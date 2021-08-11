Два депутата «Слуги народа» почти год воюют с судьей Евгением Сидоровым. Не интригует? На самом деле эта история об Андрее Портнове и (немного) о деле «вагнеровцев»

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Алиса Игина / «Бабель»

Второго августа Высший совет правосудия (ВСП) объявил предупреждение судье Шевченковского суда Киева Евгению Сидорову. Это решение — реакция на одну из 30 жалоб на судью двух депутатов партии «Слуга народа» ― Максима Бужанского и Сергея Демченко. С сентября прошлого года они постоянно жалуются на решения Сидорова по разным делам и требуют привлечь его к дисциплинарной ответственности. Депутаты не знакомы с Сидоровым и никогда не были на его заседаниях, но оба близки к Андрею Портнову — бывшему замглавы Администрации президента Виктора Януковича. В июле 2020 года Сидоров рассматривал громкое дело, которое касалось Портнова, и принял решение не в его пользу. Двадцать девять жалоб ВСП отклонила, а предупреждение по последней 30-й вынесла после еще одного громкого дела Сидорова. Двадцать второго июля он обязал Госбюро расследований (ГБР) зарегистрировать производство о возможной госизмене президента Владимира Зеленского и его соратников в деле «вагнеровцев». Зачем два депутата воюют с Сидоровым и как его решение по делу «вагнеровцев» связано с предупреждением ВСП — объясняет корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко.

Судья Сидоров

Судье Шевченковского суда Евгению Сидорову 42 года. Он окончил Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, потом работал следователем и прокурором в военной прокуратуре. В 2009 году стал судьей военного суда Хмельницкого гарнизона. В конце 2010-го военные суды упразднили, и Сидоров стал судьей Шевченковского райсуда Киева.

У активистов, которые после Революции достоинства отслеживали работу судей и их добропорядочность, к Сидорову претензий не было. В 2017 году движение «ЧЕСНО» ошибочно обвинило судью в том, что он забрал права у Янины Пионтковской — участницы автопробега в резиденцию Виктора Януковича «Межигорье». Позже выяснилось, что это решение принял другой судья, а Сидоров просто закрыл дело после победы Майдана.

В 2018 году Сидоров избирал меру пресечения экс-депутату Надежде Савченко — ее подозревали в подготовке теракта и до заседания отправили в СИЗО. По решению судьи Савченко арестовали, но предыдущее ее задержание он признал незаконным.

Сидоров также был главой суда присяжных, который рассматривал дело об убийстве Олеся Бузины. В 2019 году судья попросил самоотвод. По его словам, с начала рассмотрения дела «отдельные участники процесса использовали всевозможные средства, чтобы дискредитировать состав суда и его, как судью». Чтобы исключить сомнения в объективности суда, Сидоров ушел.

В январе 2020 года он подался на конкурс, чтобы попасть в Высшую квалификационную комиссию судей — своеобразное кадровое агентство, которое отбирает будущих судей. Но конкурс так и не состоялся.

Прокурор Божко против юриста Портнова

В июне 2020 года прокурор Александр Божко обратился в Шевченковский суд. У этого обращения была долгая предыстория. С 2019 года Божко расследовал производство, в котором фигурировал Андрей Портнов. Его подозревали в том, что он присвоил деньги двух столичных вузов. Портнов говорил, что речь идет о его собственной зарплате. Пока шло следствие, Божко и несколько других прокуроров получали сообщения с угрозами с телефона, которым пользовался Портнов. Божко написал заявление и обратился в правоохранительные органы — документ попал в СБУ. Но силовики не увидели состава преступления и закрыли дело. Именно это решение Божко решил обжаловать в суде — дело попало к Сидорову. Тринадцатого июля 2020 года тот удовлетворил жалобу прокурора и заставил СБУ возобновить расследование. Силовики выполнили это решение, а через месяц все равно закрыли дело.

Спустя пару месяцев, с сентября 2020-го, на Сидорова посыпались жалобы в Высший совет правосудия. Их авторы двое депутатов «Слуги народа» — Максим Бужанский и Сергей Демченко. Всего с сентября по декабрь прошлого года в ВСП «слуги» отправили около 30 жалоб. Они касались разных решений судьи, например, об аресте имущества и пьяном вождении. Ни одно из этих дел не стало резонансным и никто, кроме депутатов, публично претензий Сидорову не предъявлял. Лично депутаты с Сидоровым не знакомы и на его заседаниях никогда не были.

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Мы спросили у Демченко и Бужанского, почему они пристально следят за работой судьи, но к моменту выхода материала так и не получили комментарии.

