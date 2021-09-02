КНДР возобновила работу реактора по добыче оружейного плутония. Ким Чен Ын готовится к ядерной войне? Сколько у него ядерных бомб и откуда они вообще взялись — пришло время разобраться

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Алиса Игина / «Бабель»

Двадцать седьмого августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что КНДР перезапустила атомный реактор в Йонбене. Именно на нем КНДР годами изготовляла плутоний, который используют для создания ядерного оружия. Реактор приостановил работу в декабре 2018-го, после того как Ким Чен Ын встретился с президентом США Дональдом Трампом и подписал соглашение о ядерном разоружении. Однако в января 2020 года Северная Корея отказалась от всех обязательств по соглашению. А в июле 2021-го реактор снова заработал. Ядерный комплекс в Йонбене — крупнейший в Северной Корее. По разным оценкам, сейчас в Северной Корее 45—60 ядерных бомб. «Бабель» рассказывает, что нужно знать о ядерной программе КНДР, насколько она мощная и почему страна снова активизировала производство плутония.

С 1910 года Корейский полуостров был частью Японской империи. В 1945 году США сбросили две ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, Япония капитулировала, Вторая мировая война завершилась. Корейский полуостров разделили на две части: американские войска заняли южную, а советские — северную. В 1945 году южная часть объявила о создании Республики Корея. В 1948 году в северной части появилась коммунистическая Корейская Народно-Демократическая Республика. Лидером КНДР стал Ким Ир Сен, который правил государством 50 лет — до 1994-го.

«Ядерный гриб» над Нагасаки. Девятого августа 1945 года США сбросили на город атомную бомбу «Толстяк». Getty Images

Надеясь объединить Корею, Ким Ир Сен развивал армию. А уже в 1950 году начал Корейскую войну, пытаясь объединить полуостров под своей властью. Война длилась три года, в ней участвовали также СССР и США. План Ким Ир Сена провалился — КНДР захватила город Кэсон, но потеряла 3 900 квадратных километров своей территории. После поражения в войне, в ходе которой США «активно рассуждали» о возможности применить ядерное оружие против Пхеньяна, руководство КНДР заинтересовалось ядерными исследованиями.

Формировать ядерную программу КНДР помогал Советский Союз. В 1956 году КНДР подписала с СССР соглашение, в результате которого северокорейские физики и инженеры смогли учиться в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

В августе 1959 годе Кремль согласился помочь Северной Корее построить вблизи города Йонбен первый центр ядерных исследований. Проект получил кодовое название «Мебельная фабрика». Через несколько лет в исследовательском центре установили советский реактор — «ИРТ-2000». Это был типичный исследовательский реактор, который использовали в СССР и в других социалистических странах. Он работал на уране, однако в оригинальной модификации использовался для физических, химических и биологических исследований и совершенно не подходил для производства ядерных бомб.

КНДР этого было недостаточно. До 1960-х годов США разместили на территории Южной Кореи около 600 ядерных боеголовок. Режим Ким Ир Сена хотел собственное ядерное оружие.

СССР был готов к мирному сотрудничеству в ядерной отрасли, однако делиться тайнами разработки бомб не спешил. Советские ученые говорили северокорейским, что в КНДР очень незначительные залежи урана, а его добыча и обработка будут стоить больших денег. Из рассекреченных документов известно, что 27 сентября 1963 года посол СССР в Пхеньяне Василий Московский встретился с двумя советскими учеными, работавшими в КНДР. Они рассказали, что корейская сторона настойчиво пытается получить информацию о качестве урана, который добывают в Советском Союзе, однако исследователи в КНДР «хорошо знают, как отвечать на такие вопросы».

Это, однако, не заставило корейцев отказаться от планов. В 1964 году Китай испытал первую ядерную бомбу. Вскоре после этого в Пекин отправилась северокорейская делегация. Но и там к милитаристским амбициям Ким Ир Сена относились настороженно. Китайцы своих ядерных секретов тоже не раскрыли.

Ким Чен Ын проверяет ядерное оружие. КНДР, март 2016 года. Getty Images

Северной Корее пришлось развивать ядерную программу самостоятельно. Успехи были постепенными. К 1980-м годам специалисты Северной Кореи научились добывать металлический уран и экспериментировать с методами детонирования ядерных боеголовок. Параллельно с этим страна совершенствовала научно-исследовательский комплекс в Йонбене. Северокорейские исследователи модифицировали советский реактор, приспособив его для производства плутония. А еще — увеличили мощность «ИРТ-2000», что позволило получать больше радиоактивного материала.

Вскоре после этого в Йонбене установили еще один ректор — типа «Магнокс». Его можно было применять для двух целей — генерирования электроэнергии и получения оружейного плутония, из которого изготавливают ядерные бомбы. Реакторы начали появляться и в других регионах Северной Кореи — в частности, Тхончоне.

