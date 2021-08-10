Олимпийские медали можно не только завоевать, но и купить. Рассказываем, почему спортсмены продают свои награды и сколько стоит самая дорогая в мире медаль времен Олимпиады Гитлера

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В Токио завершились Олимпийские игры — 2020, на которых украинцы завоевали 19 наград — одно золото, шесть серебряных и двенадцать бронзовых медалей. Главные награды Игр уже давно не делают из чистого золота, но для атлетов они по-настоящему бесценны — ведь это одно из наивысших достижений в профессиональном спорте. Однако олимпийские медали иногда попадают на аукционы, где их покупают коллекционеры спортивных артефактов. «Бабель» рассказывает, из чего на самом деле делаются современные олимпийские медали, как золото Олимпиады 1936 года, которую организовал Адольф Гитлер, стало самым дорогим в мире, и почему некоторые олимпийцы все же решаются продать свои самые главные в жизни награды.

Из чего сделаны и сколько стоят медали Олимпийских игр в Токио

Уже более ста лет золотые олимпийские медали не делают полностью из золота. Нынешняя Олимпиада не исключение. Золотая медаль Игр Токио-2020 изготовлена из чистого серебра с золотым покрытием. В ней примерно шесть граммов золота из общего веса в 556 граммов. Серебряная медаль сделана из чистого серебра и весит около 550 граммов. Бронзовая медаль весит около 450 граммов и на самом деле сделана из 95 процентов меди и пяти — цинка.

По сегодняшним ценам золотая медаль будет стоить около 800 долларов, если ее переплавить, серебряная — около 450 долларов, а бронзовая — около пяти долларов.

Автор дизайна медалей для Олимпийских игр в Токио 2020 года Юничи Каваниси (в центре) с комплектом олимпийских наград, 25 июля 2019 года. Getty Images

Примечательно, что впервые в истории в создании олимпийских медалей участвовали все жители страны-хозяйки Игр. Дело в том, что в производстве телефонов, ноутбуков и других электронных устройств используются драгоценные металлы: серебро и золото. К Олимпиаде японцев попросили пожертвовать устаревшие гаджеты, их предложили оставлять в специальных коробках, установленных в почтовых отделениях и на улицах.

Акция по сбору сырья в рамках проекта Tokyo 2020 Medal Project проходила с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2019 года. В кампании приняли участие 90 процентов жителей городов и деревень Японии. За это время собрали почти 79 тонн различной бытовой электроники. Из собранных старых гаджетов извлекли 32 килограмма золота, 3,5 килограмма серебра и 2,2 килограмма бронзы. Этого хватило, чтобы изготовить примерно пять тысяч золотых, серебряных и бронзовых медалей для Олимпиады.

Японец сдает старый мобильный телефон в рамках проекта Tokyo 2020 Medal Project, 18 февраля 2019 года. Getty Images

Самые редкие и дорогие олимпийские медали

Победители Олимпийских игр в Античной Греции, по легенде, получали в награду венок, сплетенный из ветвей олив, которые росли в священной роще в Олимпии. Традиция вручать медали возникла на первых современных Олимпийских играх в 1896 году в Афинах. На этих Играх победители получали серебряные медали, а те, кто занял второе место, — бронзовые. Медаль победителя Олимпиады-1896 продали на аукционе за 180 тысяч долларов.

Игры в Стокгольме 1912 года стали последними, когда золотые медали делались полностью из золота, — они были почти в три раза меньше современных наград. Одну такую медаль аукционный дом Baldwinʼs продал за 19 тысяч фунтов стерлингов (примерно 26 тысяч долларов), или около 25 тысяч фунтов стерлингов (примерно 35 тысяч долларов) с учетом затрат покупателя.

Однако на стоимость олимпийской медали влияет не только количество золота в ней, но и история ее завоевания. На сегодняшний день самая дорогая в мире олимпийская медаль — золотая награда американца Джесси Оуэнса, четырехкратного победителя Олимпиады 1936 года в Берлине, которую организовал Адольф Гитлер. Эта медаль считается одной из самых важных в истории Олимпийских игр — темнокожий атлет испортил запланированную Гитлером демонстрацию арийского превосходства. На аукционе в 2013 году ее продали почти за полтора миллиона долларов.

Джесси Оуэнс в составе эстафетной команды США выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Берлине, на втором месте — команда Германии, на третьем — Италии, 17 августа 1936 года. Getty Images

Спортсмены продают свои олимпийские медали по разным причинам

Чаще всего олимпийские медалисты продают свои награды, чтобы собрать деньги на благотворительность. Так польский дискобол, призер Олимпиады-2016 в Рио Петр Малаховский продал на аукционе свою серебряную медаль, чтобы помочь больному раком ребенку. Медаль ушла на аукционе за 126 тысяч долларов.

Американец Энтони Эрвин выиграл золото на дистанции 50 метров вольным стилем на Играх в Сиднее в 2000 году. В 2004 году он продал свою медаль за 17 тысяч долларов. Полученные деньги он отдал на благотворительность — жертвам цунами в Индийском океане.

Украинский боксер Владимир Кличко завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Атланте в 1996 году. В 2012 году он продал свою награду на аукционе за миллион долларов. Деньги пошли в Фонд братьев Кличко, который помогает юным спортсменам. Покупателем оказался анонимный меценат, который сразу же вернул награду владельцу.

Украинский боксер Владимир Кличко завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Атланте, 4 августа 1996 года. Getty Images

Бывает, что бывшие олимпийские чемпионы продают медали из-за финансовых трудностей, проблем со здоровьем и по другим причинам.

Евгений Гришин был советским конькобежцем и четырехкратным олимпийским чемпионом. После ухода из профессионального спорта у Гришина начались проблемы с алкоголем, из-за этого он продал свои олимпийские медали. Сколько Гришин получил за четыре золотые медали, неизвестно. Позже он признавался: «Я продал свои олимпийские медали, чтобы выжить, и мне было стыдно до конца жизни».

Советский конькобежец Евгений Гришин (крайний справа) на тренировке во время Олимпиады в Кортина-д'Ампеццо, 25 января 1956 года.

Марк Уэллс был форвардом знаменитой американской сборной по хоккею, совершившей «чудо на льду» — она разгромила олимпийскую сборную СССР по хоккею во время зимних Олимпийских игр в 1980 году. В 2010 году он продал свою золотую медаль за 310 тысяч долларов, чтобы оплатить лечение, связанное с редким генетическим заболеванием, которое повредило его спинной мозг.

Сборная США празднует победу над сборной СССР в финале зимних Олимпийских игр, 22 февраля 1980 года. Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион 1976 года Николай Круглов продал свои медали всего за пять тысяч долларов, чтобы его сын тоже занимался биатлоном. У спортсмена на тот момент не хватало денег на обучение и экипировку для сына. Став серебряным медалистом Олимпиады в Турине в 2006 году и получив призовые деньги, Николай Круглов — младший выкупил олимпийские награды отца.

Советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут в 1991 году уехала жить в США. А в 2017 году продала свои олимпийские медали на общую сумму 230 тысяч долларов. Основной причиной она назвала стремление быть ближе к поклонникам, позволив им стать частью истории: «Это – олимпийская история, и я хочу поделиться ею со всем миром».

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