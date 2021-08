Что посмотреть в выходные. Новый фильм Леоса Каракса «Аннетт» с Адамом Драйвером, «Реминисценция» с Хью Джекманом и сериал «Кафедра»

Тексты

Reminiscence

За последнюю неделю на Netflix, Amazon Prime, HBO Max и Apple TV+ появились пять интересных релизов. Среди них — второй сезон сериала «Сказать правду» о журналистке, расследующей преступления в своем подкасте, новый фильм известного режиссера Леоса Каракса «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр, а еще — фантастический триллер «Реминисценция» с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и советует, что посмотреть в выходные.

Сериал «Кафедра»

О чем сериал. Джи-Юн Ким становится заведующей кафедрой английского языка в вымышленном Университете Пембрук. У нее сразу начинаются проблемы. Во-первых, до нее кафедру никогда не возглавляли люди с азиатскими корнями — это вызывает скепсис у некоторых ее коллег. Во-вторых, руководство дает ей задание — отправить на пенсию по меньшей мере трех профессоров. Ким придется столкнуться с интригами и решить, кого именно уволить из университета.

The Chair / Netflix / шоураннер — Аманда Пит / в главных ролях — Сандра О, Холланд Тейлор, Джей Дюпласс / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% / рейтинг IMDb — 7,4.

Что говорят критики. Arizona Republic отмечает прекрасную игру Сандры О, но пишет, что сериал заканчивается невнятно, поэтому нужен второй сезон. CNN отмечает, что сериал удачно сочетает комедию и драму, а еще — открывает для зрителей закрытый мир научных кругов.

Фантастический триллер «Реминисценция»

О чем сериал. В недалеком будущем уровень мирового океана поднялся, и вода начала затапливать города. Бывший военный Ник Баннистер живет в полузатопленном Майами и зарабатывает на жизнь тем, что предлагает клиентам возможность пережить любые воспоминания, какие они пожелают. Однажды к нему за воспоминаниями приходит Мэй, и они становятся любовниками. Но воспоминания другого клиента Ника втягивают Мэй в криминальную историю с жестокими убийствами. Теперь Нику надо спасти Мэй и выяснить, кто же она на самом деле.

Reminiscence / HBO Max / режиссер — Лиза Джой / в главных ролях — Хью Джекман, Ребекка Фергюсон, Тэнди Ньютон / продолжительность — 1 час 56 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 39% / рейтинг IMDb — 6,9.

Что говорят критики. The Guardian считает фильм очень мощным эстетически, но вторичным по отношению к «Началу» Кристофера Нолана. The Hollywood Repоrter отмечает, что в фильме слишком много разговоров, а центральная любовная линия надоедает.

Фильм-мюзикл «Аннетт»

О чем фильм. В центре сюжета — стендап-комик Генри, его жена — певица Энн, а также их дочь Аннетт. Далее сюжет пересказывать не стоит, чтобы не было спойлеров. «Аннетт» снял известный французский режиссер независимого кино Леос Каракс, этот фильм открывал Каннский кинофестиваль 2021 года. Из всех стриминговых платформ его покажет только Amazon Prime.

Annette / Amazon Prime / режиссер — Леос Каракс / в главных ролях — Адам Драйвер, Марион Котийяр, Девин Макдауэлл / продолжительность — 2 часа 20 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% / рейтинг IMDb — 7.

Что говорят критики. The Guardian пишет, что это откровенный и сумасшедший фильм, который балансирует на грани нервного срыва. The New York Times отмечает, что Адам Драйвер играет Генри очень правдоподобно и идеально подходит на эту роль.

Сериал «Сказать правду» — второй сезон

О чем сериал. Поппи Парнелл — журналистка, которая ведет собственный подкаст в жанре true crime. Восемнадцать лет назад она помогла собрать доказательства против Уоррена Кейва, которого осудили за убийство. Но теперь в деле появляются новые обстоятельства, которые ставят под сомнение вину Кейва. В первом сезоне Поппи надо было выяснить, действительно ли она ошиблась и отправила за решетку невиновного человека. В новом сезоне Парнелл ждет новое дело, которое касается ее подруги детства.

Truth Be Told / Apple TV + / шоураннер — Нишель Д. Трамбл / в главных ролях — Октавия Спенсер, Кейт Хадсон /продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг IMDb — 7,1.

Что говорят критики. IndieWire считает, что несмотря на неоднозначные впечатления от первого сезона, сериал продолжает исследовать категории правды и лжи на высоком уровне.

Документальный фильм «Воспоминания убийцы: записи Нильсена»

О чем фильм. Денис Нильсен — британский преступник, который убил 15 мужчин, в основном бездомных и нищих, и был задержан в 1983 году. В тюрьме он записал аудиомемуары, где изложил историю своей жизни и размышления о том, почему у него возникло желание убивать. Эти записи и стали основой для документального фильма. Нильсен умер в 2018 году.

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes / Netflix / режиссер — Майкл Харт / продолжительность — 1 час 25 минут / рейтинг IMDb — 6,4.

Что говорят критики. Evening Express пишет, что эта документалка понравится тем, кто раньше ничего не слышал о деле Нильсена. Для более осведомленных она будет слишком короткой.



