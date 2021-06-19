Что посмотреть в выходные. Продолжение «Элиты», второй сезон лучшего сериала о зомби и новая драмеди от сценариста «Отчаянных домохозяек»
- Авторы:
- Яна Собецкая, Дмитрий Раевский
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Elite
На этой неделе на Netflix и Apple Tv+ четыре интересные релиза. Среди них — четвертый сезон подростковой драмы «Элита», второй сезон сериала «Черное лето» о женщине, которая вместе с дочерью пытается пережить первые месяцы зомби-апокалипсиса в США, и новая драмеди от сценариста «Отчаянных домохозяек» Энни Вейсман. А еще на этой неделе началась «Неделя швейцарского кино». В программе фестиваля — драма «Моя младшая сестра», номинированная на «Золотого медведя» Берлинале, исторический фильм о детстве девятилетней девочки в нацистской Германии и документальная лента о грузинском олигархе, коллекционирующем деревья. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и подсказывает, что посмотреть в выходные.
Драматический сериал «Элита» — четвертый сезон
О чем сериал. Трое подростков из рабочих семей — Самуэль, Надя и Кристиан — получают стипендию на обучение в элитной школе Лас-Энсинас, где учатся наследники богатых семей. Отношения с одноклассниками у них не складываются. Состоятельные ученики делают все, чтобы заставить друзей уйти из школы. Однако ребята решают остаться — даже если это означает иметь дело с постоянными интригами и запугиванием. Как и в первых трех сезонах, в четвертом сезоне «Элиты» есть детективная линия. А еще новые герои — в Лас-Энсинас появляется новый директор и четверо новых студентов.
Что говорят критики. Tv Fanatic утверждает, что немало шоу становятся хуже после первых сезонов, однако создатели «Элиты» сделали все для того, чтобы удержать интерес фанатов. AV Club говорит, что в новом сезоне еще больше убийств, подростковых драм и секса.
Постапокалиптический сериал «Черное лето» — второй сезон
О чем сериал. США охватывает эпидемия опасного вируса, который превращает людей в зомби. Пытаясь спастись, Роуз, ее муж Патрик и дочь Анна отправляются в один из пунктов эвакуации. Военные, которые занимаются эвакуацией, забирают с собой только Анну, опасаясь, что раненный Патрик может быть инфицирован. Роуз остается с мужем, однако в конце концов находит небольшую группу уцелевших и отправляется на поиски дочери. Все это происходит во время «черного лета» — самого сложного периода в начале зомби-апокалипсиса. «Черное лето» — приквел «Нации-Z», второго по популярности сериала про зомби после «Ходячих мертвецов».
Что говорят критики. Decider считает, что Black Summer — самое крутое шоу о зомби. По мнению Digital Spy, «Ходячие мертвецы» могут многому у него поучиться.
Драмеди «Отцовство»
О чем фильм. Лента «Отцовство» основана на биографической книге — бестселлере Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love американского писателя Мэтью Логелина. Жена Мэтью умерла вскоре после рождения дочери, и он воспитывал ребенка самостоятельно, постоянно сталкиваясь с критикой и непрошеными советами родственников. «Отцовство» изображает жизнь Мэтта и его отношения с дочерью. В главной роли Кевин Харт ( «Очень страшное кино», «Совместная поездка»).
Что говорят критики. Radio Times говорит, что в фильме нет ничего особо нового, но его все равно стоит посмотреть. The Wrap считает, что «Отцовство» — это чуткая, очаровательная история, которая вряд ли запомнится.
Драмеди «В ритме жизни»
О чем сериал. 1980-е годы. Шейла Рубин живет в Сан-Диего. Она замужем, воспитывает дочь и имеет, на первый взгляд, идеальную жизнь. На самом же деле Шейла устала жить в тени своего мужа-профессора и хочет большего, чем быть домохозяйкой. Это кажется только мечтой, однако однажды Шейла открывает для себя аэробику. Шоураннер сериала — сценаристка «Отчаянных домохозяек» и драматического сериала «Мертвые, как я» Энни Вейсман.
Что говорят критики. The Guardian пишет, что у Physical есть две большие проблемы. Первая — это не комедийный сериал. Вторая — в нем очень мало драмы. Hollywood Reporter говорит, что он слишком фокусируется на побочных сюжетных линиях.
