Что посмотреть в выходные. «Черная вдова», анимационный хоррор по серии игр Resident Evil и продолжение «Сплетницы»
- Авторы:
- Яна Собецкая, Дмитрий Раевский
- Дата:
-
Black Widow Marvel
В начале июля на Netflix, HBO Max и Disney+ вышли четыре интересных релиза. Это супергеройское кино «Черная вдова», рассказывающее историю популярной героини фильмов Marvel Наташи Романовой, анимационный хоррор «Обитель зла: Бесконечная тьма», снятый по серии видеоигр Resident Evil, сиквел культового сериала «Сплетница» и сатирическая комедия «Белый лотос» о богатых отдыхающих на Гавайях. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.
Анимационный хоррор «Обитель зла: Бесконечная тьма»
О чем сериал. 2006 год. Американское правительство выясняет, что кто-то хакнул сеть Белого дома и получил доступ к секретным файлам президента. Расследовать взлом поручают федеральному агенту Леону Скотту Кеннеди. Он прибывает в президентскую резиденцию, чтобы выяснить, что произошло, но в здании неожиданно пропадает свет. Леону и бойцам SWAT приходится отбиваться от атаки зомби. Resident Evil: Infinite Darkness — первый анимационный сериал, снятый по серии видеоигр Resident Evil. Он рассказывает, что происходило с Леоном и его подругой Клэр Редфилд между Resident Evil 4 и Resident Evil 5.
Что говорят критики. AV Club говорит, что Resident Evil: Infinite Darkness — это неплохой сериал, из которого получилась бы не очень хорошая видеоигра. Nerd Reactor отмечает, что сериалу не хватает увлекательной истории и интересных второстепенных персонажей.
Подростковая драма «Сплетница»
О чем сериал. После событий оригинальной «Сплетницы» прошло девять лет. Сайт, на котором появлялись школьные сплетни, давно не работает. В престижной нью-йоркской школе Констанс Биллард учится новое поколение детей. Они влюбляются, ходят на вечеринки и переживают о популярности в соцсетях. Однако все меняется, когда в Констанс Биллард появляется новая ученица — Зоя Лотт, сестра самой популярной девушки школы Жульен Келлоуэй. Однако между девушками непростые отношения, вскоре они становятся соперницами.
Что говорят критики. TV Fanatic говорит, что несмотря на великолепный актерский состав, сериал не сравнится с оригиналом. IndieWire пишет, что сиквел «Сплетницы» красивый и скучный, как страница инфлюенсера в Instagram.
Сатирическая комедия «Белый лотос»
О чем сериал. «Белый Лотос» — роскошный отель на Гавайях. Отдых здесь могут позволить себе только очень состоятельные люди. В этом году в нем остановились гендиректор IТ-компании Николь с мужем и детьми, молодожены Шейн и Рейчел и девушка Таня, которая приехала, чтобы развеять прах своей матери над океаном. Они проводят время на фоне превосходных гавайских пейзажей, а персонал «Белого Лотоса» пытается исполнять все их прихоти. Однако со временем сотрудники отеля во главе с менеджером Армандом все больше устают от эгоизма гостей, которые сами не знают, чего хотят.
Что говорят критики. RogerEbert.com говорит, что «Белый лотос» нужно обязательно посмотреть. Журнал Slant называет новую работу Майка Уайта захватывающей критикой американской мечты.
Супергеройский фильм «Черная вдова»
О чем фильм. 1995 год, Огайо. Наташа Романова и ее младшая сестра Елена гуляют вместе с матерью, когда к ним приходит отец и приказывает быстро собираться. Семья сбегает из дома, едва спасаясь от преследования, и в конце концов оказывается на Кубе. Там Наташа и Елена неожиданно узнают, что люди, которых они считали родителями, — российские шпионы. Девушек отправляют в «Красную комнату» — школу по подготовке суперсолдат, которой руководит генерал Дрейков. Много лет спустя Наташа и Елена снова встречаются, чтобы отомстить Дрейкову за испорченное детство. «Черная вдова» — первый фильм четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel.
Что говорят критики. ScreenHub отмечает, что Black Widow — это не только хорошее прощание с Наташей, но и достойное представление новой исполнительницы роли Черной вдовы. Time Out говорит, что эмоциональные и боевые сцены в фильме неплохо сбалансированы.
Мы еженедельно отслеживаем новинки кино, чтобы вы ничего не пропустили. Поддержите «Бабель» донатом.