Что посмотреть в выходные. Авторский проект Джозефа Гордона-Левитта, «Отряд самоубийц 2» и новый сериал от создателей израильского хита «Фауда»

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The Suicide Squad

На этой неделе на Netflix, Apple Tv+ и HBO Max пять релизов. Самые интересные — супергеройский фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» от режиссера «Стражей галактики» Джеймса Ганна, сериал «Мистер Корман» о кризисе среднего возраста, который снял Джозеф Гордон-Левитт, а также криминальная драма «Неслучайность», над которой работали создатели популярного израильского сериала «Фауда». «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и рассказывает, что посмотреть в выходные.

Криминальная драма «Неслучайность»

О чем сериал. Сегев Азулай работает экскурсоводом в Тель-Авиве. Он счастливо женат, но все меняется, когда его супруга Даниэль погибает в результате аварии. Сегев пытается понять, что произошло, и постепенно узнает, что Даниэль скрывала много опасных тайн, а ее смерть была совсем не случайной. Над проектом работали Лиор Раз и Ави Иссахароф, известные по популярному израильскому сериалу «Фауда».

Hit & Run / Netflix / шоураннеры — Доун Прествич, Николь Йоркин / в главных ролях — Лиор Раз, Келен Ом / продолжительность — 9 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — отсутствует.

Что говорят критики. Ready Steady Cut говорит, что сериал интригующий и может быть лучшим боевиком этого года. Collider прогнозирует, что Hit & Run может стать новым международным хитом.

Хоррор «Рой»

О чем сериал. Вирджиния — одинокая мать. Она воспитывает двоих детей и пытается обеспечить семью с помощью небольшого бизнеса. Женщина разводит и продает саранчу, которую позже используют для изготовления богатой протеином муки. Доходы от бизнеса невелики. Вирджиния ищет новые способы улучшить производство. Однажды она узнает секретную формулу для увеличения популяции саранчи — давать насекомым кровь. В 2020 году фильм вошел в программу Недели критики Каннского кинофестиваля.

The Swarm / Netflix / режиссер — Джаст Филлип / в главных ролях — Сулиан Брахим, Мари Нарбонн, Виктор Боннель / продолжительность — 1 час 41 минута / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% / рейтинг IMDb — 6,5.

Что говорят критики: The New Yorker говорит, что «Рой» — очень жуткий фильм. Screen Daily отмечает, что лента — не для слабонервных, но понравится поклонникам боди-хорроров с «кроненбергским» интеллектуальным подтекстом.

Комедия «Мистер Корман»

О чем сериал. В юности Джош Корман мечтал стать известным рок-музыкантом. Карьера не сложилась. Вместо того, чтобы выступать на сцене, Джош преподает в школе. В личной жизни также немало проблем — год назад Джоша бросила невеста, теперь он живет со старым школьным товарищем Виктором. Мужчина хорошо знает, что ему есть за что быть благодарным, однако все чаще борется с тревожностью, чувством одиночества и навязчивыми мыслями о том, что он — недостаточно хорошая личность. «Мистер Корман» — авторский проект Джозефа Гордона-Левитта. Он шоураннер проекта, а еще — играет в нем главную роль.

Mr. Corman / Apple Tv+ / шоураннер — Джозеф Гордон-Левитт / в главных ролях — Джозеф Гордон-Левитт, Джуно Темпл, Дебра Уингер / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% / рейтинг IMDb — отсутствует.

Что говорят критики. Журнал Paste пишет, что сериал будет близок всем, кто хоть раз смотрел с болью на свою жизнь. Vulture отмечает, что «Мистер Корман» становится лучше с каждой серией.

Супергеройский фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

О чем фильм. Сюжет нового «Отряда самоубийц» почти такой же, как и предыдущего. Группа опасных преступников — среди которых Бладспорт, Миротворец, Капитан Бумеранг, Король Акул и Харли Квинн — отбывает наказание в специальной тюрьме. Однажды американское правительство решает использовать преступников в своих целях и отправляет их на секретную миссию. Они должны найти и уничтожить опасного инопланетянина Старро, скрывающегося в Южной Африке. Тогда как первый «Отряд самоубийц» снимал Дэвид Эйр, второй — автор «Стражей галактики» Джеймс Ганн. В Украине фильм можно посмотреть в кинотеатрах.

Suicide Squad / HBO Max / режиссер — Джеймс Ганн / в главных ролях — Джон Сина, Марго Робби, Юэль Киннаман, Виола Дэвис / продолжительность — 2 часа 12 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% / рейтинг IMDb — 7,9.

Что говорят критики. IndieWire пишет, что Suicide Squad — самый развлекательный и наименее депрессивный супергеройский фильм за очень долгое время. Collider называет его лучшим фильмом DC Extended Universe.

Документальный сериал «Тайные проекты по изучению НЛО: Рассекречено»

О чем сериал: Top Secret UFO Projects: Declassified — новый документальный сериал Netflix, посвященный засекреченным проектам по изучению НЛО. Он рассказывает о программах американских и британских спецслужб — начиная с проекта «Голубая книга», основанного в 1952 году.

Top Secret UFO Projects: Declassified / Netflix / шоураннеры — Ян Стеглик, Петр Вахлер / в главных ролях — Стивен Бассетт, Меррилл Кук / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 5,2.

Что говорят критики. Decider считает, что сериал базируется на конспирологии, а не фактах.

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