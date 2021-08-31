Тексты

Андрей Шевченко написал автобиографию «Благородная сила». Она о конфликтах с Ребровым, дружбе с Берлускони, любви и о том, как его хотели похитить. Вот самое интересное из итальянского издания

Авторы:
Антон Семиженко, Дмитрий Раевский
Дата:

Getty Images

Украинского футболиста Андрея Шевченко в Италии до сих пор называют re — «король». В конце 1990-х и начале 2000-х он был форвардом клуба «Милан» и главной звездой итальянского футбола. Именно поэтому свою автобиографию Шевченко сначала издал в Италии. Книга Forza gentile вышла в апреле этого года и описывает события с детства Шевченко и первых дворовых футбольных матчей до завершения карьеры футболиста в 2012 году. Там есть и поминутные описания знаковых матчей, и рассказы о жизни за пределами поля, и воспоминания о людях, повлиявших на его карьеру. Один из них — тренер киевского «Динамо» Валерий Лобановский. Вспоминает Шевченко и о том, как в 1999 году его хотели похитить. Этой осенью адаптированный вариант биографии футболиста и тренера должен появиться на украинском. А пока мы пересказываем самое интересное из оригинальной итальянской версии.

О детстве

Семья Шевченко жила в киевском районе Оболонь — в квартире на 40 квадратных метров, где Андрей делил комнату с сестрой. В школе из предметов его интересовала разве что история. За домашними заданиями он не засиживался — все свободное время проводил на футбольной площадке во дворе, где побеждал или самый сильный, или «тот, кого мама позже позовет ужинать». Андрею нравилась любая роль — защитника, вратаря, нападающего — лишь бы играть в футбол.

Как-то после школьных футбольных соревнований на домашний телефон Шевченко позвонили из футбольного клуба «Динамо». На таких матчах представители клуба отбирали одаренных ребят. Шевченко предложили играть в детском «Динамо». Родители дали согласие. Однако уже через месяц произошла авария на ЧАЭС. Детей из Киева отвезли в летние лагеря к морю, договоренность с «Динамо» забылась. Но осенью из клуба перезвонили. Если бы не этот звонок, судьба Шевченко могла бы сложиться иначе.

Шевченко посещал тренировочную базу «Динамо» в столичном районе Нивки. Дорога ежедневно занимала два с половиной часа — это было тяжело, но футбол спас его от многих соблазнов. Большинство друзей Шевченко впоследствии или спились, или попали в тюрьму.

Шевченко уверяет — если бы не футбол, он все равно стал бы спортсменом. Его увлекали баскетбол, теннис, реслинг, хоккей. Летом в свободное время он бегал вокруг озера Вербное неподалеку от дома, зимой использовал его как каток.

В марте 1989-го 12-летний Шевченко в составе детского «Динамо» поехал на соревнования в Италию, в маленький городок Агрополи. Там он впервые попробовал пиццу и кока-колу, а итальянцы подарили ему голубые джинсы и спортивный костюм.

В следующем году Шевченко отправился на соревнования в Уэльс. Его признали там лучшим бомбардиром и подарили бутсы. Очень быстро они стали малы и порвались — после каждой игры Шевченко приходилось их зашивать. Штопанные бутсы он не выбросил до сих пор.

Книгу Шевченко написал в соавторстве с миланским спортивным журналистом Алессандро Альчато. Он известен своими книгами об итальянских футболистах — в частности, о Карло Анчелотти, Андреа Пирло и Антонио Конте.

twitter

После окончания школы Шевченко планировал учиться в Институте физкультуры, но не сдал экзамены. Отец-армеец предложил пойти в военное училище. Это поставило бы крест на футбольной карьере. На семейном совете Шевченко уговорил родителей дать ему год, на протяжении которого он достигнет заметных успехов в футболе. Уже через несколько месяцев парня взяли во «взрослую» команду «Динамо-2». Зарплата Андрея составляла 50 долларов в месяц, потом выросла до 150. Это было больше, чем зарабатывал его отец. Первые несколько зарплат Шевченко отложил и приобрел домой телевизор и видеомагнитофон. «Хотя последний иногда проглатывал кассеты, не возвращая их, таких предметов роскоши у нас дома до тех пор не было», — вспоминает он.