Что посмотреть на фестивале «Неделя швейцарского кино»
Драма «Моя младшая сестра»
О чем фильм. Лиза и Свен — близнецы. Они выросли в Берлине и с детства увлекались театром. Лиза мечтала стать драматургом, Свен — актером. Со временем Лиза оставила свои амбиции и переехала с семьей в Швейцарию. Зато Свену удалось стать одним из самых известных актеров берлинской театральной сцены. Теперь брат и сестра видятся нечасто. Однако все меняется, когда у Свена выявляют рак. Лиза возвращается в Берлин, чтобы ухаживать за больным братом. В 2020 году Schwesterlein номинировали на «Золотого медведя» Берлинале.
Что говорят критики. Movie Nation отмечает, что «My Little Sister» рассказывает простую историю, в которой есть все, что ценят в хороших фильмах. The New York Times пишет, что неприхотливая режиссура позволяет актерам как следует проявить себя.
Историческая семейная драма «Как Гитлер украл розового кролика»
О чем фильм. 1933 год. Девятилетняя Анна живет в Берлине. Девочка занята школьными заданиями, общением с друзьями и не замечает портретов Гитлера, развешанных по всему городу. Детство Анны рушится, когда ее отец исчезает. Семья девочки бежит из Германии. Анна приспосабливается к жизни в другой стране, изучает иностранные языки и взрослеет, однако даже через много лет не может забыть плюшевого кролика, которого оставила в Берлине.
Что говорят критики. San Jose Mercury News отмечает, что лента изображает исторические события деликатно и правдиво. Hollywood Reporter пишет, что актерская игра компенсирует любые недостатки сценария.
Документальный фильм «Укрощение сада»
О чем фильм. Бывший премьер-министр Грузии и бизнесмен Бидзина Иванишвили коллекционирует деревья. Буквально — старые вековые деревья выкапывают и перевозят в личный сад Иванишвили, где наслаждаться их видом сможет только он. Сам олигарх в кадре не появляется, но о нем много говорят рабочие, чиновники, простые граждане, которые продают ему деревья со своей земли. Ведь в процесс перевозки вовлечено много людей — иногда приходится отключать линии электропередач, прорубать и прокладывать новые дороги, менять инфраструктуру поселков и городов. Все ради новых деревьев для сада экс-премьера.
Что говорят критики. Variety пишет, что «Укрощение сада» — это медленный и безупречно красивый фильм. По мнению Screen Daily, один из основных элементов фильма — это контраст между бедностью и садом Иванишвили, который напоминает логово злодея из фильмов о Джеймсе Бонде.
Комедия «Часы тикают»
О чем фильм. Часы в названии фильма — те самые, которыми пугают современных женщин, когда говорят, что они не успеют создать семью и родить детей. В центре сюжета три женщины в возрасте за тридцать. Лейла узнает, что ее сестра Аманда забеременела. Теперь первая переживает о том, что у нее еще нет детей, а вторая — о том, что с ребенком будет сложнее делать карьеру. Их подруга Софи уже замужем, но у нее другая проблема — найти в дом няню, которая бы не соблазнила ее мужа.
Что говорят критики. NZZ am Sonntag пишет, что это — достаточно злая комедия, которая идет против традиционной морали.
Документальный фильм «Нобелевский гражданин»
О чем фильм. В 2017 году швейцарский биофизик Жак Дюбоше получил Нобелевскую премию по химии за развитие криоэлектронной микроскопии. И его жизнь сразу изменилась — из известного только в профессиональных кругах ученого он превратился в национального героя, уважаемого в стране и родном городе. В документальной ленте Дюбоше рассуждает, какие обязанности появляются у известного члена общества, как пережить славу и решить, за что стоит бороться.
Что говорят критики. Cineuropa говорит, что это — трогательный фильм об уязвимой стороне успеха и отчаянном поиске смысла, который хорошо раскрывает незаурядную личность Жака Дюбоше.
Документальный фильм «Жарче климата»
О чем фильм. Запущенные Гретой Тунберг в 2018 году климатические протесты распространились по всему миру. В швейцарском городке Биль пятничные протесты организуют Жанна, Нина, Марк и Леа. Журналисты провели с ними год, погрузились в их встречи и дебаты, чтобы поделиться опасениями о будущем.
Что говорят критики. Swiss Info пишет, что лента передает энергию, которая побудила тысячи подростков по всему миру бороться за климат.