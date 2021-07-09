Жарко? А знаете, кому сейчас холодно? Встречайте — самый южный памятник Ленину. Когда-то он был объектом паломничества — а сейчас его постепенно поглощает лед (Спойлер: в статье есть Playboy и танцы!)

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Norwegian Polar Institute

В 1958 году Советский Союз решил построить исследовательскую станцию в одном из самых труднодоступных мест Антарктиды. Во время ее торжественного открытия на трубе жилого блока установили бюст Ленина. Однако через 12 дней исследователи оттуда уехали: место оказалось слишком опасным и далеким от других советских полярных станций. После этого люди наведывались туда считаные разы. Однако местный Ленин за это время успел стать атрибутом вечеринок, фотозвездой и объектом паломничества путешественников. Теперь ему осталось недолго — вскоре Ильича укроет снег. О жизненном пути полярного коммунистического вождя — в материале «Бабеля».

У каждого материка и острова есть полюс недоступности — точка, наиболее отдаленная от морей и океанов вокруг. В Евразии этот полюс находится у границы Китая с Казахстаном, в Африке — под Южным Суданом, в Японии — на окраине Большого Токио. Если б Украина была островом, наш полюс недоступности был бы где-то в Чигиринской ОТО в Черкасской области.

В середине прошлого века полюс недоступности Антарктиды находился здесь:

Wikimedia

В 1958 году Советский Союз решил построить в этой точке исследовательскую станцию.

Советские ученые прибыли на полюс недоступности 14 декабря — и быстро поняли, что местные условия для людей и тогдашнего оборудования слишком сложны. Со среднегодовой температурой -58,2 градуса и ближайшей советской станцией в 600 километрах держать на полюсе недоступности постоянное поселение было слишком рискованно. Через 12 дней ученых оттуда эвакуировали. Однако они забрали с собой не все.

Интерьер жилого блока в 1965 году. The Pole of Inaccessibility

Еще обустраивая лагерь, участники экспедиции провели небольшую торжественную церемонию: установили на дымоход жилого блока бюст Ленина и трижды воскликнули: «Ура». При эвакуации жилой блок решили не вывозить: станцию все-таки планировали использовать в будущем. Ленин, символически обращенный лицом к Москве, остался ждать «своих».

Ленин и вход в жилой блок в 1965 году. The Pole of Inaccessibility

Через шесть лет дождался: исследователи прибыли на станцию еще раз, снова убедились, что смысла находиться здесь постоянно нет, и уехали. Не зная, что уже скоро с Ильичом будут развлекаться их главные враги.

Американцы прибыли на полюс недоступности в 1965 году в рамках Трансантарктической экспедиции. Свидетельство этому — фотография, на которой исследователь стоит перед Лениным, держа в руках журнал Playboy, открытый на развороте «Девушка месяца». На этом снимке вождь мирового пролетариата стоит на трубе уже под другим углом. Между двумя государствами состоялся недружественный акт: Ленина развернули лицом к Вашингтону.

The Pole of Inaccessibility

Вскоре, в том же году, на станцию вновь прибыли советские исследователи и снова повернули Ленина лицом к Москве. Это был предпоследний раз, когда антарктический Ильич видел граждан СССР. Последний раз они посетили станцию в феврале 1967 года, пробыв там двое суток.

Закончилась холодная война, прошла перестройка, распался Советский Союз. Все эти события обошли Ильича: в течение почти 40 лет посетителей у него не было. За это время от Антарктиды откололись несколько крупных айсбергов, полюс недоступности континента сместился, а местоположение Ленина перестало быть символическим. О нем забыли все. Кроме Генри Куксона.

Генри Куксон с норвежским волком. The Pole of Inaccessibility

Куксон — известный полярный исследователь и владелец компании Cookson Adventures, которая предлагает экстремальные туры и даже имеет несколько батискафов. «В 2006 году я был просто путешественником, который слышал о полярном Ленине и давно мечтал к нему добраться, — рассказывал он в эфире радиошоу 99% Invisible. — Хотя знакомые и говорили, что не стоит этого делать».

Отговаривая Куксона, его знакомые напоминали, что высота конструкции с Ильичом — десять с половиной метров. За 40 лет антарктические снег и лед полностью поглощали и намного большие конструкции. «Мне говорили: “Стоит ли дело усилий? Может случиться так, что ты попадешь на точное место, где стоит этот памятник, но перед тобой будет чистое снежное поле”», — рассказывал Куксон. Все-таки он решил попробовать.

Путешественник собрал команду из четырех человек и пошил для них специальные парапланы. Они должны были облегчить передвижение в антарктических снегах — добираться до старого полюса недоступности Куксон планировал на лыжах. Хотя прежде еще никто не попадал туда иначе, как на самолете или вездеходе.

Команде все удалось, хотя путешествие по Антарктиде и заняло целых 46 дней. «Когда мы добрались до нужных координат, сначала ничего не увидели: все было таким же белым, как и в предыдущие дни, — рассказывал Куксон 99% Invisible. — Только через несколько минут я увидел на горизонте маленькую темную точку. Еще через несколько минут точка увеличилась, потом показались контуры человека... В полной тишине — никто не произнес и слова — мы положили на снег свои парапланы и просто пошли. И там был он. Там был Ленин».

Это произошло 19 января 2007 года. Жилой блок к тому времени уже полностью заснесло снегом, путешественники попытались откопать вход, но быстро отказались от этой идеи. От земли до верхушки Ленина оставалось два с половиной метра, а то, что некогда было дымоходом, выглядело скорее как постамент.

Ленин в 2007 году. Wikimedia

Ленин оказался пластмассовым. Участники экспедиции попытались его поднять — оказалось, это легко сделать. Впрочем, положения Ленина, как американцы в 1965-м, путешественники не меняли. «Мы, конечно, дали ему примерить солнцезащитные очки и водили вокруг него хороводы — но на этом все», — говорит Куксон.

В 2008 году Ленина посетила норвежско-американская группа полярников. На совместном фото заметно, что Ильич за год «потерял» 15—20 сантиметров.

The Pole of Inaccessibility

Последний известный на сегодня визит к полярному Ленину совершил австралийский путешественник Джефф Уилсон. Это произошло в декабре 2019 года, тогда Ленин уже был ниже человеческого роста. Джефф не стал сдерживать радость от встречи с замерзшим коммунистическим вождем и станцевал.

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Куксон думал эвакуировать Ленина с полюса, чтобы спасти от захоронения под антарктическими снегами, но отказался от этой идеи — это было бы незаконно. Еще в 1972 году страны-участники Антарктического договора утвердили список исторических мест и монументов, которые должны оставаться неприкосновенными. Каждая страна предлагала в список своих кандидатов. Первой локацией, которую предложил Советский Союз, стал Ленин с полюса недоступности.