Что посмотреть в выходные. Продолжение «Люцифера», римейк «Сцен из супружеской жизни» Ингмара Бергмана и бельгийский постапокалиптический триллер «В ночь»

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glamourmagazine.co.uk

На этой неделе на Netflix, HBO и Showtime несколько релизов. Самые интересные — продолжение сериала «Люцифер» о дьяволе, который расследует преступления в Лос-Анджелесе, римейк культового минисериала «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана и бельгийский постапокалиптический триллер «В ночь» о группе незнакомцев, пытающихся выжить в мире, где солнечные лучи стали смертельными для людей. «Бабель» собрал отзывы критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Городское фэнтези «Люцифер» — шестой сезон

О чем сериал. «Люцифер» создан по мотивам серии комиксов Нила Геймана и Майка Кэри «Песочный человек» и рассказывает о дьяволе, который устал наказывать грешников в аду и перебрался в Лос-Анджелес. Там — открыл ночной клуб, а затем начал расследовать преступления вместе с детективом Хлоей Декер. В течение трех сезонов сериал выходил на Fox, а когда американская телевизионная сеть решила его не продлевать, проект приобрел Netflix. Стриминговая платформа продолжила «Люцифера» на три сезона. Шестой — финальный.

Lucifer / Netflix / шоураннеры — Илди Модрович, Джо Хендерсон / в главных ролях — Том Эллис, Лоурен Джерман, Кевин Алехандро / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% / рейтинг IMDb — 8,1.

Что говорят критики. Vanity Fair считает, что за последние несколько лет шоу стало более смешным, уверенным и захватывающим. Radio Times критикует «Люцифера» за то, что детективный аспект сериала — достаточно слабый.

Постапокалиптический триллер «В ночь» — второй сезон

О чем сериал. Пассажиры рейса «Брюссель — Москва» готовятся к ночному перелету. Незадолго до завершения посадки на борт врывается вооруженный человек. Он приказывает экипажу срочно взлетать. А после того, как самолет оказывается в воздухе, объясняет, что является солдатом НАТО. По его словам, солнечная радиация вдруг стала смертельной для людей. Теперь единственная надежда пассажиров на выживание — непрерывно лететь на север, спасаясь от восхода солнца. В основе ленты — постапокалиптический роман польского писателя Яцека Дукая «Старость аксолотля». «В ночь» — первый сериал Netflix, снятый в Бельгии.

Into the Night / Netflix / шоураннер — Джейсон Джордж / в главных ролях — Мехмет Куртулуш, Лорен Капеллуто, Полин Этьен / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,1.

Что говорят критики. Meaww пишет, что второй сезон еще лучше первого и ставит Into the Night в один ряд с другими «сокровищами» Netflix — сериалами «Кто убил Сару?» и «Тьма».

Драма «Сцены из супружеской жизни»

О чем сериал. Scenes from a Marriage — адаптация одноименного шведского минисериала Ингмара Бергмана. На этот раз в фокусе история бостонских супругов, Джонатана и Миры. Джонатан — профессор философского факультета. Мира — топ-менеджер ИТ-компании. У них есть дочь и много общих планов. Однако с каждым днем отношения пары все больше разрушаются. Шоураннер сериала — Хагай Леви. В 2015 он получил «Золотой глобус» за сериал The Affair. Главные роли достались Оскару Айзеку и Джессике Честейн.

Scenes from a Marriage / HBO / шоураннер — Хагай Леви / в главных ролях — Оскар Айзек, Джессика Честейн, Мишель Уильямс / продолжительность — 5 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% / рейтинг IMDb — 8,2.

Что говорят критики. The Jerusalem Post пишет, что секрет успеха этого сериала, как и оригинала, в том, что он доказывает: даже люди, имеющие, на первый взгляд, сказочную жизнь, сталкиваются с теми же проблемами, что и все остальные. The Hollywood Reporter считает, что Леви «отлично удается показать враждебность и страсть между главными героями».

Драма «Американская ржавчина»

О чем сериал. Город Буэль в штате Пенсильвания умирает. Когда-то он процветал благодаря металлургической промышленности. Теперь заводы закрылись. Много людей остались без работы. Дэну Харрису повезло больше остальных — он работает в Буэле шерифом. Жители его уважают. Однако, когда в городе происходит убийство и в нем подозревают сына женщины, которую Дэн любит, шериф сталкивается со сложным выбором. В основе ленты — одноименный роман американского писателя Филиппа Мейера о «городе добрых людей, которые совершают плохие поступки». Шоураннер проекта — Дэн Фаттерман, наиболее известный по ленте «Капоте» (2005).

American Rust / Showtime / шоураннер — Дэн Фаттерман / в главных ролях — Джефф Дэниелс, Мойра Тирни, Юлия Майорга / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 20% / рейтинг IMDb — отсутствует.

Что говорят критики. The Hollywood Reporter отмечает, что у сериала есть один, но фатальный недостаток — он безнадежно скучен. RobertEbert.com говорит, что лучшее, что можно сказать о American Rust — его легко смотреть, и еще легче — забыть.

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