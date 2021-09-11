11 сентября 2001 года от терактов в США погибли 2 977 человек. Чтобы отомстить, Штаты начали две большие войны, убили десятки тысяч и потратили триллионы — двадцать лет борьбы с терроризмом в цифрах

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Двадцать лет назад, 11 сентября 2001 года, три американских самолета, которые захватили террористы «Аль-Каиды», врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона. Узнав о терактах, пассажиры четвертого самолета оказали сопротивление, и он рухнул недалеко от Шанксвилла в Пенсильвании. Эти теракты изменили мир. За день до катастрофы Соединенные Штаты не планировали вести военные конфликты, а администрация президента Джорджа Буша — младшего сосредоточилась на внутренних проблемах страны. После 11 сентября приоритетом внешней политики США стала борьба с терроризмом, а первой целью — Афганистан. Тогда страной руководили талибы и, по данным американской разведки, скрывали у себя Усаму бен Ладена и других членов «Аль-Каиды». После вторжения США и союзников в октябре 2001 года, режим талибов продержался меньше года. Боевики перешли к партизанской войне, а Соединенные Штаты начали строить новый Афганистан почти с нуля, создавая инфраструктуру, армию и систему управления. За десятки лет для части афганцев американские военные стали новым символом террора — они убивали и на камеры пытали местных жителей. Спустя 20 лет США ушли из Афганистана и страна снова оказалась под контролем талибов. Инаугурацию своего нового правительства они запланировали на 11 сентября 2021 года. «Бабель» рассказывает, как прошли 20 лет борьбы с терроризмом в цифрах и фактах.

1 106 из 2 977 жертв терактов

11 сентября 2001 года до сих пор не идентифицированы. Все 20 лет со дня терактов следователи Нью-Йорка продолжают искать останки с помощью анализа ДНК. В начале сентября 2021 года нашли еще двоих — Дороти Морган и мужчину, чье имя полиция не называет.

Майк Скотт из Калифорнийской оперативной группы-8 и его собака Билли ищут жертв теракта 11 сентября во Всемирном торговом центре, 21 сентября 2001 года, Нью-Йорк. Getty Images

250 тысяч человек

погибли в зоне боевых действий в Афганистане и Пакистане с 2001 года. Из них 71 тысяча — мирные жители. Точно подсчитать количество жертв войны сложно. Во-первых, Министерство здравоохранения Афганистана более-менее точные подсчеты начало вести только в 2009 году. Во-вторых, есть косвенные жертвы, например, пострадавшие от уголовных преступлений, число которых с началом боевых действий резко выросло.

151 тысяча человек

с 2003 по 2006 годы погибли на территории Ирака. В эту страну, как и в Афганистан, США вторглись под лозунгом борьбы с терроризмом. Президента Ирака Саддама Хусейна администрация президента Джорджа Буша официально обвинила в создании оружия массового поражения, связях с «Аль-Каидой» и Усамой бен Ладеном. В 2004 году двухпартийная комиссия Конгресса заявила, что никаких доказательств тесного сотрудничества Хусейна с исламистами нет. Следов оружия массового поражения в Ираке США тоже не нашли.

2 500 военных

и около 4 000 гражданских американцев, которые работали в Афганистане по контракту, погибли за 20 лет войны.

Морской пехотинец США из 2-й экспедиционной бригады морской пехоты и афганский солдат в пыли после взрыва, под обстрелом противника, 17 июля 2009 года, Миан Поштех, Афганистан. Getty Images

53 страны

с 2001 года отправили в Афганистан своих военных:

29 членов НАТО

11 членов Совета евро-атлантического партнерства

13 других стран-союзниц

Общие потери всех союзников США в Афганистане — 1 144 военнослужащих.

2,26 триллиона долларов

за 20 лет потратили США на войну в Афганистане. Или 300 млн долларов в день. Это прямые военные расхода на операции, траты на создание афганской армии и полиции, социальные проекты, реформы и инфраструктуру. Около 19 млрд пропали из-за растрат, мошенничества и злоупотреблений в самом Афганистане. Общие потери для американского бюджета из-за войны, вместе с деньгами, которые еще предстоит потратить, например, на реабилитацию ветеранов и выплаты семьям погибших — восемь триллионов долларов.

41 раз

президенты США пользовались правом на военное вмешательство, полученное 18 сентября 2001 года. В этот день Конгресс принял резолюцию AUMF. Этот документ позволил президенту применять военную силу против «стран, организаций или лиц, которые планировали, санкционировали, совершали террористические нападения 11 сентября 2001 года, или помогали им», без согласования с парламентом. Трактовать резолюцию президент мог на свое усмотрение. С 2001 года резолюцией пользовались Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп для разных военных и разведывательных операций в 19 странах, в том числе Афганистане, Кубе, Грузии, Ираке, Кении, Ливии, Филиппинах, Сомали, Сирии. Резолюцию использовали и для прослушки телефонных разговоров на территории Соединенных Штатов.

Единственный член Конгресса, который в 2001-м не поддержал беспрецедентное расширение президентских полномочий, —демократ Барбара Ли от Калифорнии. Двадцать лет назад за это она получила десятки тысяч угроз от американцев, которые хотели как можно быстрее отомстить террористам. Резолюцию Барбара Ли критикует по сей день.

Вице-президент США Джо Байден, президент США Барак Обама и госсекретарь США Джон Керри в зале Рузвельта в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, 11 февраля 2015 года. Getty Images

62 процента американцев

в 2021 году считают, что война в Афганистане была ошибкой. То же самое 63 процента говорят о войне в Ираке. В 2001 году, после терактов, 88 процентов американцев выступали за начало военных действий.

На девять процентов

выросла грамотность населения Афганистана за 20 лет войны — с 34 до 43. В 2006 году в стране запустили новую образовательную программу ЮНЕСКО. В ней приняли участие 1,2 млн человек, среди них — 800 тысяч девочки и женщины. До того, при талибах, женщины не получали даже начального образования. К лету 2001 года уровень грамотности женщин в Афганистане достиг 24,15 процента.

130 тысяч гражданских

эвакуировали из Афганистана летом 2021 года, после начала наступления талибов. По прогнозам, до конца года Афганистан покинет до миллиона человек. Самые массовые афганские диаспоры находятся в Пакистане, Иране, Германии и Турции. Всего в стране проживает около 40 миллионов.