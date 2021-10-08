400 лет назад войско гетмана Сагайдачного и поляки победили турецкую армию. Султан расстроился, Габсбурги обрадовались — как битва под Хотином повлияла на историю Украины и Европы

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Восьмого октября 1621 года Османская империя и Речь Посполитая подписали Хотинский мирный договор. Завершилась битва, длившаяся более месяца, — 2 сентября войска султана Османа II пошли на штурм укреплений польско-украинской армии под Хотином. Султан рассчитывал быстро разбить войска великого гетмана литовского Яна Кароля Ходкевича и гетмана запорожского Петра Конашевича-Сагайдачного и дальше покорять земли Речи Посполитой. Но сражение затянулось — казаки отбивали турецкие атаки одну за одной. Не сумев разбить войско Речи Посполитой под Хотином, султан не только отказался от дальнейших завоеваний в Европе, но и сильно ослабил свои позиции в Стамбуле, что привело к его свержению. События Хотинской битвы повлияли на ход общеевропейской Тридцатилетней войны, укрепив позиции католиков против протестантов. «Бабель» рассказывает, почему битва под Хотином была важна для Украины, как в ней отличилось войско Сагайдачного и что значит эта война для истории всей Европы.

Почему Османская империя и Речь Посполитая начали войну?

В 1618 году началась Тридцатилетняя война. Сначала это был внутренний конфликт католиков Священной Римской империи, во главе с самим императором Матиашем из династии Габсбургов, и протестантов, которые подняли восстание в Богемии и некоторых немецких княжествах. Но из-за династических и дипломатических связей война быстро охватила всю Европу и вышла за ее пределы. Кроме основного театра боевых действий в Центральной и Северной Европе, было много локальных. Польско-турецкая война 1621 года относится именно к таким.

Ни Речь Посполитая, ни Османская империя прямо не участвовали в Тридцатилетней войне, но поддерживали кого-то из участников. Османы традиционно были против Габсбургов. Кроме того, под их влиянием находилось княжество Трансильвания, которое поддерживало протестантов. Католическая Речь Посполитая была на стороне Габсбургов.

Трансильванский князь Габор Бетлен присоединился к протестантской Богемии, быстро захватил почти всю Венгрию, принадлежавшую Габсбургам, дошел до Вены и в ноябре 1619 года взял ее в осаду. Польский король Сигизмунд III хотел помочь своим союзникам Габсбургам, но столкнулся с внутренней оппозицией — шляхтичи из Сейма не хотели вступать в общеевропейскую войну, многие симпатизировали протестантам. Тогда король послал в помощь Габсбургам десятитысячный отряд наемников, который ударил в тыл трансильванской армии и вынудил снять осаду.

После этого Трансильвания объявила войну Речи Посполитой и обратилась за помощью к своему союзнику султану Осману II, которому тогда было всего 15 лет. Молодой амбициозный султан решил отправить войско в помощь трансильванскому князю, а заодно прощупать перспективы вторжения в Польшу и Украину. Среди турецкой знати у Османа было много недоброжелателей, а успешные завоевания в Европе могли укрепить его позиции. В случае победы Османская империя могла изменить расклад сил в Европе и ход всей Тридцатилетней войны, ослабив позиции Габсбургов. Летом 1620 года турецкая армия выступила в поход.

«Бабель»

А причем тут казаки?

В 1572 году польский король Сигизмунд II создал казацкий реестр, и сечевые казаки официально стали военными на службе Речи Посполитой. Количество реестровых казаков постоянно менялось. В мирное время большой реестр был невыгоден польским властям, потому что казаки на официальной службе освобождались от налогов. Поэтому во время очередной войны реестр могли расширить, но в мирное время он опять уменьшался, а казаки оказывались на полулегальном положении. С другой стороны, это вынуждало польские власти периодически идти на переговоры с Сечью и на какие-то уступки в случае войны.

Семнадцатого сентября 1620 года началась битва под Цецорой. Против внушительной турецкой армии Искандера-паши выступила армия Станислава Жолкевского. Украинских казаков в армии Жолкевского было мало — всего тысяча бойцов. Среди них был и отряд чигиринского сотника Михаила Хмельницкого, в котором служил и его сын Богдан.

Под Цецорой турецкие войска разгромили Жолкевского. Сам он погиб, Богдан Хмельницкий попал в плен, а его отец Михаил по одним данным погиб в бою, по другим тоже попал в плен и умер уже там.

Положение Речи Посполитой стало незавидным — турки открыли себе путь на север к дальнейшим завоеваниям. Кроме того, на стороне войска Жолкевского сражались некоторые молдавские бояре во главе с господарем Молдавии Гаспаром Грациани. После поражения власть перехватила протурецкая фракция бояр, Грациани убили.

Еще до поражения под Цецорой, в начале сентября 1620 года, польский Сейм решил увеличить реестр казаков до 20 тысяч человек и выделить им 100 тысяч злотых на подготовку к войне. Но быстро собрать деньги не успели, поэтому только зимой 1621 года польские послы добрались до Запорожской Сечи с конкретным предложением. Военная кампания должна была начаться летом того же года.

