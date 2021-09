Что посмотреть в выходные. Финал «Бумажного дома», детектив с Селеной Гомес и третий сезон вампирского мокьюментари «Чем мы заняты в тени»

Тексты

На этой неделе на Netflix, Hulu и Amazon Prime пять интересных релизов. Среди них — продолжение криминальной драмы «Бумажный дом», детективный сериал «Убийства в одном здании» с Селеной Гомес, биографическая драма «Сколько стоит жизнь» об адвокате, который занимался компенсациями пострадавшим от терактов 11 сентября, и третий сезон вампирского мокьюментари «Чем мы заняты в тени». «Бабель» собрал оценки и отзывы критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Криминальная драма «Бумажный дом» — пятый сезон (первая часть)

О чем сериал. Таинственный мужчина, известный как Профессор, нанимает восьмерых преступников, чтобы ограбить Королевский монетный двор Испании. Несколько месяцев авантюристы, которые знают друг друга только по кодовым именам, готовятся к операции, а затем проникают в здание и захватывают 67 человек. Пока полиция думает, как освободить заложников, подопечные Профессора пытаются реализовать план, который позволит вынести из здания 2,4 миллиона евро. Однако есть одно но — для успеха операции нужно любой ценой избежать кровопролития. Пятый сезон Money Heist — последний.

Money Heist / Netflix / шоураннер — Алекс Пина / в главных ролях — Урсула Корберо, Альваро Морте, Ициар Итуньо, Мигель Эрран / продолжительность — 5 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 8,3.

Что говорят критики. The Indian Express отмечает, что если остальные эпизоды будут такими же хорошими, пятый сезон станет самым взрывным в сериале.

Биографическая драма «Сколько стоит жизнь»

О чем фильм. После терактов 11 сентября 2001 Конгресс назначает юриста Кена Файнберга главой фонда по выплате компенсаций семьям погибших. В течение двух лет Кен должен определить стоимость жизни каждого, кто погиб в результате нападений на Башни-близнецы и Пентагон. Мужчина относится к этому как к сугубо рабочему заданию, но после встречи с Чарльзом Вульфом, который из-за терактов потерял жену, цинизм адвоката превращается в сострадание, а задание становится гораздо сложнее. Worth выходит на Netflix к 20-й годовщине терактов.

Worth / Netflix / режиссер — Сара Коланджело / в главных ролях — Майкл Китон, Стэнли Туччи, Эми Райан / продолжительность — 1 час 58 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% / рейтинг IMDb — 6,3.

Что говорят критики. Associated Press говорит, что Worth — это гуманистический фильм с хорошей актерской игрой. The Guardian называет ленту «сильной драмой о терактах 11 сентября».

Детектив «Убийства в одном здании»

О чем сериал. Чарльз, Оливер и Мейбл — соседи. У них не очень много общего, но все трое — поклонники подкаста о расследовании преступлений Not All is OK in Oklahoma. Однажды в манхэттенской многоэтажке, где они живут, происходит убийство. Соседи объединяют усилия, чтобы раскрыть преступление. Главные роли в сериале достались Селене Гомес и комикам Стиву Мартину и Мартину Шорту.

Only Murders in the Building / Hulu / шоураннеры — Стив Мартин, Джон Хоффман / в главных ролях — Селена Гомес, Стив Мартин, Мартин Шорт / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,6.

Что говорят критики. The Boston Globe называет Only Murders in the Building в целом неплохой детективной историей, но предупреждает, что она вряд ли запомнится. Rolling Stone отмечает интересный сюжет и говорит, что в сериале «объемные» персонажи.

Мокьюментари «Чем мы заняты в тени» — третий сезон

О чем сериал. Трое вампиров — Нандор, Ласло и Надя — живут в Нью-Йорке. Вместе с ними живет и фамильяр Нандора по имени Гильермо. Он надеется, что Нандор превратит его в вампира, поэтому выполняет всю грязную работу. Например, убирает дом, завешивает окна от солнца и избавляется от трупов. Трое вампиров не особо интересуются делами своей расы. Но однажды получают письмо от своего «начальника» — Князя. Тот убежден, что вампиры должны править миром, и решает проверить прогресс Нандора, Ласло и Нади в покорении Америки. Прогресс не слишком значительный. Все, чего троица добилась за последние 100 лет, — это получила жилье в округе Стейтен-Айленд. What We Do in the Shadows — спин-офф одноименного фильма Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, вышедшего в 2014 году.

What We Do in the Shadows / Hulu / шоураннер — Джемейн Клемент / в главных ролях — Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гиллен / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 8,5.

Что говорят критики. Collider отмечает, что третий сезон сериала такой же смешной, как и предыдущие. AwardsWatch говорит, что главные герои постоянно развиваются и показывают себя с неожиданной стороны.

Мюзикл «Золушка»

О чем фильм. Элла — сирота из бедной семьи. Она живет с мачехой и сводными сестрами, а в перерывах между домашней работой создает эскизы платьев. В будущем Элла мечтает открыть собственное ателье — «Платья от Эллы». Мачеха не понимает амбиций девушки. К счастью, в жизни Эллы появляется фея. Она «переодевает» Эллу в брючный костюм и отправляет на королевский бал. Там девушка планирует завести знакомства, которые помогут воплотить ее мечту в жизнь, но неожиданно влюбляется в принца. Роль Эллы досталась Камиле Кабельо, принца играет Николас Голицын. В роли гендерно нейтральной феи — Билли Портер.

Cinderella / Amazon Prime / режиссер — Кэй Кэннон / в главных ролях — Камила Кабельо, Николас Голицын, Билли Портер / продолжительность — 1 час 53 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — 41% / рейтинг IMDb — 3,6.

Что говорят критики. New York Post называет фильм «ужасной псевдофеминистической адаптацией, о которой никто не просил». AV Club говорит, что новая версия «Золушки» точно не войдет в перечень лучших.

