Что посмотреть в выходные. «Черная вдова», анимационный хоррор по серии игр Resident Evil и продолжение «Сплетницы»

Тексты

Black Widow Marvel

В начале июля на Netflix, HBO Max и Disney+ вышли четыре интересных релиза. Это супергеройское кино «Черная вдова», рассказывающее историю популярной героини фильмов Marvel Наташи Романовой, анимационный хоррор «Обитель зла: Бесконечная тьма», снятый по серии видеоигр Resident Evil, сиквел культового сериала «Сплетница» и сатирическая комедия «Белый лотос» о богатых отдыхающих на Гавайях. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Анимационный хоррор «Обитель зла: Бесконечная тьма»

О чем сериал. 2006 год. Американское правительство выясняет, что кто-то хакнул сеть Белого дома и получил доступ к секретным файлам президента. Расследовать взлом поручают федеральному агенту Леону Скотту Кеннеди. Он прибывает в президентскую резиденцию, чтобы выяснить, что произошло, но в здании неожиданно пропадает свет. Леону и бойцам SWAT приходится отбиваться от атаки зомби. Resident Evil: Infinite Darkness — первый анимационный сериал, снятый по серии видеоигр Resident Evil. Он рассказывает, что происходило с Леоном и его подругой Клэр Редфилд между Resident Evil 4 и Resident Evil 5.

Resident Evil: Infinite Darkness / Netflix / шоураннер — Эйитиро Хасуми / в главных ролях (в английской озвучке) — Ник Апостолидес, Стефани Паниселло / продолжительность — 4 эпизода / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% / рейтинг IMDb — 7,1.

Что говорят критики. AV Club говорит, что Resident Evil: Infinite Darkness — это неплохой сериал, из которого получилась бы не очень хорошая видеоигра. Nerd Reactor отмечает, что сериалу не хватает увлекательной истории и интересных второстепенных персонажей.

Подростковая драма «Сплетница»

О чем сериал. После событий оригинальной «Сплетницы» прошло девять лет. Сайт, на котором появлялись школьные сплетни, давно не работает. В престижной нью-йоркской школе Констанс Биллард учится новое поколение детей. Они влюбляются, ходят на вечеринки и переживают о популярности в соцсетях. Однако все меняется, когда в Констанс Биллард появляется новая ученица — Зоя Лотт, сестра самой популярной девушки школы Жульен Келлоуэй. Однако между девушками непростые отношения, вскоре они становятся соперницами.

Gossip Girl / HBO Max / шоураннер — Джошуа Сафран / в главных ролях — Эмили Элин Линд, Томас Доэрти, Джордан Александр, Эван Мок / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 33% / рейтинг IMDb — 9,2.

Что говорят критики. TV Fanatic говорит, что несмотря на великолепный актерский состав, сериал не сравнится с оригиналом. IndieWire пишет, что сиквел «Сплетницы» красивый и скучный, как страница инфлюенсера в Instagram.

Сатирическая комедия «Белый лотос»

О чем сериал. «Белый Лотос» — роскошный отель на Гавайях. Отдых здесь могут позволить себе только очень состоятельные люди. В этом году в нем остановились гендиректор IТ-компании Николь с мужем и детьми, молодожены Шейн и Рейчел и девушка Таня, которая приехала, чтобы развеять прах своей матери над океаном. Они проводят время на фоне превосходных гавайских пейзажей, а персонал «Белого Лотоса» пытается исполнять все их прихоти. Однако со временем сотрудники отеля во главе с менеджером Армандом все больше устают от эгоизма гостей, которые сами не знают, чего хотят.

The White Lotus / HBO Max / шоураннер — Майк Уайт / в главных ролях — Александра Даддарио, Сидни Суини, Дженнифер Кулидж / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 88% / рейтинг IMDb — отсутствует.

Что говорят критики. RogerEbert.com говорит, что «Белый лотос» нужно обязательно посмотреть. Журнал Slant называет новую работу Майка Уайта захватывающей критикой американской мечты.

Супергеройский фильм «Черная вдова»

О чем фильм. 1995 год, Огайо. Наташа Романова и ее младшая сестра Елена гуляют вместе с матерью, когда к ним приходит отец и приказывает быстро собираться. Семья сбегает из дома, едва спасаясь от преследования, и в конце концов оказывается на Кубе. Там Наташа и Елена неожиданно узнают, что люди, которых они считали родителями, — российские шпионы. Девушек отправляют в «Красную комнату» — школу по подготовке суперсолдат, которой руководит генерал Дрейков. Много лет спустя Наташа и Елена снова встречаются, чтобы отомстить Дрейкову за испорченное детство. «Черная вдова» — первый фильм четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel.

Black Widow / Disney + / режиссер — Кейт Шортленд / в главных ролях — Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Роберт Дауни — младший / продолжительность — 2 часа 14 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% / рейтинг IMDb — 7,3.

Что говорят критики. ScreenHub отмечает, что Black Widow — это не только хорошее прощание с Наташей, но и достойное представление новой исполнительницы роли Черной вдовы. Time Out говорит, что эмоциональные и боевые сцены в фильме неплохо сбалансированы.

Мы еженедельно отслеживаем новинки кино, чтобы вы ничего не пропустили. Поддержите «Бабель» донатом.