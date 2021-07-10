27 лет назад Александр Лукашенко впервые выиграл выборы в Беларуси. Тогда он критиковал коммунистов, обещал побороть коррупцию и сделать прессу свободной, а в свою команду набирал молодежь

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Десятого июля 1994 года в Беларуси прошел второй тур президентских выборов. С огромным отрывом победил Александр Лукашенко. Через десять дней он принес присягу и стал президентом — на долгие годы и десятилетия, как выяснилось в итоге. Международные организации считают выборы 1994 года демократическими. А Лукашенко во время предвыборной кампании обещал бороться с коррупцией, сотрудничать со всеми политическими силами страны и поддерживать свободу прессы. «Бабель» вспоминает, каким был образ Александра Лукашенко как кандидата в президенты на его первых выборах, что он обещал беларусам, за что критиковал конкурентов и как быстро начал отказываться от своих обещаний.

Не коммунист, а реалист

В большую политику Александр Лукашенко пришел еще до развала СССР — в 1990 году он избрался депутатом Верховного Совета. В парламенте Лукашенко критиковал руководство республики — председателя Совета министров Вячеслава Кебича и председателя Верховного Совета Станислава Шушкевича за авторитаризм, но при этом выступал против выхода Беларуси из состава СССР. Лукашенко был единственным депутатом парламента, не проголосовавшим за ратификацию Беловежского соглашения, подписанного Кебичем и Шушкевичем.

Но со старыми коммунистами ему было не по пути. В мае 1991 года «Народная газета» опубликовала статью Лукашенко «Диктатура: белорусский вариант?», в которой он обрушился на старую партийную номенклатуру. Текст заканчивался так:

«Снова и снова убеждаюсь, что, решившись шесть лет назад на перестройку, демократизацию общества, надо было начинать с людей, душой и сердцем поддержавших новое. А мы хотели совершить перемены руками тех, кто довел страну до ручки. Увидев, чем грозит это новое, сегодня они, используя трудности и хаос, которые сами же и создали (ведь смотрите: у нас в Белоруссии нет нигде у руководства новых сил, везде кадры тех «золотых» лет), убеждают своей пропагандой, что к этому привели демократы. Ведь основные средства массовой информации до сих пор в их руках».

Параллельно Лукашенко собирал под свое крыло молодых депутатов-коммунистов, которые хотели побороться за власть со старым поколением — так появилась депутатская фракция «Коммунисты за демократию». В августе 1991 года Лукашенко выступил за роспуск Коммунистической партии Белоруссии и в октябре, вместе с депутатами из своей фракции, основал Партию народного согласия. Но и из этой партии Лукашенко быстро вышел и на выборы 1994 года шел как беспартийный. Сам будущий президент, отвечая на вопросы журналистов о своих политических взглядах, говорил, что он не левый и не правый, а реалист.

Александр Лукашенко во время экскурсии на заводе Ford, Кельн, 1996 год. ullstein bild / Contributor

В марте 1994 года парламент Беларуси проголосовал за Конституцию, которая заменила предыдущую 1978 года. До этого шли дебаты о том, нужен ли вообще пост президента республики. За его появление выступала депутатская фракция «Беларусы», поддерживавшая премьера Вячеслава Кебича и уверенная в том, что у него высокие шансы на победу.

Кроме того, изначально идти в президенты могли только кандидаты не младше 40 лет, поэтому 39-летний Лукашенко мог на выборы и не попасть. Виктор Гончар из команды Лукашенко с парламентской трибуны заявил, что старые кадры просто боятся допустить молодых к выборам. «Старики» решили доказать обратное — в последний момент возрастной порог снизили до 35 лет.

Предвыборные обещания и свобода прессы

В 1993—1994 годах Лукашенко возглавлял временную комиссию Верховного Совета по изучению деятельности коммерческих структур, которая изучала факты коррупции. Борьбу с коррупцией он сделал одним из главных предвыборных лозунгов. Всего в программе кандидата, которая называлась «Отвести народ от пропасти», было три ключевых пункта:

Остановить рост цен и обнищание населения.

Побороть коррупцию и «разгромить мафиозные структуры».

Восстановить связи с бывшими советскими республиками «на равноправной и взаимовыгодной основе».

Заканчивалась программа Лукашенко так: «Люди Беларуси! Я не обещаю вам молочных рек и кисельных берегов. Не хочу лгать. Нам всем придется расплачиваться за то, что мы так долго терпели несостоятельную политику давно обанкротившегося правительства. Предстоит большая и трудная работа, которую никто, кроме нас самих, не сделает. Отвести государство и народ от пропасти — вот первостепенная задача президента. Я верю в мудрость и трудолюбие белорусского народа. Убежден, что решение этой задачи нам по плечу».

Беларусский писатель Василь Быков в своих мемуарах «Долгая дорога домой» писал, что пообещав избирателям в первую очередь поднять экономику, побороть бедность и коррупцию, Лукашенко попал в точку:

«По сути шел процесс умирания (во всех смыслах), и важно было сохраниться, удержаться на краю гибели, а не преклонить колени перед многовековой давности величием Великого княжества Литовского. Народ это осознал инстинктивно и поэтому на первых президентских выборах в массе своей не пошел за Позняком и БНФ с их виртуальным национал-демократизмом, архаизацией и без того не слишком упорядоченного языка [...] Народ пошел за жестким, напористым, прагматичным директором совхоза, идеи которого были просты и до конца понятны. Он бросился к России выколачивать хлеб, бензин, газ, без которых невозможно было не только «возрождаться», но и пережить зиму. Конечно, очень многие понимали, чувствовали, что это лишает Беларусь суверенитета, уводит от демократии. Но какая польза от демократии, если плачут голодные дети? Но лидеры БНФ, будучи, несомненно, демократами, не поняли, что демократия — это не справедливость, а арифметика, что национальное будущее теперь определяют цифры, а не идеи, какими бы прекрасными они не были».



