На Гаити застрелили президента. Гаити? Это где? Что там вообще происходит? Последние 200 лет ничего хорошего — военные перевороты, диктатуры, убийства, землетрясения и эпидемии

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VALERIE BAERISWYL / Contributor / Getty Images

В ночь на 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в его резиденции в столице Порт-о-Пренсе. После этого в стране ввели осадное положение — закрыли границы и дали военным и полицейским расширенные полномочия. На следующий день полиция нашла подозреваемых, четверых убили при задержании, а двоих арестовали. В последние годы в стране продолжался политический кризис: президент Моиз распустил парламент и попытался изменить конституцию, чтобы получить больше власти. Оппозиционеров стали арестовывать по обвинению в попытке госпереворота. На фоне политического хаоса резко выросла преступность, банды начали захватывать целые регионы страны. Ко всему этому добавилась еще и пандемия коронавируса. В похожей ситуации Республика Гаити оказывалась уже не раз за более чем 200-летнюю историю своей независимости. Сегодня это одна из самых бедных и нестабильных стран мира, которая постоянно страдает если не от военных переворотов и диктаторов, то от землетрясений, ураганов или эпидемий. «Бабель» кратко рассказывает, как Гаити переживала смены режимов, иностранные вторжения и стихийные бедствия. А также о том, почему последний президент был не лучше своих предшественников и почему его убийство может усугубить ситуацию в стране.

Гаити страдает от госпереворотов, диктатур, коррупции, стихийных бедствий и эпидемий

Островное государство в Карибском бассейне, Гаити пережило около двух столетий испанского и более сто лет французского колониального правления. В 1804 году в результате восстания Гаити стало вторым после США независимым государством в Америке и первой в мире республикой с темнокожим правительством.

С тех пор Гаити почти все время пребывает в политическом хаосе. В 1915 году после убийства гаитянского президента войска США почти на 20 лет оккупировали страну. В середине ХХ века власть в Гаити чуть ли не на 30 лет захватила семья диктатора Франсуа Дювалье. Правление Дювалье сопровождалось террором, пытками и казнями. Тогда погибли около 50 тысяч человек, а примерно 300 тысяч были вынуждены бежать из страны.

В 1990 году, после череды восстаний и военных переворотов, в стране состоялись первые относительно свободные и мирные выборы президента. Их выиграл бывший священник Жан-Бертран Аристид. Но уже в следующем году военные устроили госпереворот. В 1994-м на Гаити высадились 20 тысяч американских солдат, с их помощью Аристид вернулся на должность президента. В 2004 году ему снова пришлось бежать из Гаити, а в страну отправились миротворцы ООН.

Спецназ США в одной из деревень Гаити, сентябрь 1994 года. Andrew Lichtenstein / Contributor / Getty Images

На фоне политической нестабильности в последние годы на Гаити резко выросла преступность. Под контролем банд оказались несколько регионов страны и даже часть столицы Порт-о-Пренса. Свои вооруженные группировки собирают и полицейские. Члены одной из таких, Fantom 509, в конце июня этого года устроили перестрелку в центре столицы. В ней погибли 15 мирных жителей, в том числе журналист и политическая активистка. Дошло до того, что единственный сухопутный сосед Гаити — Доминиканская Республика — планирует построить стену на границе между странами.

Гаити нередко страдает от стихийных бедствий. В июле 2004 года более полутора тысяч человек погибли от оползней после проливных дождей, а в сентябре около двух тысяч стали жертвами ураганов. Землетрясение 2010 года разрушило большую часть страны, погибли более двухсот тысяч человек. В том же году в стране началась эпидемия холеры, из-за которой умерли около 10 тысяч гаитян.

Кризис в стране усугубила и пандемия коронавируса. На сегодня Гаити — одна из немногих стран-участниц программы COVAX, которая не смогла развернуть программу вакцинации — ее жители не получили ни одной прививки.

