсo, которым он сам и управляет. Однако Логану уже 80. Попав в больницу с инсультом, он решает передать управление компанией кому-то из детей. Их у него четверо: Коннор, который не хочет заниматься бизнесом и работает на экоферме, готовый на все ради компании Кендалл, беззаботный любитель развлечься Роман и единственная дочь Логана Шивон. Между наследниками медиаимперии разворачивается борьба за отцовское кресло. В 2020 году Succession стал сенсацией на «Эмми». Он получил сразу пять статуэток: за лучший сериал, лучшую мужскую роль (Джереми Стронг), лучший сценарий сериала, лучшую режиссуру и лучший саундтрек.
Что говорят критики. Журнал Empire говорит, что этот сериал так же хорош, как Sopranos, The West Wing и Mad Men. Vanity Fair отмечает, что шоу прекрасно написано, а актеры хорошо играют, но история практически никуда не движется.
Постапокалиптический хоррор «Бойтесь ходячих мертвецов» — седьмой сезон
О чем сериал. Fear the Walking Dead — спин-офф популярного сериала The Walking Dead. Он рассказывает о начале зомби-апокалипсиса в США. В фокусе — история одной семьи, состоящей из психолога Мэдисон, ее детей-подростков Ника и Алисии и жениха Трэвиса.
Что говорят критики. Forbes говорит, что авторы сериала придумывают все более глупые сценарии и объединяют их в нечто, напоминающее сюжет.
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