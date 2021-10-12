94 года назад на еще недостроенной Киевской киностудии начали снимать первый фильм. Вспоминаем, как появилась главная кинофабрика «Украинского Голливуда» — история в архивных фото

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ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1920-х годах украинское кино активно развивалось и вышло на международный уровень. Советская цензура тогда еще не добралась до молодого искусства и позволила украинской киноиндустрии действовать относительно самостоятельно. Все пошло настолько хорошо, что к середине десятилетия двух киностудий — Одесской и Ялтинской — стало не хватать. Поэтому в марте 1927 года в Киеве начали строить большую кинофабрику площадью в 40 гектаров, оснащенную по последнему на тот момент слову техники. Уже в октябре того же года на еще недостроенной кинофабрике начали снимать первый фильм — детскую приключенческую киноленту «Ванька и Мститель». Затем на Киевской кинофабрике снимали свои шедевры украинские режиссеры с мировым именем — Дзига Вертов и Александр Довженко, чье имя носит киностудия с 1957 года. «Бабель» вспоминает о золотом времени украинского кинематографа 1920-х, когда в Украине появился свой «Голливуд» с кинофабрикой, которая по своим возможностям и технологиям не уступала американским.

В начале 1920-х годов большевики уже контролировали большую часть современной Украины. Чтобы не потерять власть над этим территориями и другими национальными республиками, в Кремле пошли на либеральные шаги. В культуре провозгласили политику «коренизации», которая в Украине вылилась в «украинизацию» и была самой масштабной из всех республик. В экономике — национализацию и продразверстку «военного коммунизма» заменили Новой экономической политикой.

Начало развиваться и украинское кино. В 1922 году создали уникальную организацию — Всеукраинское фотокиноуправление (ВУФКУ). Именно оно и объединило всю отрасль кинопроизводства: студии, прокат, кинопромышленность, кинообразование и кинопрессу Украины. ВУФКУ очень быстро стало местом, где собирались творческие люди из разных сфер — украинские писатели, актеры, театралы, драматурги, инженеры, художники. Кино их привлекало своей новизной, а еще относительно мягкой цензурой. В этот период экспорт украинских фильмов за границу был выгодный и улучшал имидж советской власти.

Заместитель председателя Всеукраинского фотокиноуправления Зиновий Свидерский (слева) в своем кабинете с режиссером Александром Довженко, 27 ноября 1927 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

К середине 1920-х годов украинское кинопроизводство постепенно вышло на мировой уровень. И это несмотря на нехватку профессиональных специалистов, съемочной техники, кинопленки и химических реактивов для ее обработки. Кинопленку вообще приходилось завозить из-за границы. Распределяли ее так: российский киногигант «Совкино» получал 65 процентов, а ВУФКУ — только 20. Но даже в таких условиях Украина в 1926 году стала вторым после США кинопоставщиком для Германии.

В распоряжении ВУФКУ в этот период было всего две площадки для кинопроизводства — национализированные большевиками киноателье в Одессе и Ялте. В 1926 году они выпустили 18 картин, больше просто не позволяли мощности. К этому времени ВУФКУ уже получило достаточно прибыли, чтобы расширить производство.

150 фильмовсоздано под эгидой ВУФКУ за чуть более 8 лет его существования, и это только игровые художественные фильмы.

«Практически все кинофабрики Союза являются кустарными, случайно приспособленными предприятиями, которые построены без всякого плана для дальнейшего развития работы. Производственный размах ВУФКУ последних двух лет доказывает, что ограничиться производством только двух своих фабрик — Одесской и Ялтинской — значит не принимать во внимание широких требований сегодняшнего и завтрашнего дня. Поэтому своевременным был вопрос о строительстве новой мощной кинопроизводственной базы в Украине», — писал в марте 1927 года периодический вестник ВУФКУ, полностью украиноязычный журнал «Кіно».

Строительство Киевской кинофабрики на Брест-Литовском шоссе (сейчас — часть проспекта Победы), 1927—1928 годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Эта статья вышла в первые дни начала строительства новой кинофабрики на тогдашней окраине Киева — «в живописной части города в направлении дачного поселка Святошино». Проект первой в СССР «передовой кинофабрики полного производственного цикла» разработали и утвердили еще в 1925 году. Среди 20 участников конкурса победил проект архитектора Валериана Рыкова, по которому планировалось создать мощный комплекс площадью 40 гектаров, чтобы ежегодно выпускать от 60 до 100 фильмов, с центральной лабораторией и заводом для изготовления киноаппаратуры. В октябре 1926 года ВУФКУ переехало из тогдашней столицы советской Украины Харькова в Киев, чтобы курировать строительство.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Самым уникальным сооружением новой киностудии стал съемочный павильон площадью более трех с половиной тысяч квадратных метров, около 100 метров в длину, 40 — в ширину и 16 — в высоту. По проекту, который делался еще в эпоху немого кино, в павильоне могли одновременно работать 15 режиссерских групп и снимать фильмы с декорациями различной сложности и размеров.

