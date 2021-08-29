12 лет назад в Донецке открыли «Донбасс Арену». Каким был первый элитный стадион в Восточной Европе и каким он стал за семь лет без футбола — в 20 фото

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Двадцать девятого августа 2009 года в центре Донецка с помпой открыли «Донбасс Арену» — первый в Украине и Восточной Европе стадион, который по стандартам УЕФА и ФИФА отвечал классу «элит». Строительство стадиона и парка вокруг него обошлось примерно в 400 миллионов долларов. Арена вмещала более 52 тысяч болельщиков. Донецкий «Шахтер» принимал здесь главные футбольные клубы мира, такие как «Барселона» и «Ювентус». Здесь проходили матчи Евро-2012. Все изменилось после начала российско-украинской войны и оккупации Донецка в 2014 году. Стадион несколько раз обстреливали, а затем его «экспроприировали» боевики «ДНР». «Бабель» выбрал 20 фото о главных событиях на «Донбасс Арене» до войны и о том, что с ней случилось после.

Строительство «Донбасс Арены» началось в 2006 году, а завершилось в 2009-м. Чтобы построить стадион за такой короткий срок, на стройплощадке одновременно работали до 1 600 людей. Фото 23 октября 2008 года.

Церемония открытия «Донбасс Арены» называлась «Гранд Шоу», в ней участвовали несколько тысяч артистов. Закончилось представление концертом американской певицы Бейонсе и масштабным фейерверком, 29 августа 2009 года.

Среди vip-гостей были и тогдашние главные политические деятели Украины: президент Виктор Ющенко, премьер Юлия Тимошенко, лидер Партии регионов Виктор Янукович, 29 августа 2009 года.

Первый футбольный матч на «Донбасс Арене» состоялся 27 сентября 2009 года. В восьмом туре Премьер-лиги Украины «Шахтер» победил «Оболонь» со счетом 4:0. Первый гол на новом стадионе забил Жадсон. Всего «Шахтер» успел провести на «Донбасс Арене» 102 матча, из них 80 побед, 14 ничьих, 8 поражений.

В рамках еврокубков на «Донбасс Арене» играли всемирно известные футбольные клубы: «Барселона», «Арсенал», «Челси», «Ювентус». На фото Лионель Месси из «Барселоны» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Шахтера» на «Донбасс Арене», 12 апреля 2011 года.

Очередное масштабное шоу на «Донбасс Арене» состоялось 16 мая 2011 года — в честь 75-летия клуба «Шахтер». На стадионе собрались 53 353 зрителя, а кульминацией стало выступление американской певицы Рианны.

В 2012 году «Донбасс Арена» принимала Чемпионат Европы по футболу. Первый матч, 15 июня, между Украиной и Францией оказался под угрозой срыва из-за внезапного сильного ливня.

Но дренажная система стадиона справилась. Правда, сборной Украины это не помогло — она проиграла со счетом 0:2. Всего на «Донбасс Арене» национальная сборная успела провести пять матчей, в которых не одержала ни одной победы. Была одна ничья с Нидерландами, остальные игры закончились поражениями.

Свой последний матч на «Донбасс Арене» «Шахтер» провел 2 мая 2014 года, обыграв «Ильичевец» со счетом 3:1. С тех пор матчи на стадионе не проводятся. Фото 16 сентября 2014 года.

До 2017 года «Донбасс Арена» была центром распределения гуманитарной помощи Фонда Рината Ахметова. Фото 18 мая 2015 года.

В феврале 2017 года «Донбасс Арену» «экспроприировали» боевики «ДНР». Фото 18 апреля 2017 года.

Сейчас боевики «ДНР» проводят на пустой «Донбасс Арене» экскурсии. Фото 7 июля 2018 года.

Болельщик с российским флагом во время трансляции матча Чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия в бывшем фан-кафе «Донбасс Арены», 7 июля 2018 года.

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