Сам Сидоров и собеседники «Бабеля» из судейского корпуса считают, что жалобы связаны с решением судьи по иску Божко и Андреем Портновым. «Бужанский неоднократно высказывал желание видеть Портнова на должности генпрокурора, а Демченко вообще представлял его интересы», — рассказывает «Бабелю» Сидоров.

В 2010—2014 годах Демченко действительно был адвокатом Андрея Портнова. А в 2015-м в суде представлял интересы «судьи Майдана» Оксаны Царевич (вот большой текст о ней). Ее считают креатурой Андрея Портнова в Печерском суде Киева.

Сидоров также утверждает, что Бужанский и Демченко «неизвестными путями» получили неподписанные копии его судебных решений с персональными данными тех, кто упоминается в производствах. По требованию судьи Шевченковский суд провел служебное расследование. Оно подтвердило, что кто-то из сотрудников суда получал копии материалов его дел, но кто конкретно — неизвестно.

По 28 жалобам ВСП отказался открывать производства. По одной производство открыли и 12 мая 2021-го закрыли. В ВСП осталась последняя жалоба — Бужанский подал ее 25 сентября 2020 года. Она касается дела о пьяном вождении. Решение по жалобе появилось спустя 10 месяцев, после еще одного важного дела Сидорова.

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Дело «вагнеровцев»

Шестого июля два экс-депутата Игорь Лапин, Андрей Тетерук и один из лидеров партии «Демсокира» Игорь Гудыменко подали в Госбюро расследований заявление по так называемому делу «вагнеровцев». Они требовали начать расследование по статье о госизмене в отношении Владимира Зеленского и сотрудников его Офиса. В ГБР заявление проигнорировали.

Лапин, Тетерук и Гудыменко обжаловали это решение в Шевченковском райсуде. По закону правоохранительные органы обязаны внести в ЕРДР любое заявление о преступлении, а уже потом разбираться, есть ли основания его расследовать. Если нет ― производство закрывают. Иск попал к судье Сидорову, и 22 июля он обязал Госбюро расследований зарегистрировать заявление.

Второго августа, спустя десять дней после этого решения, Высший совет правосудия рассмотрел последнюю жалобу на Сидорова депутата Максима Бужанского. Жалоба касалась дела, которое судья рассматривал в феврале 2019 года. Тогда Сидоров освободил от ответственности водителя, который по требованию полиции отказался пройти осмотр у врача-нарколога. «Наркотическое опьянение» полицейские определили по внешним признакам, а отказ от осмотра, по закону это админнарушение, записали на видео. Сидоров решил, что водитель не виноват — полиция не доказала, что он был под действием наркотиков. «Как должен действовать судья, когда в протоколе видео на 30 секунд, где человек говорит, что отказываться от осмотра, а другие материалы и сам человек говорят о том, что ему не объяснили права и последствия, а после пожелали счастливой дороги?» — объясняет свою позицию Сидоров.

На этот раз ВСП аргументы судьи посчитал неубедительными и привлек его к дисциплинарной ответственности ― ему вынесли предупреждение. Это самое легкое наказание, но если на Сидорова поступит еще одна жалоба и ВСП ее удовлетворит, санкции будут жестче.

Адвокат Роман Маселко не раз подавал жалобы на судей в Высший совет правосудия за их решения в делах о «пьяном вождении». Он утверждает, что в случае с Сидоровым ВСП отошел от своей обычной практики. Обычно он отказывается открывать производства и аргументирует это тем, что не имеет права оценивать решение судьи. «Дело Сидорова из этой же категории, но ВСП впервые дал оценку обстоятельствам дела и таким образом применил двойные стандарты», — говорит Маселко.

Один из авторов заявления о госизмене Зеленского Игорь Лапин считает, что предупреждение ВСП связано с решением Сидорова по делу «вагнеровцев». Его ГБР так и не исполнило — две недели спустя заявления в ЕРДР нет.

Сам Сидоров считает иначе. Он не сомневается, что 30 жалоб против него — спланированная операция, но последнее решение ВСП вряд ли связано с «вагнеровцами». Судья готовит апелляцию и опять собирается участвовать в конкурсе на место в Высшей квалификационной комиссии. Предупреждение от ВСП может помешать ему пройти конкурс. «Я подавался в прошлый раз, и было несложно предположить, что подамся и в этот. А с этим предупреждением теперь мне могут отказать», — считает Сидоров.

Мы обратились к Андрею Портнову с вопросом о том, имеет ли он отношение к жалобам Демченко и Бужанского на судью Сидорова. Портнов эту тему не комментирует.