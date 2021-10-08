После смерти депутата Антона Полякова в Раде начался скандал. Одни считают его врагом, другие сочувствуют. Кем он был, за что голосовал и чем запомнился ― справка «Бабеля» 

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Ночью 8 октября народный депутат Антон Поляков встретился с криминальным авторитетом, который находится в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны, Русланом Джабулатовым в ресторане, потом полтора часа они ездили по городу. В три часа ночи 8 октября народный депутат Антон Поляков сел в такси возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева. Через несколько минут ему стало плохо, вскоре он умер. Как установили судмедэксперты ― от острой ишемической болезни сердца, но расследование продолжается. После смерти Полякова в парламенте начался скандал. Депутат «Слуги народа» Галина Третьякова в партийном чате написала, что «одним врагом будет меньше». Теперь ее собираются снять с должности главы комитета по социальной политике. Антон Поляков не был публичным человеком: он запомнился тем, что прошел в Раду от «Слуги народа», но затем покинул партию и критиковал ее руководство; сотрудничал с депутатами, близкими к олигарху Игорю Коломойскому ― внес в «антиколомойский» закон шесть тысяч правок; поддерживал отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки и голосовал за назначение министра МВД Дениса Монастырского. «Бабель» коротко рассказывает, кем был Антон Поляков.

Через месяц Антону Полякову должно было исполниться 34 года. Он родился в Чернигове, в многодетной семье. В 2004 году закончил Черниговский коллегиум № 11 – там получил среднее образование. После школы его призвали в армию. Служил в Одессе во внутренних войсках МВД. Одна из задач срочников – сопровождение заключенных на суды и потом назад в следственный изолятор. В 2005 году Поляков занялся бизнесом, работал в сфере салонов красоты и парикмахерских, но через год закрыл ФЛП.

В 2010 году Поляков и двое его коллег — Сергей Божко и Евгений Постоляко открыли магазин для ремонта «Пидрахуй» — продавали ламинат, паркет, обои и разные инструменты. В 2011 году они зарегистрировали торговую марку «Пидрахуй». Позднее Поляков открыл еще один магазин LaminateExpert. Сейчас им занимается его жена.

В 2018 году Антон стал опекуном Прилуцкого областного дома ребенка «Надежда».

В июле этого же года партия «Наш край» проводила в Чернигове тренинг для своих депутатов и активистов, на котором учили разрабатывать местные программы. В этом тренинге принял участие и Антон Поляков. Вел тренинг Сергей Гривко. На тот момент он возглавлял общественную организацию «Добровольцы», а также «Украинский центр противодействия преступности и коррупции». Уже в 2019 году центр возглавил Поляков и стал одним из соучредителей Черниговского молодежного бизнес-клуба — это объединение для начинающих и уже опытных предпринимателей. В том же 2019 году Поляков вместе с Гривко вошел в Черниговский молодежный горсовет.

Антон Поляков говорил, что вступил в «ЗеКоманду», как только услышал новогоднее обращение Зеленского о походе в президенты. «В Чернигове нас [людей, которые присоединились к «ЗеКоманде»] было с самого начала три-четыре человека», ― рассказывал он в интервью «НВ».

На президентских выборах 2019 года Поляков был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Зеленского по 205 избирательному округу в Чернигове. А уже летом, после того как Зеленский распустил парламент, Поляков пошел на выборы от партии «Слуга народа». Он победил на 206 мажоритарном округе: набрал 33,1 процента голосов и обошел своего конкурента, экс-главу строительной корпорации «Укрбуд» Максима Микитася. В партию «Слуга народа» Поляков вступил только 10 ноября 2019 года, но уже 16 декабря вышел из нее.

В парламенте Поляков вошел в антикоррупционный комитет. Во фракции у Полякова все чаще совпадало мнение с депутатами, которых относились к группе олигарха Игоря Коломойского.

Поляков начал критиковать генпрокурора Руслана Рябошапку из-за дела другого депутата Бориса Приходько, который прошел в парламент по одному из округов Черниговской области и стал членом группы «Довіра». Поляков обвинял Рябошапку в том, что он затягивал с подозрением Приходько в деле о якобы разворовывании двух миллионов гривен из «Аграрного фонда».

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, отставки которого добивался Поляков. Каролина Ускакович / «Бабель»

В конце октября 2019 года Поляков заявил: «Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько, «заказал» меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка от меня испытывает давление». А уже 30 октября Поляков стал одним из подписантов проекта постановления о недоверии тогдашнему генпрокурору Руслану Рябошапке. Проект инициировал нардеп Александр Дубинский.

Поляков утверждал, что тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан вызывал его на Банковую «на ковер», когда он не поддерживал некоторые партийные законопроекты. Например, Поляков был против открытия рынка земли.

Пятнадцатого ноября 2019 года Полякова исключили из фракции «Слуга народа» вместе с Анной Скороход. Полякова обвиняли в том, что он нарушил договоренности голосовать за нужные проекты, а Скороход — что она якобы лоббирует интересы олигархических групп.

В 2020 году Поляков закончил Киевский университет рыночных отношений по специальности право и наконец получил высшее образование.

Антон Поляков был одним из тех депутатов, кто затягивал рассмотрение «антиколомойского» закона. Речь идет о проекте закона № 3260, который не позволил бы олигарху Игорю Коломойскому вернуть национализированный ПриватБанк. Поляков лично подал около шести тысяч правок.

Тридцатого июня 2020 года Поляков присоединился к группе «За майбутнє», которую возглавляет близкий к Игорю Коломойскому народный депутат Игорь Палица. А осенью 2020-го баллотировался от этой партии на должность мэра Чернигова. Выборы проиграл действующему мэру Владиславу Атрошенко.

В парламенте во фракции «За майбутнє» Поляков критиковал свою бывшую партию «Слуга народа» и всех руководителей фракции СН. В том числе он заявлял, что депутаты получают взятки за голосование. Несмотря на это, Поляков все же голосовал за некоторые законы «слуг»: закон про олигархов, назначение министром внутренних дел Дениса Монастырского. Одним из последних голосований Полякова стало увольнение Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Поляков выступал против легализации медицинской марихуаны. Facebook / Антон Поляков

После смерти Полякова глава фракции СН Давид Арахамия сообщил, что Поляков 7 октября захотел вернуться и возобновить сотрудничество с фракцией «Слуга народа», он больше не хотел быть в оппозиции к монобольшинству.

Теперь, после смерти Полякова, на его 206 Черниговском округе должны будут объявить довыборы.