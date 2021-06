«Сама себе лейбл». Певица DaKooka боролась с наркозависимостью, анорексией, депрессией, травлей — и справилась. Профайл «Бабеля»

Тексты

Oleg Synkov

В восемнадцать лет черновчанка Екатерина Еременко под псевдонимом DaKooka выложила трек «Умри, если меня не любишь» в российскую социальную сеть «ВКонтакте». Трек быстро стал популярным и заинтересовал менеджера фестиваля «КаZантип» — он предложил ей бесплатно выступить на самом известном тогда украинском рейве. Сейчас Катя собирает полные залы на сольные концерты, зарабатывает на стриминговых сервисах, записывает альбомы и выступает в Европе. Путь к популярности дался певице DaKooka непросто. Она боролась с наркозависимостью, клинической депрессией, анорексией, соревновалась с другими артистами в «Голосі країни», попала в опалу украинских слушателей из-за концертов в России. Был момент, когда Катя хотела закрыть DaKooka и сделать другой проект. Но в ноябре 2019 года на «Новом канале» вышел сериал «Первые ласточки», саундтреком которого стала песня Кати «Герой». Уже через несколько дней количество подписчиков DaKooka в Instagram начало расти, а просмотры клипа на YouTube перевалили за миллион. Сейчас Катя готовится презентовать свой новый альбом «31006». Корреспондент Бабеля Роксана Рублевская пообщалась с DaKooka и рассказывает ее историю.

Oleg Synkov

1

Последняя суббота мая. Часть выступлений, которые планировались на Речном рейве, сорванном полицией, перенесли на Южный берег Киева. Среди них и выступление DaKooka — она играет сет вместе с диджеем Toma Rybka. DaKooka — хедлайнер сегодняшнего блока, поэтому никто не расходится. В час ночи певица готовится выйти на сцену. На ней черное короткое платье и кепка. В отличие от других артистов она может и несколько концертов отработать в одной и той же одежде. Не потому, что другой нет, просто не заморачивается вопросами внешнего вида.

— Я бы не сказала, что покупка дорогих шмоток когда-либо делала мою жизнь лучше. Для меня в этом нет никакой ценности. Другое дело — люди и музыка.

Когда на сцену выходят Toma Rybka и DaKooka, к ней устремляются люди. Аудитория меньше, чем планировалось на рейве, — всего 150 человек. Артисты играют часовой сет. DaKooka ведет себя очень раскованно, словно все зрители — ее друзья, а концерт — это квартирник. Она присаживается на корточки и начинает танцевать, тем временем из зала ей восторженно кричат: «Королева! Это оргазм! Сама себе лейбл!»

Парень прямо у сцены говорит, что переживания DaKooka в ее песнях всегда честные, их хочется разгадывать. Зрители вместе с ней поют треки наизусть. Новый хит «BE42EP» просят на бис.

Едва DaKooka заканчивает петь, как на сцену пытаются забраться с десяток ребят, чтобы сфотографироваться с ней. Катя никому не отказывает и делает это с радостью.

— Знаешь, я когда-то мечтала, чтобы меня вот так ждали, поднимали руки и пели наизусть вместе со мной мои песни. А потом это произошло в реальности, поэтому я никогда не устану от зрителей.

Общению с поклонниками DaKooka посвящает много времени. В своем профиле в Instagram певица отвечает каждому. Говорит, что ей важно слышать своих зрителей: кто-то просит совета, кто-то благодарит за музыку или предлагает посотрудничать.

Oleg Synkov

2

Катя Еременко родилась 29 ноября 1993 года в Черновцах. Ее отец занимался предпринимательством, а мать воспитывала двух дочерей, полностью отдавая себя семье. Катя вспоминает, что в родительском доме всегда играла музыка, а бабушка пела колыбельные на русском языке. В шесть лет, по просьбе самой Кати, мама привела ее в музыкальную школу учиться играть на фортепиано. Преподавательница музыки была хормейстером в баптистском хоре, куда позвала Катю петь. Там Катя научилась разделять вокальные партии и использовать новые для себя гармонии.

Псевдоним DaKooka Катя выдумала случайно. Друзья с детства называли ее Кука, а утвердительную приставку «Da» Катя добавила, когда регистрировала свой имейл.

— Я была неформалкой. Новое поколение уже и не поймет, как это. Мы с приятелями собирались на Театральной площади в Черновцах каждый день, не созваниваясь. Просто в свободную минуту все шли туда. Курили, обсуждали музыку. Кто-то приглашал к себе выпить. Иногда я скучаю по тем временам. Тогда казалось, что у меня действительно много друзей.

