Что посмотреть в выходные. Детективный сериал «Один из нас лжет», документалка «Код на миллиард долларов» об иске против Google и новый хоррор от Blumhouse Productions

На этой неделе на Netflix, Hulu и Peacock появились несколько релизов. Среди новинок стриминговых сервисов — детективный сериал «Один из нас лжет» о расследовании убийства в американской школе, документалка «Код на миллиард долларов» о разработчиках, обвинивших Google в краже идеи Google Earth, и мистический хоррор о загадочных событиях в доме для престарелых от Blumhouse Productions. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и рассказывает, что посмотреть в выходные.

Хоррор «В твоем доме кто-то есть»

О чем фильм. Старшеклассница Макани Янг переезжает из штата Гавайи в Небраску, в городок, где живет ее бабушка. Здесь она планирует начать жизнь с чистого листа и отвлечься от тайн, оставшихся в прошлом. Но незадолго до окончания учебы на Макани и ее одноклассников начинает охотиться маньяк. Теперь они должны выяснить, кто он такой, чтобы не стать его жертвами.

Thereʼs Someone Inside Your House / Netflix / режиссер — Патрик Брайс / в главных ролях — Сидни Парк, Теодор Пеллерин, Ася Купер / продолжительность — 1 час 36 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 45% / рейтинг IMDb — 4,8.

Что говорят критики. The Guardian говорит, что здесь не на что смотреть. The New York Times считает, что Thereʼs Someone Inside Your House пытается обновить жанр, однако боится отступить от его канонов, в итоге не получается ничего хорошего.

Детектив «Один из нас лжет»

О чем сериал. Пятерых учеников старшей школы Бейвью оставляют после уроков за плохое поведение. Саймон управляет приложением, с помощью которого разоблачает секреты одноклассников. У остальных учеников — Купера, Эдди, Нейта и Бронвин — есть тайны, которые они предпочли бы сохранить. Во время отработки наказания Саймон умирает. Его смерть кажется несчастным случаем, но правоохранители приходят к выводу, что парня убили. Под подозрением оказываются все, кто был с ним в момент смерти. В основе сериала — одноименный роман американского автора Карен М. Макманус. Над проектом работала звезда сериала «Доктор Хаус» Дженнифер Моррисон. Она сняла пилотный эпизод шоу.

One of Us Is Lying / Peacock / шоураннер — Дарио Мадрона / в главных ролях — Купер ван Грутель, Анналиса Кокрейн, Марк Маккенна / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7.

Что говорят критики. The Hollywood Reporter говорит, что сериалу не хватает изюминки, которая бы выделила его среди других детективных историй и подростковых драм. The Spool отмечает, что One of Us Is Lying — это перспективная драма, но чтобы стать успешной, ей нужно отойти от книжной манеры повествования.

Мистический хоррор «Поместье»

О чем фильм. После перенесенного инсульта Джудит Олбрайт не может ухаживать за собой самостоятельно. Она переезжает в поместье «Голден Сан» — специальное заведение для пожилых людей. У «Голден Сан» безупречная репутация. Однако вскоре после переезда Джудит в поместье начинают происходить странные события — постояльцы умирают при загадочных обстоятельствах. Убежденная, что в здании живут темные силы, Джудит пытается рассказать об опасности другим. Ей никто не верит. Даже ее внук Джош считает, что причина страхов бабушки не демоны, а деменция. Джудит должна найти способ спастись самостоятельно. The Manor — новый хоррор из антологии Welcome to the Blumhouse, созданной Amazon Prime и компанией продюсера Джейсона Блума.

The Manor / Amazon Prime / режиссер — Аксель Кэролин / в главных ролях — Барбара Херши, Джилл Ларсон, Брюс Дэвисон, Сиерра Пэйтон / продолжительность —1 час 21 минута / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% / рейтинг IMDb — 6,3.

Что говорят критики. The Guardian считает, что The Manor напоминает упрощенную версию фильма «Пролетая над гнездом кукушки». По мнению Variety, фильм хорошо снят, но ему не хватает напряжения.

Документальный мини-сериал «Код на миллиард долларов»

О чем сериал. 1993 год. Случайно встретившись, художник и хакер придумывают идею программы, которая позволит людям виртуально «путешествовать» в любую точку мира. Чтобы воплотить замысел в жизнь, они находят спонсоров и собирают команду. Однако во время путешествия в Кремниевую долину исходный код программы, известной как Terra Vision, попадает не в те руки. В 2005 году Google выпускает Google Earth. Считая, что технологический гигант их обокрал, разработчики Terra Vision подают на Google в суд. The Billion Dollar Code основан на реальных событиях.

The Billion Dollar Code / Netflix / режиссер — Роберт Тальхайм / в главных ролях — Лавиния Уилсон, Марк Вашке, Леонард Шейхер, Мишель Матичевич / продолжительность — 4 эпизода / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% / рейтинг IMDb — 8,3.

Что говорят критики. Decider считает, что это хорошо рассказанная и заслуживающая внимания история.

