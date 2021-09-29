80 лет назад Дина Проничева стала одной из 28 выживших во время массовых расстрелов евреев в Бабьем Яру. Рассказываем ее историю и впервые публикуем фото из семейного архива

Тексты

Алиса Игина / «Бабель»

Двадцать девятого сентября 1941 года немецкое оккупационное командование начало массовые расстрелы в киевском урочище Бабий Яр. Только за первые два дня убили около 34 тысяч человек, в основном евреев. Всего за почти два года оккупации здесь расстреляли более 100 тысяч человек. Из Бабьего Яра спаслись 28 людей. Одной из них была Дина Проничева — украинская театральная актриса еврейского происхождения. За мгновение до выстрелов ей удалось упасть на тела расстрелянных и притвориться погибшей. В Бабьем Яру погибли ее родители и сестра, позже расстреляли ее мужа. Самой Дине пришлось скрываться до освобождения Киева, а потом разыскивать своих детей в детдомах. В 1946 году она стала одним из главных свидетелей обвинения в Киевском процессе над нацистскими военными преступниками. «Бабель» рассказывает историю Дины Проничевой и впервые публикует фото из ее семейного архива, предоставленные Мемориальным центром Холокоста «Бабий Яр».

Дина Проничева (девичья фамилия Мстиславская) родилась 7 января 1911 года в еврейской семье в Чернигове. Через пять лет семья переехала в Киев, где Дина закончила театральный техникум и военную школу связи. В начале 1930-х она работала в Киевском центральном кукольном театре.

В 1932 году Дина вышла замуж за Виктора Проничева — актера Киевского театра русской драмы. Семья поселилась на улице Воровского, 41. В 1938 году у них родилась дочь Лидия, в 1940-м — сын Владимир.

фото из личного архива Владимира Проничева

фото из личного архива Владимира Проничева

Дина и Виктор Проничевы (крайние справа) вместе с актерами Киевского кукольного театра, 1936—1939 годы. фото из личного архива Владимира Проничева



С начала немецко-советской войны Дина Проничева служила старшей машинисткой при штабе советской 37-й армии, оборонявшей Киев. Ее братья ушли на фронт, а родители и сестра Ида остались в городе. Девятнадцатого сентября 1941 года немецкие войска вошли в Киев. А 28 сентября по городу расклеили листовки с требованием к евреям на следующий день прибыть на угол улиц Мельникова и Дегтяревской.

Сестра Дины — Ида Мстиславская, Киев, 28 марта 1932 года. фото из личного архива Владимира Проничева

Дина, как и десятки тысяч евреев Киева и окрестностей, думала, что их собирают для эвакуации. Уезжать она не планировала, но пошла проводить родителей и сестру, которые жили неподалеку — на улице Тургеневской. Когда всех стали сгонять к Бабьему Яру, Дина поняла, что их ведут на расстрел. По дороге она выбросила свой паспорт, а в тех документах, которые у нее остались, была только фамилия, Проничева, без указания национальности. Полицейские поверили, что она не еврейка. Дину отправили к группе русских и украинцев, которые случайно оказались в Бабьем Яру, и пообещали к вечеру отпустить.

Семья Дины Проничевой: мама Анна, брат и младшая сестра Ида, Киев, 1930-е годы. фото из личного архива Владимира Проничева

Дина целый день просидела на холме над Бабьим Яром, наблюдая как расстреливали ее родных и других евреев. К вечеру немецкий офицер приказал расстрелять и тех, кто случайно попал в Бабий Яр, — чтобы уничтожить свидетелей. «Нас выстроили на очень маленьком выступе, на котором едва можно было удержаться. Начали всех расстреливать. Я закрыла глаза, сжала все мышцы и бросилась вниз до выстрела. Мне казалось, что летела целую вечность. Я упала на трупы, не расстрелянная», — вспоминала Дина Проничева.

Ночью, после того как немцы добили раненых, ей удалось выбраться из братской могилы. Дине пришлось скрываться и постоянно менять место жительства. В феврале 1942 года ее арестовало гестапо, и почти месяц она пробыла в Лукьяновской тюрьме. Сбежать оттуда ей помог полицейский, который на самом деле оказался партизаном. В это же время арестовали и впоследствии расстреляли ее мужа Виктора Проничева.

Дина и Виктор Проничевы перед войной в своей квартире на Воровского, 41, Киев, 1940 год. фото из личного архива Владимира Проничева

Дина Проничева прожила в бегах до освобождения Киева в конце 1943 года. В марте 1944-го ей удалось разыскать своих детей, которые скитались по детским домам после ареста Виктора Проничева. Окончательно забрать их домой удалось только в 1949 году. Сын Дины Владимир вспоминал, как в детских домах всем детям давали прозвища и его называли «Виталик Неизвестный».

Дина Проничева вместе со своими детьми Лидией и Владимиром, Киев, 1954 год. фото из личного архива Владимира Проничева

После окончания Второй мировой войны во многих странах Европы судили нацистских военных преступников. Самый известный суд прошел в Нюрнберге. Параллельно с ним в СССР провели несколько процессов «местного масштаба» — в Киеве, Николаеве, Риге, Минске, Смоленске и других городах. В январе 1946 года Дина Проничева стала одним из свидетелей на судебном процессе по делу № 1679 «О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Украинской ССР». Вот фрагмент ее показаний о том, как ей удалось выбраться из Бабьего Яра, после того как она упала на тела расстрелянных и притворилась погибшей: «Через некоторое время, когда стрельба утихла, я услышала, что немцы спускаются в овраг и расстреливают всех, кто стонет. Я лежала тихо, не шевелясь, боялась выдать себя. Случайно один из них коснулся меня ногой и перевернул меня плашмя… Меня решили проверить. Стали мне ногой на грудь, второй ногой на руку. Сапогом, подбитым гвоздями, развернули мне руку. Я решила молчать. Стали засыпать землей… Когда мне оставалось набрать лишь несколько вдохов и задохнуться, я решила, что лучше пусть расстреляют, чем буду заживо погребена. Я начала двигаться, не знала, что очень темно... После нескольких вдохов, я набрала воздуха, собралась с последними силами и выбралась из-под земли».

фото из личного архива Владимира Проничева

фото из личного архива Владимира Проничева

После Второй мировой Дина Проничева вернулась в Киевский кукольный театр. Поддерживала связи с бывшими узниками Сырецкого концлагеря в Киеве, участвовала в собраниях в Бабьем Яру в память жертв нацистского террора. Умерла Проничева в Киеве в 1977 году.

О расстрелах десятков тысяч евреев в Бабьем Яру молчали вплоть до развала СССР. Мы поддерживаем тех, кто восстанавливает историческую память, а вы поддержите нас донатом.

фото из личного архива Владимира Проничева