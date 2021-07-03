Что посмотреть в выходные. Фильм с Крисом Праттом, подростковый сериал «Молодые монархи» и новый триллер от создателя «Одиннадцати друзей Оушена» Стивена Содерберга

Тексты

No Sudden Move

На этой неделе на Netflix, Amazon Prime и HBO Max четыре интересные новинки. Это научно-фантастический боевик «Война будущего» со звездой «Стражей галактики» Крисом Праттом, подростковый сериал «Молодые монархи» о шведском принце, который влюбляется в парня из простой семьи, криминальный триллер «Без лишних движений» от автора «Одиннадцати друзей Оушена» Стивена Содерберга и первая лента из трилогии хорроров «Улица страха» от Netflix. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.

Подростковая драма «Молодые монархи»

О чем сериал. Вильгельм — шведский принц. Он должен постоянно заботиться о репутации семьи. Однако у парня непростой характер. После того как Вильгельм устраивает драку в ночном клубе, а фото инцидента попадают в прессу, родители отправляют его в элитную школу-интернат, где учатся дети из других привилегированных семей. Благодаря своему титулу Вильгельм быстро становится популярным, но его интересует только Саймон — ученик-стипендиат из простой семьи.

Young Royals / Netflix / шоураннер — Лиза Амбьорн / в главных ролях — Эдвин Рюдинг, Омар Рудберг, Фрида Ардженто / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует / рейтинг IMDb — 7,7.

Что говорят критики. Decider говорит, что сериал напоминает «Эйфорию» и «Поколение». Radio Times пишет, что это предсказуемая, но искренняя подростковая драма, передающая всю интенсивность первой любви.

Хоррор «Улица страха. Часть первая: 1994»

О чем фильм. Fear Street Part 1: 1994 — первый фильм из трилогии, снятой по серии романов американского писателя Роберта Лоуренса Стайна. События разворачиваются в 1994 году в американском Шейдисайде. В течение последних 300 лет здесь происходят жестокие преступления. Когда город сталкивается с очередной серией убийств, школьница Дина и ее друзья выясняют, что все это не случайность, а над городом нависает проклятие.

Fear Street Part 1: 1994 / Netflix / режиссер — Ли Жаньяк / в главных ролях — Сэди Синк, Оливия Уэлш, Эмили Радд / продолжительность — 1 час 47 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 84% / рейтинг IMDb — 7,4.

Что говорят критики. IndieWire называет фильм развлекательным слэшером, что закладывает основу новой эпической трилогии ужастиков от Netflix. The Mercury News говорит, что в ленте есть все, что нужно любителю фильмов ужасов.

Научно-фантастический боевик «Война будущего»

О чем фильм. 2022 год. Во время матча Чемпионата мира по футболу на поле неожиданно появляется группа вооруженных людей. Их лидер сообщает, что они из будущего, в котором земляне проигрывают масштабную войну с пришельцами. Армия из прошлого — «единственная надежда человечества на выживание». Страны мира отправляют в 2051 год войска, но 80 процентов солдат погибают уже через год войны. Чтобы справиться с угрозой, мир проводит масштабный призыв. Учитель биологии и ветеран войны в Ираке Дэн Форестер — один из тех, кто получает повестку. Он отправляется в 2051 год, пытаясь сделать все возможное, чтобы спасти мир для своей маленькой дочери.

The Tomorrow War / Amazon Prime / режиссер — Крис Маккей / в главных ролях — Крис Пратт, Ивонн Страховски, Бетти Гилпин / продолжительность — 2 часа 20 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% / рейтинг IMDb — 7,1.

Что говорят критики. The Hollywood Reporter считает, что в «Войне будущего» нет того, что могло бы сделать ее хитом в кинотеатрах, но называет фильм хорошим дополнением к контенту Amazon Prime. The Boston Globe говорит, что Крис Пратт — лучшее, что есть в ленте.

Криминальный триллер «Без лишних движений»

О чем фильм. Детройт, 1954 год. Курт Гойнс только что вышел из тюрьмы и пытается заработать деньги, чтобы вернуть землю, которую у него несправедливо отобрали. Через своего друга Джимми он знакомится с человеком по имени Даг Джонс. Тот обещает заплатить Курту пять тысяч долларов, если он поможет похитить несколько корпоративных документов. Курт берется за простую, на первый взгляд, работу вместе с двумя другими наемниками — Рональдом Руссо и Чарли Барнcом. Но операция идет не по плану и оказывается гораздо опаснее, чем казалась. «Без лишних движений» — новая лента Стивена Содерберга, известного по фильмам «Траффик» и «Одиннадцать друзей Оушена».

No Sudden Move / HBO Max / режиссер — Стивен Содерберг / в главных ролях — Брендан Фрейзер, Юлия Фокс, Ноа Джуп, Бенисио дель Торо / продолжительность — 1 час 30 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% / рейтинг IMDb — 6,8.

Что говорят критики. RogerEbert.com говорит, что у ленты один из лучших актерских составов, которые когда-либо играли в фильмах Содерберга. Variety называет No Sudden Move амбициозным модернистским нуаром с неожиданными сюжетными поворотами.

Мы еженедельно отслеживаем новинки кино, чтобы вы ничего не пропустили. Поддержите «Бабель» донатом.