Однако настоящие сдвиги в программе произошли лишь в начале двухтысячных. Исследователи предполагают, что это случилось благодаря Пакистану, который передал Пхеньяну подробные инструкции по обогащению урана в обмен на технологии создания баллистических ракет.

В 2005 году Северная Корея официально заявила о том, что у нее есть ядерное оружие. А в следующем году испытала свою первую разработку на полигоне в Пунгери. КНДР настаивала, что создала ядерное оружие в сугубо «оборонительных целях». Конечно, в это никто не поверил. Сразу после испытаний Совет Безопасности ООН установил эмбарго на поставки в КНДР материалов, которые можно использовать для разработки ядерного оружия, баллистических ракет и других видов оружия массового уничтожения.

Все это никак не повлияло на планы КНДР, она продолжила разрабатывать и испытывать ядерное оружие. А после прихода к власти Ким Чен Ына внесла в конституцию поправки, которые позволили применять ядерное оружие в ответ на внешнюю агрессию. В 2013 году КНДР провела очередные испытания ядерного оружия. В 2016-м— еще два. В июле 2017 года Северная Корея сообщила, что испытала термоядерную бомбу.

Параллельно с этим КНДР испытывала баллистические ракеты. С 1980-х годов Северная Корея разработала целый ряд ракет различной дальности. И если первые модели, например, баллистические ракеты Hwasong-5 и Hwasong-6, имеют дальность в несколько сотен километров, то новые разработки значительно мощнее. Межконтинентальные ракеты вполне способны долететь из Северной Кореи до Вашингтона.

«Бабель»

С начала 1990-х мир несколько раз пытался заставить Северную Корею отказаться от ядерной программы. Для этого использовали различные форматы. В частности, двусторонний — с участием Южной Кореи и КНДР, и шестисторонний — когда в переговорах участвовали также Китай, Россия, США и Япония. Все попытки провалились. Северная Корея брала на себя обязательства, а затем отказывалась от них, обвиняя другие стороны в нарушении договоренностей.

В 2018 году президент США Дональд Трамп организовал в Сингапуре саммит «США — КНДР», где встретился с Ким Чен Ыном. Они подписали двустороннее соглашение. Согласно ему, Пхеньян обязался обеспечить ядерное разоружение в обмен на гарантии безопасности и снятие санкций.

На первый взгляд, соглашение работало. Через шесть месяцев после встречи, в декабре 2018-го, КНДР приостановила атомный реактор в Йонбене, использовавшийся для производства плутония. А еще — объявила о прекращении всех испытаний ядерного оружия и баллистических ракет.

Однако после второго саммита, в феврале 2019 года в Ханое, переговоры зашли в тупик — Трамп и Ким Чен Ын ничего не подписали. Третий и последний саммит состоялся через полгода. Руководители США и КНДР встретились в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. Во время встречи Трамп пересек границу и стал первым американским президентом, ступившим на землю КНДР.

Несмотря на это, Северная Корея продолжила испытывать ядерное оружие и баллистические ракеты. А в января 2020 года полностью отказалась от взятых на себя обязательств, объяснив это тем, что США не выполняют соглашение и не снимают санкции.

По подсчетам исследователей, за четыре года президентства Трампа КНДР увеличила свой ядерный арсенал почти вдвое. Сейчас в распоряжении Ким Чен Ына от 45 до 60 ядерных бомб. Это существенно меньше, чем у других ядерных государств. У США около 5 000 ядерных боеголовок, у России — около 6 000.

45-й президент США Дональд Трамп во время третьей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Демилитаризованная зона между Южной и Северной Кореями, 30 июня 2019 года. Getty Images

В начале июля Северная Корея перезапустила атомный реактор в Йонбене. На спутниковых снимках специалисты МАГАТЭ заметили сразу несколько признаков работы реактора, например, сброс охлаждающей воды. В МАГАТЭ заявили, что события в Йонбене «очень тревожные» и нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Реактор не очень мощный, но плутония, который можно получить на нем за год, достаточно как минимум для нескольких ядерных бомб. То, что он возобновил работу именно сейчас, — далеко не простое стечение обстоятельств. По мнению исследователя американского аналитического центра Foundation for Defense of Democracies Дэвида Максвелла, таким образом Ким хочет подтолкнуть США к диалогу — ведь на фоне кризиса в Афганистане администрации 46-го президента нужна большая политическая победа.

Соглашается с ним и Гарри Самор, директор Центра исследований Ближнего Востока при Брандейском университете в Массачусетсе. Он отмечает, что запустив реактор, Пхеньян хочет получить преимущество в будущих переговорах с США. А если Ким Чен Ын и Джо Байден не договорятся, «Северная Корея всегда может использовать чуть больше плутония для своей ядерной программы».

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