В Сечи тогда шла борьба между двумя фракциями — Петра Конашевича-Сагайдачного и Якова Бородавки-Нероды. Сагайдачный уже успел несколько раз побыть гетманом, но в начале лета 1621 года булаву получил Яков Бородавка. А Сагайдачного отправили послом в Варшаву, чтобы он, пользуясь слабостью поляков после поражения под Цецорой, выбил для Сечи больше прав и привилегий.

Бородавка послал часть своей армии в Молдавию, где казаки готовили почву для будущего сражения — нападали на лагеря и обозы и даже прогнали на какое-то время турецкого ставленника Стефана Томшу. Тем временем султан Осман II решил лично возглавить наступление и отправился в поход с большой армией. К концу августа султан занял территорию Молдавии. Казакам пришлось отступать за Днестр.

После гибели Жолкевского польскую армию возглавил великий гетман литовский Ян Кароль Ходкевич, который в августе 1621 года занял Хотин. К нему присоединились войска королевича Владислава. Двадцать пятого августа до лагеря дошла казацкая армия. Гетманом к тому времени снова был Сагайдачный — вернувшись из Польши в казацкий лагерь под Могилевом-Подольским, он обвинил Якова Бородавку в нерешительности и плохой организации военной кампании, из-за чего казаки в стычках с турками уже потеряли немало людей. Бородавку казнили, а Сагайдачный получил булаву. По другим данным Бородавка был гетманом до середины сентября, а казацкий совет, который его низложил, сосоялся уже под Хотином в разгар битвы.

Гибель одного из казацких отрядов на пути к месту сражения описывал Якуб Собеский:

«Сорок запорожцев, отбившихся от своего войска и укрывавшихся в пещерах между скал, обратили на себя все внимание и усилия неприятеля. Привезены были пушки, чтобы разгромить этих воинов, лишенных всякой помощи; но видя все свои усилия напрасными, так как природа местности защищала осажденных, Осман по прошествии двух дней решился уморить их голодом. Окруженные со всех сторон, казаки тем не менее отважились сразиться с неприятелем (ибо отчаяние нередко бывает побуждением к благородной смерти) и успели пробиться сквозь изумленные и дрожащие турецкие войска; но изнуренные голодом и трудами, покрытые пороховою пылью они сложили жизнь вместе с оружием. Осман позорно предал их мучениям и, забывши султанское достоинство, пускал в них стрелы собственноручно, приказав привязать казаков к деревьям».

К началу сентября все были в сборе. Польская армия под Хотином объединилась с украинской, а войско Османа II — c армией крымского хана Джанибека Герая. Второго сентября турки пошли на штурм.

В источниках сохранился список казацких полков: Полк Сагайдачного — 3 000 конников.

Полк Ивана Зышкаря — 2 320 конников.

Полк Богдана Куроши — 1 600 конников.

Полк Тимоша Федоровича — 4 000 пеших.

Полк Мойсиха Писарки — 2 500 пеших.

Полк Федора Билогородко — 3 200 пеших.

Полк Данила Дорокола — 3 000 пеших.

Полк Адама Подгурского — 3 700 пеших.

Полк Сидора Семаковича — 3 500 пеших.

Полк Василия Лучкевича — 4 100 пеших.

Полк Яцька Горденко — 2 700 пеших.

Полк Цецюры Семрока — 3 200 пеших.

Полк Ивана Гардзея — 2 000 пеших.

Всего 38 820 человек при 20 бронзовых и трех железных пушках.

Как и почему турки проиграли?

Осман II надеялся разбить польско-украинскую армию одним решительным штурмом. Но 2 сентября казаки и немецкие наемники успешно обороняли лагерь, спасаясь от ядер в вырытых ямах. А 4 сентября казаки даже перешли в контрнаступление и к вечеру, после того как поляки нанесли отвлекающий удар с другого фланга, дошли до лагеря самого султана. В ХVII веке ночью как правило не воевали, поэтому Ходкевич отказался отправить свои части к лагерю Османа, и запорожцам пришлось отступить. Но сражение в лагере сильно подорвало боевой дух османцев.

«После неожиданного вторжения запорожцев в лагерь Османа турками овладела паника: люди всех званий и сословий были в неописуемой тревоге; сам Осман, еще так недавно думавший, что нет никого в мире могущественнее его, теперь собственными глазами увидел всю шаткость своего положения, и прежняя надменность сменилась женскими жалобами, когда он убедился в неосновательности своих надежд. Рассеялось его рыцарство, с помощью которого он рассчитывал не только победить польское войско, но и завоевать весь земной шар», — писал в своих мемуарах Якуб Собеский.

Султан взял несколько дней паузы и начало активно искать виноватых — приказал казнить нескольких командиров, заменить командира янычар и заковал в кандалы молдавского воеводу Александра. Концепция изменилась — теперь турки готовились к долгой осаде.