На въезде в павильон стояли широкие автоматические ворота, через которые на съемочную площадку можно было провезти не только автомобили, но самолет, танк или паровоз. По периметру павильона соорудили кольцо балконов, чтобы можно было снимать сцены с различной высоты. На потолке смонтировали семь подвесных тротуаров. Уникальным был и пол павильона: он поднимался и открывал два бассейна двухметровой глубины, размерами 20х12 и 20х20 метров.

Большой павильон Киевской кинофабрики, 1928 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Внутренний вид павильона Киевской кинофабрики, 1932 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Строили кинофабрику ударными темпами, и 12 октября 1927 года здесь стартовали съемки первого фильма — «Ванька и Мститель» режиссера Акселя Лундина о пастушке и его верном псе, которые сначала спасают двух разведчиков-красноармейцев, а потом совершают другие подвиги. Снимали по ночам в недостроенном павильоне. Премьера прошла в Киеве в марте следующего года, и фильм долгое время соперничал по популярности с другим экшеном — «Красные дьяволята». В этом же 1928 году на экраны вышли две короткометражные художественно-документальные ленты: «Ясли» Михаила Кауфмана и «Одиннадцатый» его брата — Давида Кауфмана, более известного под псевдонимом Дзига Вертов.

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Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженка

Полноценно работать Киевская кинофабрика начала с 1 декабря 1928 года. В 1929 году здесь выпустили десять кинолент, в том числе и новаторский документальный фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом». Вместе с фильмом Александра Довженко «Земля», созданным на Киевской кинофабрике в 1930 году, они вошли в список шедевров мирового кинематографа. В том же 1930-м на кинофабрике вышел первый звуковой украинский и советский кинофильм — документальная лента Дзиги Вертова «Симфония Донбасса».

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

ВУФКУ, прозванное главным редактором одесской кинофабрики Юрием Яновским «Украинским Голливудом», стремительно развивалось и стало второй по объемам производства государственной киноорганизацией в СССР. Кроме того, украинское кино успешно вышло на международный рынок, его показывали и обсуждали в Германии, Франции, Нидерландах, Великобритании, США и Канаде. Руководство ВУФКУ подписало контракты на поставку кинопленки с такими компаниями как Kodak, рассчитывало в ближайшие годы выйти на уровень производства 100 фильмов в год и делать по 70 копий каждого фильма. «Таких технических средств, таких производственных возможностей, которые есть в «Украинском Голливуде», нигде в Союзе больше нет. Да и за рубежом немного фабрик могут гордиться таким оборудованием, такой аппаратурой, таким помещением», — писал журнал «Кіно» в 1929 году.

Общий вид Киевской кинофабрики, 1932 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Однако конец 1920-х годов стал началом конца украинского Возрождения в кино. Во власти окончательно увтердился Иосиф Сталин, Кремль свернул либеральную политику. Партия взяла курс на подчинение культуры идеологии, а все ее сферы должен был контролировать единый центральный орган. Так украинский кинематограф утратил свой автономный статус. Активных функционеров ВУФКУ назвали «реакционерами, ностальгирующими по дореволюционному кино». А саму организацию в ноябре 1930 года переименовали в «Украинафильм» и передали в подчинение всесоюзному кинофотообъединению «Союзкино». В итоге кинопроизводство в Украине начало падать.

Но для Киевской кинофабрики 1930-е годы все-таки были годами становления. Мастера осваивали звук и цвет, которые значительно расширяли возможности кино. Первой цветной лентой киностудии стал фильм «Сорочинская ярмарка» Николая Экка в 1939 году. Здесь продолжал снимать свои шедевры Александр Довженко. С 1957 года студия носит его имя.

Режиссер Киевской киностудии Ольга Подгорецкая за работой, 1940-е годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Во время Второй мировой войны Киевская киностудия продолжала работу в эвакуации в Ташкенте. В этот период здесь вышел фильм «Радуга» Марка Донского, который получил высший приз Американской ассоциации кинокритиков и премию газеты Daily News за лучший иностранный фильм, который демонстрировался в США в 1944 году. Всего же среди достижений киностудии награды 75 международных и 65 всесоюзных кинофестивалей, 19 государственных и 9 республиканских премий, награды республиканских и молодежных кинофорумов.

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