Вскоре футболист приобрел свою первую машину. Это была красная «девятка».

Этапы карьеры Андрея Шевченко

  • 1992 год — 16-летний Шевченко попал в состав команды «Динамо-2» и сразу стал лучшим бомбардиром первой лиги.

  • 8 ноября 1994 — дебют Шевченко в основном составе киевского «Динамо»: он вышел на замену в матче клуба с донецким «Шахтером».

  • 25 марта 1995 — Шевченко провел первый матч в составе сборной Украины.

  • 1999 год — форварда Шевченко покупает итальянский клуб «Милан». В первом же сезоне он становится лучшим бомбардиром итальянской «Серии А».

  • 2003 год — в составе «Милана» забивает решающий гол в матче Лиги чемпионов УЕФА. Это приносит команде победу в финале.

  • 2004 год — Шевченко получает «Золотой мяч» — титул лучшего футболиста Европы. В том же году он фигурирует в предвыборной агитации кандидата в президенты Виктора Януковича. После победы Оранжевой революции Шевченко заявил, что кадры, на которых он благодарит Януковича, смонтированы.

  • 31 мая 2006 года за 45 миллионов евро Шевченко покупает английский футбольный клуб «Челси». Однако форвард редко появляется в основном составе команды, проводя время на скамье запасных. Британская пресса называет его «самой дорогой недвижимостью в Лондоне».

  • 2008 год — Шевченко возвращается в «Милан», но и там в основном составе появляется редко.

  • 29 августа 2009 года — футболист возвращается в киевское «Динамо». В 2010—2011 годах он был капитаном команды.

  • 11 июня 2012 года в матче Украины против Швеции в рамках Евро-2012 Шевченко забивает последний гол в своей профессиональной карьере. 27 июля он объявляет о завершении карьеры футболиста.

  • 28 июля 2012 года Шевченко заявляет о начале политической деятельности в рамках партии «Україна — вперед!» Партия в парламент не прошла.

  • 16 февраля 2016 года Шевченко входит в состав тренеров Национальной сборной Украины. Вскоре становится главным тренером. Наибольшего успеха сборная под руководством Шевченко достигла в этом году, на матчах Евро-2020. Тогда Украина вышла в четвертьфинал чемпионата.

  • 1 августа 2021 года Шевченко заявляет о завершении работы тренером сборной из-за истечения срока контракта.

О Сергее Реброве

Еще одной украинской футбольной звездой 90-х был Сергей Ребров. Между ним и Шевченко в «Динамо» была жесткая конкуренция — они жадничали дать друг другу выгодный пасс. Результат игр был хуже, чем должен был быть. Впоследствии эту проблему они решили, что, как пишет Шевченко, «превратило нас в чудесный тандем, ведь мы видели футбол одинаково».

После тренировок Ребров редко развлекался вместе с командой — больше времени он проводил в своей комнате. Там у него было полно аппаратуры и географических карт — Ребров был радиолюбителем. Как вспоминает Шевченко, Сергей общался с такими же радиоаматорами со всего мира и иногда утром мог похвастаться, что ночью поймал сигнал с Северного полюса или с космической станции.

О Валерии Лобановском

Главного тренера «Динамо» Валерия Лобановского Шевченко в книге называет «полковником» — он имел звание полковника внутренней службы МВД. Его тренировки всегда были тяжелыми и под конец «о спасении молила каждая мышца». Звездные игроки «Динамо» буквально плакали, умоляя Лобановского завершить тренировку — тот всегда отказывал. «Тренировки сделают вас счастливыми, — вспоминает Шевченко слова Лобановского. — А дисциплина — успешными».

Лобановский исповедовал научный подход к футболу и возможностям футболистов. В его скромно обставленном кабинете, кроме наград и доски с мелом для разбора матчей, были журналы с показателями здоровья и футбольной статистикой каждого игрока. Совместно с физиотерапевтами Лобановский разработал способ, как с помощью упражнений, питания и режима дня получать максимум от каждого игрока. В итоге он превратил «Динамо» в «компактную, агрессивную команду». А для Шевченко стал почти отцом — строгим и всегда с уместными советами. Например, «не довольствоваться тем, чего достиг в этот момент, не расслабляться». Эту фразу футболист цитирует в книге несколько раз.

