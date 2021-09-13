Ахтем Сеитаблаев снимает фильм о Луганском погранотряде, который в июне 2014-го двое суток отбивал атаку пророссийских боевиков. Что происходит на сьемочной площадке? — репортаж без спойлеров

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Стас Козлюк / Бабель

В Украине начались съемки полнометражного фильма «Мирный-21». Проект победил на 14-м питчинге Госкино и получил 25 миллионов гривен — 80 процентов своего бюджета. Авторы говорят, что их лента — нечто среднее между военной драмой, боевиком и детективным триллером. В основе сюжета — реальная история Луганского погранотряда. Со второго по четвертое июня 2014 года пограничники отбивали атаку пророссийских боевиков, но так и не дождались подкрепления. Тогда в боях получили ранения восемь пограничников, а десять боевиков убили. Продюсирует ленту компания «IСТМЕН ФІЛМС», а режиссирует и выступает в роли генерального продюсера Ахтем Сеитаблаев. Премьеру фильма запланировали на весну 2022 года. Корреспондентка «Бабеля» Роксана Рублевская побывала на площадке в первый день, поговорила с создателями «Мирного-21» и рассказывает, каким будет фильм (без спойлеров).

1.

Михайловский собор в Киеве заполнен людьми со съемочной техникой и рациями, но остается открытым для прихожан. Снимают немую сцену, режиссер просит тишину на площадке.

— Приготовились! Камера!

Актриса в белом платке играет жену главного героя, командира Авдеева — Людмилу. Она застывает в молитве, а затем ставит свечу в большой подсвечник и выходит из кадра. На ее место становится капеллан и тоже ставит свечу. По сюжету, Людмила ждет своего мужа с войны и верит, что он вернется живым. Сцена получается со второго дубля. Третий снимают про запас. Звучит команда «Стоп! Снято!»

Стас Козлюк / Бабель

Второй режиссер сообщает по рации о том, что следующая сцена — на улице, ее снимают на Михайловской площади. Вместе со всеми мы выходим на Михайловскую площадь. Поздравить группу со стартом съемок пришли первый заместитель председателя Государственной пограничной службы, генерал-майор Владимир Никифоренко; украинский политик и кинопродюсер Павел Сушко, который в прошлом работал в Государственной пограничной службе, и Марина Кудерчук, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино. Сеитаблаев благодарит всех присутствующих, разбивает тарелку, и говорит, что теперь о подвиге украинских пограничников узнает широкая аудитория.

Стас Козлюк / Бабель

Команда разворачивает технику и приступает к съемке другой сцены. Из собора выходит Людмила с коляской и сыном за руку. Тем временем командир Александр Авдеев сидит на лавке и смотрит на них через прицел снайперской винтовки, который одновременно держит перед объективом камеры и ассистент оператора Юрия Короля («Захар Беркут», «Киборги», «Сторожевая застава»). В телефонной трубке у Авдеева слышится мужской голос. Выслушав, он резко отвечает: «Понял. Конец связи».

Стас Козлюк / Бабель

Авдеев улыбается, прячет прицел. Идет в направлении Люды, набирая чей-то номер телефона. Сын с восторгом подбегает к отцу и запрыгивает к нему на руки. Авдеев целует жену.

Стас Козлюк / Бабель

Людмилу играет актриса театра и кино Зоя Власенко. Сегодня они со своим партнером по площадке актером Андреем Самининым отыгрывают единственную в фильме сцену встречи Людмилы с ее супругом, командиром погранотряда Александром Авдеевым. «На кастинге мне достался сценарный эпизод, где не было моего текста. Меня попросили импровизировать», — рассказывает Зоя.

Ей нужно было не только изобразить, как бы она говорила по телефону со своим любимым мужем, но и реалистично отыграть начинающиеся в этот момент схватки. Зоя готовилась к роли, смотрела телевизионные сюжеты про жен военных, которые ждут их с фронта, пыталась отождествить себя с ними.