Об этом же говорили и опросы накануне выборов, результаты которых в апреле 1994 года напечатала газета «Советская Белоруссия» — 57,7 процента респондентов считали, что президентом должен быть человек умеренных центристских взглядов, а заниматься он должен прежде всего экономикой.

Отдельно Лукашенко критиковал Вячеслава Кебича и действующую власть за давление на прессу и административное вмешательство в предвыборную гонку.

После победы он сам первым делом расправился со свободной прессой. В декабре 1994 года депутат от БНФ Сергей Антончик презентовал в парламенте доклад о коррупции в окружении Лукашенко. Газеты пытались опубликовать текст доклада, но Лукашенко приказал типографиям его не печатать. А редакции отказались убирать материал из верстки. В итоге выпуски многих газет вышли с «белыми пятнами» — с заголовками, но без текста там, где должен был быть доклад Антончика.

Лукашенко на демарш прессы ответил репрессиями — издательству «Дом Печати» запретили печатать 12 независимых газет, главредов государственных изданий уволили, Администрация президента стала управлять Белорусским информагентством в ручном режиме.

«Белое пятно» на месте стенограммы в газете «Звязда» в декабре 1994 года. SERGEI PULSHA

Лукашенко избили милиционеры, а его машину обстреляли

Шестнадцатого июня 1994 года у поселка Лиозно Витебской области неизвестные обстреляли автомобиль Лукашенко. Он ездил по области с предвыборными выступлениями вместе с депутатами Шейманом и Титенковым. В какой-то момент их белый Mercedes прижала к обочине другая машина, из которой начали стрелять. Но никто не пострадал.

Лукашенко потребовал расследования. Особенно активно покушение освещала российская пресса, которой доверенное лицо Лукашенко Александр Буж рассказывал, что одна из пуль пролетела буквально в нескольких сантиметрах от головы кандидата. Чуть позже на пресс-конференции представитель КГБ заявил, что показания Титенкова и Шеймана не сходятся, а само покушение — инсценировка.

Двадцать восьмого июня 1994 года, уже после первого тура выборов, Лукашенко и три его помощника вошли в Дом правительства, где у него был свой кабинет, как у главы комиссии по борьбе с коррупцией. Но в кабинет ему не дали войти милиционеры из государственной охраны. Лукашенко попытался их растолкать и открыть дверь ключом, началась потасовка. Серьезно никто не пострадал, но кандидату в президенты порвали брюки и испортили настроение. Лукашенко потребовал открыть уголовное дело, но в итоге никого не осудили.

По одной из версий, конфликт произошел абсолютно случайно. Временная комиссия к тому времени закончила свою работу, поэтому кабинет был опечатан. Лукашенко же все равно хотел туда попасть, тем более, что курьер случайно вернул ему ключ. А охрана просто работала по инструкции — в опечатанные кабинеты никого не пускать. Сам Лукашенко тогда заявлял, что это была попытка помешать его предвыборной кампании.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вытирает лоб, отвечая на вопросы СМИ на избирательном участке в Минске 28 сентября 2008 года. ALEXANDER NEMENOV / Staff / Getty Images

Молодая команда быстро ушла от Лукашенко

На выборах Лукашенко поддерживали многие молодые политики, которые были в оппозиции к старой советской номенклатуре и не хотели победы Кебича. Например, депутат Виктор Гончар, который критиковал возрастное ограничение на выборах 1994 года.

В 1996 году Гончар стал председателем Центризбиркома. Потом перешел в оппозицию к Лукашенко и заявил о незаконности референдума о продлении и расширении президентских полномочий. Гончар пытался инициировать импичмент, но в 1999 году пропал без вести. В 2019 году бывший сотрудник СОБРа МВД Беларуси Юрий Гаравский рассказал в интервью, что Гончара убили по приказу Лукашенко.

Александр Федута был одним из руководителей предвыборного штаба Лукашенко. После выборов работал в Администрации президента, но уже в 1995 году его уволили, и Федута ушел в оппозицию. Поддерживал оппонентов Лукашенко на президентских выборах в разные годы. В 2010 году Федуту арестовало КГБ за «организацию массовых беспорядков», его осудили на два года условно. В 2021 году Федуту похитили в Москве и вывезли в Минск. Теперь его обвиняют в заговоре и организации военного переворота.

Оппозиционер Анатолий Лебедько, который на выборах 2020 года поддерживал Светлану Тихановскую и в мае 2021 года получил 30 суток ареста, в 1994 году тоже работал в штабе Александра Лукашенко.

Многие соратники Лукашенко, которые не ушли от него еще в конце 1990-х, тоже в итоге оказались в опале. Валерий Цепкало курировал в предвыборном штабе вопросы международной политики и в 1994 году организовал визит Лукашенко в Москву, где тот встретился с главами крупнейших фракций Госдумы. С 2005 года Цепкало курировал создание и развитие Парка высоких технологий. В 2015 году он попал в немилость к президенту из-за того, что не согласился с увеличением подоходного налога для программистов. В мае 2020 года Цепкало объявил, что будет баллотироваться в президенты, но уже в июле выехал из страны вместе с семьей в Москву, потом перебрался в Киев, а потом — в Варшаву.

С августа 2020 года в Беларуси начались протесты, после того, как Александр Лукашенко пошел на шестой президентский срок. Милиция пытает и избивает протестующих, немногочисленные независимые медиа закрываются, оппозиционеров похищают, многие уехали из страны. Бело-красный флаг, под которым Лукашенко в 1994 году принимал присягу, МВД Беларуси предложило внести в список запрещенной нацистской символики — законопроект уже готов.