Адвокат Ростислав Кравец все выходные искал своего подзащитного экс-судью Николая Чауса. Нашел и стал на сторону СБУ. О чем он узнал от Чауса — в коротком блице «Бабеля»

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Алиса Игина / «Бабель»

Экс-судья Днепровского района Киева Николай Чаус, которого разыскивают по запросу Национального антикоррупционного бюро, 31 июля пришел в сельсовет села Мазуривка Винницкой области. Он был в одних трусах и голоден. По закону, Чауса должны были задержать, привезти в Киев, а дальше суд должен был пересмотреть ему меру пресечения. Однако экс-судью из Мазуривки забрали сотрудники СБУ. В мае 2021 года они начали расследовать похищение Чауса и переправку его через госграницу. (Все подробности о том, как Чауса тайком вывозили из Украины, а потом похищали из Молдовы, можно почитать тут). И теперь в СБУ заявили, что Чаус сам попросил, чтобы именно они его забрали. В НАБУ возмутились тем, что им не отдали фигуранта их расследования. Бусы НАБУ гнались за бусами СБУ по всему Киеву, чтобы забрать Чауса, но безуспешно ― его завезли на территорию СБУ и с тех пор его никто не видел. Первого августа Высший антикоррупционный суд начал пересмотр меры пресечения для Чауса, но заседание пришлось прервать, поскольку СБУ не доставила Чауса в суд. Все выходные к нему пытался добраться и его адвокат Ростислав Кравец, он даже грозился жаловаться на СБУ. Кравец и сам фигурирует в одном из расследований НАБУ, которое касается судьи Павла Вовка (подробнее о нем читайте тут). Все же Кравцу удалось поговорить с подзащитным 1 августа. После этого риторика Кравца изменилась, он начал говорить о законности действий СБУ и о том, что Чаус находится под ее защитой. Корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко поговорила с адвокатом Чауса.

Вам удалось поговорить с Николаем Чаусом. Это был личный разговор или по телефону?

Это был личный разговор в присутствии сотрудника СБУ. Мы обсудили все вопросы: почему его преследуют, как он вообще оказался здесь (в Украине). Он рассказал, где все это время находился. Я так понимаю, что сотрудники СБУ тоже в курсе и, вероятно, он это им уже рассказал под запись.

Я понимаю, что есть тайна следствия, но вы можете в общих чертах рассказать, кто его вывез в Молдову, кто похитил оттуда?

В общих чертах это понятно. Но вместо того, чтобы кого-то обвинять, говорить, кто белый, кто черный, надо сохранить имидж государства и авторитет правоохранительных органов. А потому первые лица государства должны собраться вместе и решить этот вопрос. Пусть хоть СНБО собирают и там решают.

Какой вопрос они должны решить?

Кто будет вести это дело, и каким образом дальше они планируют расследовать эти дела, и что делать с Чаусом.

Вы знаете, как он оказался в Молдове, кто его привез обратно?

Как он оказался в Молдове — уже порасследовали. Мне это уже не интересно.

Он подтвердил то, что о его похищении из Украины писали в СМИ, называл фамилии, которые фигурируют в судебных документах?

Я не спрашивал его об этом. Есть расследование парламентской комиссии и наших правоохранителей. Даже если бы я спросил, то сейчас, чтобы обеспечить ему безопасность и сохранить жизнь, преждевременно называть эти фамилии.

Хорошо, как он оказался на территории Украины? Как его вывезли из Молдовы?

Из того, что он рассказал, мне все понятно. Я думаю, что в СБУ всю эту информацию проверили. Будет печально, если она подтвердится.

Вы говорите о том, что к похищению причастны украинские спецслужбы?

Я не могу этого сказать. Я не нагоняю тайну, но считаю, что первые лица страны должны решить, засекречивать эту информацию или стоит об этом говорить. Если будет указание сливать информацию, думаю, информаторы в правоохранительных органах быстро все расскажут.

Где Чаус находился после того, как его вывезли из Молдовы? Почему его подкинули именно сейчас и в Винницкую область?

Я считаю, что он находился на территории Украины. О том, где его держали, думаю, он сказал СБУ, но эту информацию я не могу раскрывать. СБУ проверит версию, которую сообщил Николай Чаус.

СБУ заявляет, что он просил, чтобы из Винницкой области его забрали именно сотрудники СБУ. Это правда? И почему он это сделал?

Я с ним это не обсуждал. Но насколько я понимаю, это соответствует действительности.

Вы написали, что ему нужна медицинская помощь. Почему? Ему давали какие-то препараты?

Вид у него очень уставший. Сейчас врачи взяли соответствующие анализы. Были какие-то препараты у него в крови или нет ― будет известно в ближайшее время. Но захотят ли в СБУ эту информацию раскрывать...

Вы общались со следователем, о чем говорили?

Я у следователя просил дать возможность Чаусу поговорить с супругой. Следователь попросил этого не делать, потому что это может раскрыть место его пребывания.

То есть сейчас это закрытая информация?

Да, и я считаю, это правильно, в целях обеспечения его безопасности.

В целях обеспечения безопасности от кого?

Тяжело сказать, от кого нужна эта безопасность ― от тех, кто имеет желание, чтобы Николай Чаус никогда больше не говорил.

Кто это может быть?

Не знаю, не могу сказать…. Я вообще не понимаю, зачем его крали. Не понимаю, какой информацией он может владеть и как он эту информацию может подтвердить. Даже если предположить, что он завтра выйдет и начнет рассказывать, что Петр Алексеевич [Порошенко] его лично вывозил в чемодане… ну и чем он это подтвердит? Есть какие-то документы, записи, свидетели?

А, может, СБУ защищает его от Национального антикоррупционного бюро?

Думаю, нет, речь не идет о защите от НАБУ.

Но у них есть уголовное производство, в нем у Чауса статус подозреваемого. Есть решение суда о доставке его в суд через 48 часов с момента, когда его найдут. Его нашли, 48 часов прошли, ничего не происходит.

Его нашли, но не задержали.

А как его могли не задержать, если он находится в розыске?

Я не знаю, почему его не задержали. Потому что у нас есть закон о защите лиц и предоставлении им правовой помощи со стороны правоохранительных органов. Закон несовершенный. И эти вопросы находятся в серой зоне. В законе ничего нет о том, что если человек находится в розыске, его надо доставлять в суд. Там есть только то, что правоохранительные органы должны максимально обеспечить безопасность этому лицу.

А на каком основании этот закон применяют к Чаусу?

Потому что есть угроза.

Подождите, в какой момент и на основании чего в СБУ решили, что есть угроза?

Наверное, когда его нашли. Просил ли он СБУ, чтобы его защищала, я не могу сказать.

Но я готовлю ходатайство об изменении подследственности дела. [На момент пубикации интервью стало известно, что Кравец уже подал это ходатайство в Офис генпрокурора]. Я вижу конфликт между НАБУ и Чаусом, потому что лицо, которое давало взятку Чаусу, было назначено на высокую должность в НАБУ.

И вы хотите, чтобы это дело расследовала СБУ?

Пусть куда угодно заберут. Вон у нас есть БЭБ [Бюро экономической безопасности. Оно еще не начало свою работу. Конкурс на избрание его главы только начался. Значит, дело они смогут начать расследовать нескоро]. Пусть ему отдадут.

Но его еще не запустили…

Пусть куда угодно отдадут, но не в НАБУ.