Oleg Synkov

По словам Кати, ее родители всегда «топили за образование». Мама посоветовала ей выучиться на инженера-технолога пищевой промышленности и маркетолога. Название последней звучало загадочно и внушало мысль о больших заработках. Катя сама поступила в Институт пищевой промышленности и первые два года честно старалась учиться. Правда, когда в сети стала популярной ее песня «Умри, если меня не любишь» и Катя выступила на фестивале «КаZантип», учеба отошла на второй план.

Катя хорошо помнит первое выступление на большой сцене. Август 2012-го. Село Поповка под Евпаторией, где «КаZантип» проводился до 2013 года. Зал ждал выступление группы The Maneken. На сцену вальяжно вышла DaKooka, одетая в джинсы и мятую футболку. Из-за необычного псевдонима публика думала, что это зарубежная исполнительница, но уже после первых строчек узнала популярный в сети «ВКонтакте» трек «Умри, если меня не любишь». Катя вела себя так же непосредственно, как и сегодня, когда собирает полные залы на своих сольниках.

После расставания с первой любовью Катя начала писать песни. Все свободное время она проводила в компаниях, много пила и начала употреблять наркотики: метамфетамин, экстази, кислоту. Сначала ей казалось, что ситуация под контролем. Зависимости не было, а песни писались быстрее. Пару раз в неделю Катя играла в пабах и ресторанах. Программа была целиком авторская, за одно выступление платили 50 долларов.

Oleg Synkov

3

В двадцать лет Катя купила диплом и уехала на первые гастроли по Украине, которые организовал ее парень, музыкант Александр Сокол. За тур удалось заработать 60 тысяч гривен, и певица окончательно поняла, что работать ни по одной из полученных специальностей она не будет. К тому времени Катя употребляла наркотики уже три года и с каждым месяцем чувствовала себя все хуже.

— У меня начали выпадать зубы, я сильно похудела, но не могла остановиться. Нужно было дойти до точки невозврата. Ею стал день, когда я на отходняках пришла домой и увидела растерянный взгляд своей любимой сестры. Тогда осознала, что пора завязывать, и с тех пор уже семь лет ни разу не юзала.

Следующий год для Кати стал самым сложным. Она попрощалась с употребляющей наркотики «тусовкой» и начала медикаментозное лечение. Психиатр диагностировал у девушки клиническую депрессию, анорексию и пограничное расстройство личности. Были недели, когда Катя не могла заставить себя встать с кровати, чтобы поесть и расчесаться. По словам певицы, выжить помогли семья, музыка и кришнаизм. Катя начала изучать санскрит, читать ведическую литературу, много молилась, отказалась от мяса и стала сыроедом. Сейчас она считает себя свободной от любой религии и говорит, что может читать и православные молитвы.

В марте 2015 года вышел ее первый англоязычный клавишный альбом Radha, записанный на тернопольской студии «Шпиталь Рекордс». Тогда же начались гастроли DaKooka по Европе: Австрия, Германия, Чехия, Польша. Чтобы окончательно побороть зависимость, Катя загрузила себя работой. В 2015—2016 годах она сыграла почти на всех украинских фестивалях, включая Koktebel Jazz Festival и Respublica. Какое-то время Катя играла в составе трио с названием DaKooka Live Band (с бас-гитаристом и барабанщиком), но вернулась к формату соло.

В декабре 2016 года DaKooka вместе с группой Zapaska съездила в тур по Европе. Тогда же выпустила альбом «Очень весело с моими друзьями». В нем певица саркастично переосмыслила дружбу с «употребляющими».

— Когда я предлагала друзьям повеселиться без наркотиков, всегда натыкалась на недовольство. «Кука, отстань, дай отдохнуть». В этом и сарказм: когда с ними настолько «весело», что даже грустно. Когда я перестала юзать, у меня поменялся круг общения. Они неплохие ребята, просто у нас разные дороги. Я видела, что происходит с теми, кто не может вовремя остановиться, и не захотела повторять их судьбу.

Oleg Synkov

4

В 2017 году DaKooka стала одним из хедлайнеров седьмого сезона украинского телевизионного вокального конкурса «Голос країни». Катя вспоминает, что ехала в маршрутке, когда ей позвонил кастинг-менеджер канала «1 + 1» Дмитрий Гук и пригласил участвовать в «Голосе». Сначала певица отказалась, потому что только недавно поставила брекеты и стеснялась петь на камеру. Гук убедил ее попробовать. DaKooka признается, что нервничала и на кастинге спела плохо, но ее сразу взяли, потому что она уже была опытным исполнителем. Катя временно переехала в Киев и сняла квартиру.

На этапе слепых прослушиваний Катя исполнила песню «Я ехала домой» Марии Пуаре и попала в команду Потапа. До нокаутов Катя выступала в вуали. Она объяснила судьям, что не принимает свою внешность, и открылась зрителям только в тот день, когда закончила участвовать в конкурсе. После этого певицу стали узнавать на улицах.

