Что посмотреть в выходные. Яркая драма в сериале «Уборщица», документалка о Бритни Спирс, новый сезон «Симпсонов» и приквел «Клана Сопрано»

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The Simpsons

На этой неделе на Netflix, HBO Max и Hulu пять интересных релизов. Среди них — долгожданный приквел «Клана Сопрано» «Множественные святые Ньюарка» с Майклом Гандольфини, тепло воспринятый критиками сериал «Уборщица. История матери-одиночки», хоррор о встрече нелегальных мигрантов с потусторонним «Никто не уйдет живым», документалка о судах между Бритни Спирс и ее отцом и тридцать третий сезон «Симпсонов». «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Мини-сериал «Уборщица. История матери-одиночки»

О чем сериал. Молодая мама Алекс вместе с дочерью Мэдди убегает от своего мужа Шона, желая разорвать абьюзивные отношения. Теперь ей надо искать работу и какое-то жилье. Алекс устраивается в компанию «Ценная прислуга» уборщицей домов. Убирая богатые дома, она размышляет о своей жизни и будущем своей дочери, планирует поступить в колледж и пытается помогать своим коллегам и клиентам — часто тоже людям с проблемами в жизни. Тем временем Шон пытается вернуть себе ребенка.

Maid / Netflix / шоураннер — Молли Смит Метцлер / в главных ролях — Маргарет Куэлли, Энди Макдауэлл, Ник Робинсон / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 9,9.

Что говорят критики. The Guardian пишет, что блестящая игра актеров и аутентичность событий делают сериал очень мощной драмой. Washington Post считает, что «Уборщица» удачно освещает тему домашнего насилия и приютов для его жертв.

Криминальная драма «Множественные святые Ньюарка»

О чем фильм. Приквел суперпопулярного сериала «Клан Сопрано», который рассказывает о подростковых и юношеских годах будущего босса мафии Тони Сопрано в 1960-х и 1970-х. Его играет сын Джеймса Гандольфини (который играл Тони в сериале) Майкл. Кроме молодого Тони, в фильме покажут многих персонажей сериала — Сильвио Данте, Поли Галтиери, Сальваторе Бомпенсьеро, дядю Джуонира и других. Одним из главных героев будет персонаж, которого в сериале часто вспоминали — Дики Молтисанти, отец Кристофера.

The Many Saints of Newark / HBO Max / режиссер — Алан Тейлор / в главных ролях — Майкл Гандольфини, Алессандро Нивола, Бернтал, Рэй Лиотта / продолжительность — 2 часа / рейтинг Rotten Tomatoes — 72% / рейтинг IMDb — 7,3.

Что говорят критики. New York Times пишет, что фильм во всем подражает шаблонам сериала, что одновременно и лучшее, и худшее в нем. Vulture отмечает хорошую игру Майкла Гандольфини и его визуальное сходство с отцом, но говорит, что смотреть фильм далеко не так интересно, как сериал.

Хоррор «Никто не уйдет живым»

О чем фильм. Экранизация одноименного романа 2014 года британского писателя Адама Нэвилла. Молодая женщина, мигрантка без документов и постоянной работы, заселяется в дешевый полуразрушенный пансионат, где живут такие же нелегалы. Очень быстро она понимает, что в здании творится что-то странное и мистическое — она слышит таинственные голоса и крики. Но бежать ей некуда, и даже попросить полицию проверить пансионат жильцы не могут из-за угрозы депортации. С каждым днем в здании становится все страшнее.

No One Gets Out Alive / Netflix / режиссер — Сантьяго Менгини / в главных ролях — Кристина Родло, Марк Менчака, Дэвид Фильйоли / продолжительность — 1 час 27 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% / рейтинг IMDb — 5,4.

Что говорят критики. Обозреватель в RogerEbert пишет, что всю атмосферу фильма портит кульминация — то, что должно пугать, выглядит глупо и смешно. Polygon считает, что в какой-то момент фильм начинает игнорировать законы, которые сам установил, а тема жизни иммигрантов раскрыта плохо.

Документалка «Бритни против Спирса»

О чем фильм. Двенадцатого августа 2021 года певица Бритни Спирс наконец избавилась опекунства своего отца Джеймса, который на протяжении 13 лет полностью контролировал ее жизнь и заработки. Фанаты давно требовали свободы для Бритни, было много судебных заседаний. Сначала у Джеймса получалось доказать, что певица — недееспособна из-за психологических проблем и нуждается в опекунстве. Но общественное мнение в конце концов перевесило. Журналистка Дженни Елиску и режиссер Эрин Ли Карр сняли об этом процессе документалку из эксклюзивных интервью.

Britney vs Spears / Netflix / авторы — Дженни Елиску и Эрин Ли Карр / продолжительность — 1 час 33 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — 40% / рейтинг IMDb — 6,6.

Что говорят критики. The Guardian считает, что авторам фильма не удалось своевременно менять ход событий в фильме — слишком стремительно развивалось само дело. Variety говорит, что история Бритни Спирс уже много раз подробно освещалась, поэтому документалка не добавляет к ней ничего нового, но посмотреть ее стоит, если вы этой темой еще не интересовались.

Мультсериал «Симпсоны» — тридцать третий сезон

О чем сериал. Тридцать третий сезон легендарного мультсериала Мэтта Грейнинга. Вышел, как всегда, на телеканале Fox, среди стримингов его показывает Hulu. Первый эпизод сезона The Star of the Backstage снят в стиле мюзикла, с оригинальными песнями, написанными специально для мультсериала. Среди приглашенных звезд сезона — мультипликатор Алекс Хирш, актеры Керри Вашингтон и Бек Беннетт. Впервые в истории мультсериала традиционная хэллоуинская серия Treehouse of Horror XXXII будет состоять из пяти частей.

The Simpsons / Hulu / автор — Мэтт Грейнинг / продолжительность — 24 эпизода / рейтинг Rotten Tomatoes — нет / рейтинг IMDb (всех сезонов) — 8,6.

Что говорят критики. Обозреватель в DenOfGeek пишет, что первый эпизод нового сезона интересно смотреть, но это все равно выглядит как самоповторы того, что в «Симпсонах» уже было. А было там, как известно, вообще все.