Стас Козлюк / Бабель

Актер Андрей Саминин играет командира погранотряда Александра Авдеева. Он заметно волнуется, и с трудом удается уговорить его даже на краткий комментарий. «Сложно рассуждать о роли, когда ты ее еще не сыграл», — нехотя отвечает Андрей. По его словам, Авдеев — человек решительный и твердый, пример того, насколько велика в истории роль личной харизмы лидера. Командир вынужден держать «под прицелом» всех вокруг, ведь большинство его подопечных — местные жители, чьих родственников, близких, соседей и знакомых годами обманывали пропагандой восточные «соседи». Ему кажется, все они в любой момент готовы предать Родину. Поэтому он подозревает в измене всех, но одновременно должен научиться доверять своим бойцам.

Стас Козлюк / Бабель

Разные части сцены прогоняют по несколько раз. Процессом руководит режиссер Ахтем Сеитаблаев — тот самый, который снял «Киборгов», «Хайтарму», «Захара Беркута» и «Чужую молитву». Он доволен тем, как играют актеры, и вносит поправки только по их передвижениям в кадре. Несмотря на людную улицу, которую специально не перекрывали, отчетливо слышен его тихий уверенный голос. Когда дубль удается, Сеитаблаев объявляет 20-минутный перерыв на перестановку кадра. На вопрос о том, почему с 2012 года он снимает в основном патриотическое военное кино, говорит, что любит работать с реальными историями, осмысливая их с художественной точки зрения.

Стас Козлюк / Бабель

«Когда я впервые услышал историю Луганского пограничного отряда и познакомился на своей телепрограмме «Храбрые сердца» с его тогдашним командиром Сергеем Дейнеко, я был поражен тем, как этот отряд почти в полном составе остался верным украинской присяге. Тем более в момент, когда большинство силовых структур на Востоке и в Крыму изменили Родине», — вспоминает режиссер.

Тогда и родилась идея создать полнометражный фильм о смелости украинских пограничников, чей долг — всегда первыми встречать врагов. По словам Сеитаблаева, это история о доверии, и парадокс в том, что необходимость его можно оценить только в экстремальных условиях, когда верить нельзя никому.

Стас Козлюк / Бабель

Режиссера впечатлил масштаб личности Дейнеко, который сделал все для того, чтобы отряд продолжал бороться за Украину. Чтобы поднять боевой дух пограничников, начальник отряда приказал включить через громкоговоритель государственный гимн. Это помогло. Сеитаблаев поставил перед собой сложную задачу — показать, почему многие местные представители силовых структур перешли на сторону врага.

2.

Снимать «Мирный-21» будут в Киеве и в Васильковской воинской части при Учебном авиационном центре Военно-воздушных сил Украины. Сюжетная канва повторяет хронологию реальных событий. С конца 2014 года представители «руководства «ЛНР» неоднократно предлагали пограничникам перейти на их сторону. А начальнику Луганского пограничного отряда — возглавить пограничную таможенную службу «Новороссии». После многочисленных отказов сдаться, 2 июня 2014 года в четыре утра российские боевики открыли огонь. Территорию Луганского пограничного отряда, расположенного в 100 метрах от жилых домов, обстреливали из автоматов, пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. Управление отряда находилось в Луганске, квартал Мирный, 21. Двое суток отряд держал оборону, не имея достаточно оружия, и делал все, чтобы защитить свою границу.

Подробности художественной части картины создатели пока не раскрывают. Известно, что между командиром Авдеевым и молодым бойцом с позывным «Добер», которого играет Максим Девизоров, складываются напряженные отношения. Добера даже пытаются вербовать российские спецслужбы, но он хочет доказать Авдееву, что достоин называться пограничником.

Стас Козлюк / Бабель

Проект собрал мощный актерский состав. Большинство артистов уже работали с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым: Виктор Жданов и Роман Ясиновский — в «Киборгах», Андрей Саминин, Алексей Тритенко и Андрей Мостренко — в «Хайтарме», Максим Девизоров — в «Номерах». Евгений Ламах и Павел Ли известны зрителю по военным драмам «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс», «Черкассы» и по лентам Любомира Левицкого «Штольня», «Тени незабытых предков», «SelfieParty».

Первую версию сценария написал Ярослав Яриш, но по мере работы росла и авторская группа. В мировой практике это называется writerʼs room. Над финальной версией сценария работали Ярослав Яриш, Сергей Касторных, Анатолий Коцюрба и непосредственно сам Ахтем Сеитаблаев. История находится на стыке нескольких жанров: военной драмы, боевика и психологического детективного триллера.