Последний президент Гаити был не лучше своих предшественников

В последние десятилетия какой бы президент не приходил к власти в Республике Гаити, его неизменно обвиняли в коррупции, связях с бандами, давлении на оппозицию и попытках узурпировать власть. Через год после разрушительного землетрясения 2010-го президентом стал известный гаитянский музыкант Мишель Мартейи. К концу срока его обвинили в присвоении денег, предназначенных на восстановление страны, связях с наркоторговцами и давлении на судей, которые вели уголовные процессы против близких к президенту людей.

Последний президент Гаити Жовенель Моиз вырос в семье фермера и со временем стал одним из крупнейших в стране экспортеров бананов. Его приход к власти начался со скандала. На президентских выборах 2015 года Моиза считали марионеточным кандидатом его предшественника — Мишеля Мартейи. Оппозиция не признала победу Моиза, и после долгих споров власти решили провести повторные выборы осенью 2016 года. На них снова победил Моиз, правда, при рекордно низкой явке избирателей — чуть больше 20 процентов. В итоге он фактически вступил в должность только в 2017 году.

Предвыборные плакаты Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, 21 января 2016 года. HECTOR RETAMAL / Staff / Getty Images

С 2020 года в стране продолжается политический кризис. В этом году должны были провести парламентские выборы, но их перенесли. В итоге Моиз в одностороннем порядке распустил парламент и начал править страной единолично. В начале февраля 2021 года оппозиция потребовала отставки Моиза, заявив, что его пятилетний президентский срок истек. Однако Моиз отказался уходить и заявил, что его полномочия истекают в начале 2022-го, поскольку в должность он вступил де-факто в 2017 году. Чтобы укрепить свою власть, Моиз хотел провести конституционный референдум, который расширил бы президентские полномочия, но помешала пандемия. Дело кончилось арестами оппозиционеров, которых обвинили в попытке госпереворота.

Поначалу Моиз действительно хотел добиться перемен для Гаити, считает гаитянский бизнесмен Пьер Реджинальд Булос. Он помогал Моизу во время его президентской кампании, а потом они поссорились и стали заклятыми врагами. Булос говорит, что придя к власти, Моиз пытался бороться с местными коррумпированными олигархами, но в итоге стал одним из них.

В прошлом году Моиза обвинили в причастности к схемам, с помощью которых украли несколько миллиардов долларов венесуэльских нефтяных займов. Также его подозревают в махинациях на господрядах. Например, две фирмы получили финансирование на строительство одной и той же дороги — обе принадлежат президенту и на самом деле торгуют бананами.

За годы своего правления Моиз нажил немало врагов и среди оппозиции, и среди местных бизнес-элит. На него уже несколько раз покушались. На вопрос, кто мог убить президента, Булос отвечает, что «это будет длинный список, в котором наверняка упомянут и мое имя».

Кандидат в президенты Гаити Жовенель Моиз в Вашингтоне, 20 апреля 2016 года. Alex Wong / Staff

После убийства президента ситуация на Гаити лучше не станет

После смерти Жовенеля Моиза в стране не осталось ни президента, ни парламента, ни легитимного правительства. Большинство главных судей арестованы или бежали из страны.

За два дня до убийства, 5 июля, Моиз назначил нового премьера, но тот еще не успел дать присягу и вступить в должность. Страной пока что руководит временный исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф, срок полномочий которого истек как раз 5 июля. И, похоже, делиться властью Жозеф ни с кем не собирается. Он уже ввел в стране осадное положение, при котором границы Гаити закрывают, военные и полиция временно получают расширенные полномочия, а действие конституционных гарантий приостанавливается.

Политический хаос может сыграть на руку преступным группировкам. В прошлом месяце лидер одной из самых крупных банд Гаити Джимми Черизье публично объявил войну правительству и бизнесменам. Гаитян он призвал грабить банки, магазины, супермаркеты и торговые центры: «Это ваши деньги, идите и возьмите то, что по праву принадлежит вам».

Мы не знаем, как помочь Гаити, но для стабильности «Бабеля» лучшее средство — ваши донаты!