Когда в мае 2002 года Лобановский умер, Шевченко срочно прилетел из Милана в Киев. В следующем году, когда «Милан» после решающего гола Шевченко получил кубок Лиги чемпионов, он попросил разрешения привезти его в украинскую столицу. Администрация клуба согласилась и форвард пришел с кубком к памятнику Лобановскому возле стадиона «Динамо». Этот трофей, пишет Шевченко — заслуга «полковника».

О переходе в «Милан» и угрозе похищения

После нескольких победных матчей 1998 года Шевченко начал замечать, что на тренировках и играх регулярно появляется один и тот же человек. Вскоре он подошел к форварду, представился Резо Чохонелидзе и на русском объяснил, что от имени футбольного клуба «Милан» следит за игроком. Руководство «Динамо» — тренер Валерий Лобановский и владелец Григорий Суркис — знали об этом.

Вскоре футболиста пригласили в кабинет владельца «Динамо». Там люди из «Милана» подтвердили Шевченко, что тот их интересует. «Резо будет нашими глазами, он еще последит за тобой, а пока вот подарок», — сказал один из гостей, протянув футболку в фирменных красно-черных цветах «Милана». На футболке была надпись — Shevchenko. Гости заверили, что в этой форме футболист сможет получить «Золотой мяч». Андрей промолчал, а вечером показался в обновке родителям с вопросом: «Ну как, мне идет?»

Getty Images

Когда стало широко известно о трансфере Шевченко в «Милан», Григорий Суркис снова позвал игрока в свой кабинет. Там было еще несколько мужчин. Их представили сотрудниками СБУ. Мужчины рассказали, что прослушивают телефонные разговоры потенциальных преступников, которые планируют похитить Шевченко и получить за него выкуп. В 1999 году футболист вынужден был жить с круглосуточной охраной.

О переезде в Италию и Сильвио Берлускони

Как только Шевченко прибыл в Италию, вице-президент «Милана» Адриано Гальяни попросил свою дочь походить с ним по кафе. Шевченко не понимал, зачем его берут в компанию, где он обычно просто молчит. Позже стало ясно — чтобы выучить язык. Шевченко вспоминает, как он жаловался Резо, что его итальянский плох, а словарный запас беден. Тот обратил внимание, что жалуется украинец по-итальянски и делает это вполне сносно.

Getty Images

Getty Images

Не последнюю роль в жизни Шевченко в Италии сыграл владелец «Милана», политик и бизнесмен Сильвио Берлускони. Шевченко жил на его виллах, он «заботился о каждой мелочи». В частности, Берлускони помог Шевченко с пересадкой сердца для отца. «Милан» организовал его экстренный перелет из Киева в Италию и обследование у знаменитого кардиохирурга Марио Вигано. В конце концов, операция прошла успешно, и отец футболиста прожил еще 15 лет.

Впоследствии Шевченко решил, что в случае смерти его органы могут использовать для трансплантации. Однажды он даже присутствовал на операции по пересадке сердца. «Это был удивительный опыт, — пишет футболист. — Когда я не попадаю в ворота, люди просто свистят. Когда ошибаются такие врачи, люди умирают».

О жене Кристен Пазик

С американкой Кристен Пазик, с которой Шевченко в браке уже 17 лет, он познакомился на вечеринке в 1999-м. Она, по словам футболиста, была красивее «чем даже кубок Лиги чемпионов». Раннее Пазик встречалась с сыном Берлускони. С Шевченко они познакомились благодаря общему другу и вскоре начали встречаться.

Шевченко признался Пазик в любви вскоре после терактов 11 сентября. Взрывы застали ее в США, и несколько месяцев она не могла вернуться в Италию из-за прекращения авиасообщения. Когда же, наконец, девушка приехала в Милан — то только для того, чтобы собрать вещи и вернуться в Штаты. Футболист со слезами сказал Кристен, что не может без нее, предложил жить вместе. Она согласилась — вещи перевезли к нему.