«Мирный-21» — история о доверии и недоверии, показанная на примере бойцов, которых сепаратисты и российские спецслужбы безуспешно пытались заставить предать свою страну. И важно было рассказать ее так, чтобы в каждой сцене герою хотелось оглянуться», — рассказывает сценарист Сергей Касторных. По его словам, правки в сценарий вносятся по сей день, а по-настоящему реалистичным он стал благодаря сосценаристу и военному консультанту, действующему полковнику Государственной пограничной службы Анатолию Коцюрбе.

Стас Козлюк / Бабель

Анатолий встречает нас с улыбкой и смущенно говорит, что это его первая работа в кино. Он служил пограничником в Луганске, но за год до «русской весны» его перевели, хотя о событиях штурма он знает из первых уст. «В отличие от защиты Донецкого аэропорта, о подвиге украинских пограничников знают немногие, ведь это случилось в самом начале войны», — рассказывает Коцюрба. Он вспоминает, что удерживать оборону пограничникам помогли вертолеты, которые пришли на помощь и уничтожили сепаратистские минометы. Эта сцена Андрею кажется особенно сильной, и он надеется, что она обязательно будет снята.

Съемочный процесс организовывают исполнительный продюсер Валерия Ткачук и продюсер Мария Дончик. В перерыве с нами знакомится один из сопродюсеров фильма Дмитрий Маличев. Он наравне с авторами фильма с восторгом рассуждает о его драматургической составляющей: «Поскольку большинство бойцов были местными, сепаратисты давили психологически и подсылали к зданию родственников, чтобы деморализовать. В фильме мы покажем, на какие ухищрения шли российские спецслужбы, чтобы сломить наших бойцов».

Маличев говорит, что военное кино — всегда каскадерское. Будут сцены, где героя отбрасывает взрывной волной, где приходится вести машину на высокой скорости. Тяжелую военную технику предоставляют Вооруженные силы Украины.

В пять вечера съемочная группа сворачивается и переезжает в Мариинский парк, где будут снимать до полуночи.

Стас Козлюк / Бабель

3.

На часах восемь вечера, и мы передислоцировались в Мариинский парк к Терменовскому фонтану. Актеры Максим Девизоров и Мария Штофа играют роли пограничника Добера и Ольги, девушки из Луганска, которая оказалась в любовном треугольнике между двумя пограничниками — героями Девизорова и Ламаха. Сеитаблаев репетирует вместе с актерами сцену и объясняет в деталях, какую эмоцию хочет, чтобы каждый из них отыграл.

В перерыве режиссер рассказывает, что персонаж Максима Девизорова, лейтенант Добер — интересен своей динамикой. Он преодолевает себя, чтобы доказать командиру, что достоин. Ему приходится непросто в отношениях с сослуживцами, окружающими, состоятельным отцом, который привык все решать за него. Но эти испытания заставляют его действовать, а не сдаться.

Стас Козлюк / Бабель

В девять темнеет, и как только включают фонари, по рации объявляют о начале съемки. Ахтем Сеитаблаев спешит за режиссерский монитор. В центре площадки — Добер и Ольга, которые сидят у фонтана. По команде «Начали!» они мгновенно вживаются в образы. Ольга идет по борту фонтана, пытаясь удержать равновесие, в этот момент у нее настойчиво звонит телефон. Добер открывает шампанское, разливает по стаканам и закуривает.

– Ты хороший парень, — неуверенно говорит Ольга. — Почему у тебя девушки нет? Ты красивый, спортивный какой.

– Да пока не складывается. Ты тоже красивая! Поешь нереально! Что у тебя с парнем?

У Оли снова начинает звонить телефон. Она смотрит на Добера, пьет шампанское и выбрасывает телефон в фонтан.

– Пошло оно все! Никто меня не понимает!

– Блин, смело! — удивленно и протяжно говорит Добер, имитируя легкое алкогольное опьянение. — Извини, но я не полезу!

Ольга играет шок от своего же поступка, запрыгивает в фонтан, согнувшись водит по воде руками. Наконец находит телефон и разочарованно констатирует, что он теперь не работает.

Звучит команда Сеитаблаева «Снято!» До конца смены осталось два часа и одна сцена. Второй режиссер объявляет перерыв, а актеры начинают репетировать.