Конный портрет наследного принца Владислава Вазы на фоне Хотинской битвы, ок. 1624 г. Найден в коллекции Королевского замка Вавель в Кракове. Художник: Питер Пауль Рубенс. Getty Images / «Бабель»

Седьмого сентября османское войско напало на польский лагерь. Ян Кароль Ходкевич со своим отрядом атаковал турок и перешел в контрнаступление, штурм захлебнулся. К 15 сентября в лагерь Османа прибыл один из его лучших военачальников — Каракаш-паша. Султан дал ему 30 тысяч солдат и отправил на штурм. Турки ударили по позициям немецких наемников, но те успешно организовали оборону. Каракаш был ранен в ногу, упал с коня, и немцы его добили. Турки отступили.

Двадцать четвертого сентября умер командующий польской армией Ходкевич, который в походе заболел. Болел и королевич Владислав. Якуб Собеский, который видел смерть Ходкевича, писал в мемуарах, что у того была лихорадка, но причины ее неизвестны. Турки, рассчитывая, что без командира в польском войске будет хаос, пошли на новый штурм 25 сентября, но опять безуспешно.

Решающая атака началась 28 сентября. Осман II собрал все оставшиеся войска, повел их на штурм польско-украинских укреплений с двух флангов и приказал обстреливать их из 40 пушек. Ядра долетали даже до покоев королевича Владислава:

«Ядра крупного калибра, пущенные через реку, попадали в лагерь, в запорожские окопы, или разрывались около маленькой хатки, в которой жил королевич Владислав. Один шотландец из его телохранителей, больной лихорадкою и лежавший на земле в своей палатке, был убит летящим ядром в ту минуту, когда поднял голову для принятия пищи».

И снова неудача, лагерь выстоял, а Сагайдачный даже повел казаков в контратаку. Султан понял, что дальше осаждать Хотин сил нет.

На что повлияла победа поляков и казаков?

Двадцать девятого сентября начались переговоры. Поляки отправили послов во главе с Якубом Собеским. Они прибыл в лагерь Османа как победители — с 200 всадниками в парадных одеждах с леопардовыми шкурами. Но было понятно, что это бравада — у польско-украинской армии тоже не было сил продолжать войну, о походе дальше в Молдавию уже речь не шла.

Восьмого октября поляки и турки заключили Хотинский мирный договор. По договору, Османская империя обязалась не нападать на Речь Посполитую и Войско Запорожское, а Речь Посполитая отказывалась от претензий на Молдавию и передавала туркам Хотин. Граница между государствами прошла по Днестру. Также казаки обязались не нападать на Крымское ханство. Собеский убеждал султана, что на его земли чаще нападают московские казаки: «В действительности гораздо виновнее казаки, живущие над Доном, которые, хотя принадлежат великому князю московскому, совершают все свои бесчинства под видом запорожцев, и ничто в мире не заставит их воздержаться от морских набегов».

Хотинский мирный договор. Картина Марчелло Баччарелли (1731—1818), 1796. Холст, масло. Национальный музей Кракова, Польша. Getty Images / «Бабель»

И польский король, и османский султан объявили результат войны своей победой. Первый — потому что не пустил турок дальше на север, второй — потому что оставил за собой Молдавию и получил Хотин. Казаки в основном остались недовольны исходом войны — они потеряли возможность ходить в походы на юг.

Осман II недолго был султаном после Хотинской битвы. Вернувшись в Стамбул, он затеял военную реформу — собирался распустить янычар, которых считал виновными в провале кампании, и создать регулярную армию. В мае 1622 года янычары взбунтовались и убили 17-летнего султана. Из-за внутренних конфликтов Османская империя до 1633 года не претендовала на завоевания в Европе.

Гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного под Хотином ранили в руку. Якуб Собеский так описывает обстоятельства: «Направившись к Степановцам, где он ожидал встретить запорожское войско, он заметил на земле многочисленные следы конских копыт и, полагая, что попал на след своих, наткнулся на неприятеля; турецкие огни в ночной темноте окончательно ввели его в заблуждение, и он был уверен, что находится вблизи казацкого лагеря. Когда рассвело, Конашевич с пригорка рассмотрел палатки, заметил свою ошибку и бросился бежать, но турецкая стража погналась за ним. Почти настигнутый турками, он бросил коня и с простреленною рукою, обессиленный, скрылся в ближайшем лесу; там он скрывался целый день и ночь, не зная дороги, неуверенный в том, что предпринять, ослабевший от раны; так он достиг Днестра, переправился через него вблизи Могилева и пробрался наконец в свой лагерь».

Рана плохо заживала и подорвала здоровье Сагайдачного. Он умер 20 апреля 1622 года в Киеве. В том же году в Украину из турецкого плена вернулся Богдан Хмельницкий, записался в реестровое казачество и начал свой путь к гетманской булаве.



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