Четырнадцатого июля 2004 года Шевченко и Кристен поженились. Церемония прошла, когда футболист играл в гольф с отцом Пазик в США. Когда они дошли до 14-й лунки, на поле появились Кристен с матерью. «Все длилось две минуты, — вспоминает он. — Поцеловались — и все. Мы с отцом, теперь уже моим тестем, продолжили играть».

Тогда Кристен уже была беременна. Через пять месяцев у супругов родился первый сын, Джордан. Шевченко присутствовал при родах. Вспоминает, что все ходил по комнате, волнуясь больше, чем жена, которая «отнеслась к этому делу философски».

О «Челси»

Однажды летом в Милане Шевченко пришел с женой поужинать в ресторане Four Seasons: там, где он подписал первый предварительный контракт с футбольным клубом Берлускони. В ресторане к нему подошел человек и на русском спросил, знает ли Шевченко о футбольном клубе «Челси». После утвердительного ответа попросил пройти за ним: «Здесь есть один человек, который хочет с вами поговорить». Это был Роман Абрамович — российский олигарх, который незадолго до того приобрел «Челси». Миллиардер показался Шевченко прямым и даже простым человеком. Они не дошли до каких-то конкретных договоренностей, просто обменялись телефонами.

«Челси» несколько раз предлагал «Милану» продать футболиста. Берлускони лично отказывал. Пока 29 сентября 2006 года Шевченко не исполнилось тридцать лет и он не задумался над изменениями в карьере. В частности, футболист хотел попробовать себя в чемпионате другой страны. Шевченко сам позвонил Абрамовичу и сказал, что желает играть за «Челси». Берлускони заверил, что «Милан» не хочет терять игрока, Шевченко даже предложили новый пятилетний контракт с повышенной зарплатой — такой же, которую он имел бы в «Челси». Шевченко отказался.

В «Челси», впрочем, дела у него с самого начала пошли плохо. Сказывались травмы, в частности, паховая и межпозвонковая грыжи. После лечения тренеры выводили его на поле за 15 минут до окончания матча — слишком поздно, чтобы он успел сориентироваться и показать результат. Шевченко попросил перевести его в другой состав клуба. Там он постепенно вернулся в форму. Однако в течение этого времени он решил, что в «Милане» ему лучше, и попросил Абрамовича позволить ему вернуться туда. Тот не отказал.

О возвращении в Украину

Сопоставимых с предыдущими успехов в «Милане» у Шевченко уже не было, к тому же мешали травмы. Во второй половине книги о проблемах со здоровьем упоминается чуть ли не на каждой странице. Форвард постепенно терял веру в себя, пока его не позвали в национальную сборную Украины к Евро-2012. Когда он увидел свою фамилию в списке нападающих, «почувствовал себя абсолютно счастливым 36-летним ребенком». И сказал сам о себе: «Андрей Шевченко. Все еще живой футболист».

Первый матч украинской сборной — против Швеции 11 июня 2012 года — стал последним в профессиональной карьере Шевченко, в котором он забил гол. За сутки до матча из-за болей в спине Шевченко все еще не знал, сможет ли выйти на поле. Лететь в немецкую клинику, где в таких случаях с ним работали врачи, было поздно. Тогда друг подсказал, что в Москве есть физиотерапевт Александр, «который может творить чудеса». Вечером 10 июня его привезли в Киев.

Александр массажировал Шевченко в течение двух часов. Утром он проснулся с забытым уже ощущением легкости в теле. «Исчезли и физическая, и моральная боль. Я сказал [тренеру украинской сборной Олегу] Блохину, что полностью готов выйти на поле», — вспоминает игрок. Тогда он забил головой два мяча, которые принесли украинской сборной победу в игре. Чуть больше чем через месяц, 27 июля, Шевченко объявил о завершении карьеры футболиста.

Шевченко хватило двух минут, чтобы жениться. Задонатить «Бабелю» можно еще быстрее (поцелуи необязательны).