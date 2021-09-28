Владимир Зеленский обещает украинцам двойное гражданство. Можно доставать из закромов второй паспорт? Не спешите, все чуть сложнее — эксплейнер «Бабеля»

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Алиса Игина / «Бабель»

Двадцать первого сентября президент Владимир Зеленский в США пообещал разрешить украинцам иметь двойное гражданство. Но не всем. Исключение, по его словам, сделают для граждан, которые живут в недружественных Украине странах. Вероятно, речь о России и временно оккупированных ею украинских территориях. Легализовать двойное гражданство украинская диаспора просит давно. В августе 2019 года ее представители из 26 стран обратились к Зеленскому и, кроме прочего, предложили разрешить украинцам с двумя паспортами голосовать на выборах и занимать госдолжности. Кажется, президент их услышал, но этого мало. Почему легализовать двойное гражданство в Украине непросто, и что на самом деле предлагает Зеленский — объясняем с юристом Семеном Яценко.

Единственное гражданство и «заграничные украинцы»

Главная преграда на пути к двойному гражданству — украинская Конституция. В ней написано, что в стране действует единственное гражданство, но прямого запрета иметь еще один паспорт нет. Поэтому любого своего гражданина с паспортом другого государства Украина считает только своим гражданином со всеми правами и обязанностями.

Шаг навстречу украинцам за рубежом Украина сделала в марте 2004-го — парламент принял закон о заграничных украинцах. Он касается иностранцев украинского происхождения, которые идентифицируют себя украинцами. Этот статус дает возможность учиться в высших учебных заведениях Украины за государственный счет и свободно работать в стране, но не на госслужбе. Заграничные украинцы также имеют право бесплатно и без приглашения оформлять многоразовую визу в Украину. Украинское гражданство они получают на общих основаниях.

Что предлагает Зеленский

В США президент сделал обтекаемое заявление: «Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в том числе для украинцев в Америке». И добавил, что эта опция будет работать не для всех — «некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья».

Встреча Владимира Зеленского с общиной украинцев в США. Официальный сайт президента Украины

Как именно Зеленский собирается это сделать — пока непонятно. Но 7 сентября Верховная Рада внесла в повестку дня осенней сессии президентский законопроект, который касается темы гражданства. Он должен упростить получение украинского паспорта для нескольких категорий:

детей или внуков украинских эмигрантов;

политических беженцев;

иностранцев, которые представляют государственный интерес, например, воюют на стороне Украины на Донбассе.

Чтобы получить гражданство, кроме прочего, иностранцы должны подать декларацию и в ней отказаться от прежнего гражданства. Но эта норма касается не всех. Документ предусматривает, что Кабмин определит список стран, граждане которых смогут оставить себе прежний паспорт. Им нужно будет просто принести присягу и пообещать исполнять законы и Конституцию Украины. Присягу нужно принести в присутствии сотрудника посольства или консульства Украины, или в миграционной службе. Эта часть президентского проекта может противоречить норме Конституции о единственном гражданстве. Решить, так это или нет, может только Конституционный суд.

Каким образом правительство определит список стран, граждане которых смогут иметь двойное гражданство, пока тоже непонятно. В законопроекте этот вопрос не уточняют.

Еще один вопрос к президентскому законопроекту — наказание за нарушение присяги украинцами с двойным гражданством. Согласно документу, если такой человек совершит преступление против основ госбезопасности — украинский паспорт он потеряет. «Фактически это означает лишение гражданства, что прямо запрещено 25 статьей Конституции», — считает юрист Семен Яценко.

Что дальше

Устранить все нестыковки в законодательстве о гражданстве и подготовить альтернативный законопроект должно правительство. В феврале этого года такое задание ему дал президент и СНБО. В перечне задач — сделать так, чтобы украинцы с двойным гражданством не могли занимать руководящие должности в госкомпаниях, получать допуск к гостайне и так далее. Информацию о таких людях планируют вносить в государственный демографический реестр и реестр избирателей. Также Кабмин должен предложить варианты наказаний за попытки скрыть информацию о втором гражданстве. Сейчас ответственности за это нет. Отчитаться о своих наработках Кабмин должен был в августе, но пока этого не сделал.

У нас в закромах нет второго паспорта и мы никуда не собираемся уезжать, потому нам очень важен ваш донат.