Свое участие в «Голосе» DaKooka называет полезным опытом, но больше петь чужие песни и соревноваться с другими артистами не хочет. Сразу после проекта певица презентовала мини-альбом «Гордо», в который вошли шесть песен. Он посвящен любовным страданиям: певица осмысливает свои отношения с абстрактным партнером без пола и имени.

Вернувшись в Черновцы, Катя поняла, что в родном городе ей стало тесно. Она перебралась в Киев (из столицы удобнее ездить в туры) и вышла замуж за режиссера монтажа шоу «Голос країни», но брак продлился всего полтора года.

О своей семейной жизни DaKooka рассказывать не хочет, говорит только, что муж хотел тихой семейной жизни, а ее тяжело любить. Отношения с бывшим супругом Катя не поддерживает по его инициативе, но благодарна ему за все, что он сделал для проекта DaKooka. Например, снял Кате клип «Море».

5

В июле 2017 года концертный промоутер Степан Казарьян пригласил Катю в Москву — выступить на андеграундном фестивале «Боль». Там она буквально влюбила в себя зрителей, ее песни пели наизусть. Певица решила, что будет и дальше выступать в России.

Уже в ноябре Кате пришлось отменить четыре концерта на Западной Украине. Накануне выступлений певице угрожали сорвать концерты из-за ее выступлений в Москве. Катя вспоминает, что угрозы ей писали не только ее слушатели, но и «сотрудники силовых структур».

— Я откладывала концерты в России давно. Никак не могла решить, как выступить, чтобы никого не задеть. Меня ранит то, что сейчас происходит на востоке Украины. Если бы я имела суперспособность, то конфисковала бы все оружие на планете и предложила людям соревноваться в искусстве.

Не скрывает Катя и разницу в гонорарах. В Киеве за сольный концерт можно заработать до 2,5 тысячи евро, в Москве — вдвое больше. У проекта DaKooka никогда не было продюсера, и все расходы, связанные с записью песен и съемками клипов, — на самой Кате.

Oleg Synkov

Музыкальный журналист и редактор журнала «Слух» Даниил Панимаш считает, что певица попала в опалу закономерно. Эта опала ее не смутила, и она продолжает выступать в РФ.

— До войны украинский музыкальный рынок был частью российского. Больше клубов и фестивалей, дополнительные ресурсы в виде российских радиостанций и телевидения, — объясняет Даниил. — После войны украинских артистов заставили выбирать между патриотизмом и собственной артистической экспансией. Многие зрители не учитывали, что закон не запрещает артистам выступать в России, и начали травить украинских звезд, не разобравшись в их позиции. Достаточно вспомнить травлю Ивана Дорна после интервью Юрию Дудю, которая выбила Ивана из медиапространства на два года.

Украинская инди-музыка расцвела в 2015 и 2016 годах. Для российских артистов граница была закрыта, зарубежные не хотели ехать в воюющую страну — и тогда вырос спрос на своих исполнителей. Когда война перешла в холодную фазу, поток иностранной, в том числе русскоязычной, музыки снова хлынул в Украину, а интерес к украинскому инди угас. Зато Катины русскоязычные альбомы собрали аудиторию в России — ведь там уже набирали обороты Kedr Livanckiy, IC3PEAK, «Электрофорез», «Мальбэк» и другие близкие по духу DaKooka инди-артисты.

Oleg Synkov

6

Летом 2018-го с разницей в несколько недель DaKooka выпустила сразу два альбома: мрачный «Герой» и светлый «Форма». Обложка альбома «Герой», на которой красуется лицо Кати в синяках, словно после побоев, сразу настраивала на нужную эмоцию. Тексты альбома посвящены унизительной, насильнической любви, причем объектом унижения стала сама Катя.

Печальные и в то же время угрожающие мелодии, агрессивные биты и отрешенно-монотонный вокал. Тут появилась фишка Кати петь по слогам — словно поет оживший робот или человек в крайней степени шока или фрустрации. «Я-а-а про-сы-паюсь / сто-ю на ко-ле-нях я / не сво-я сов-сем» — песня «Герой».

Однако мини-альбом «Форма», который вышел уже в августе 2018-го, показал другую DaKooka. Музыка была уже не настолько вдумчиво-депрессивной, а наоборот — танцевальной. Тогда DaKooka начали сравнивать с певицей Луной.

Следующий альбом «Стрэнджлава» с попсовыми аранжировками стал логическим продолжением «Формы». В этот период Катя все чаще думала о том, чтобы закрыть проект DaKooka и сделать что-то новое. Но в начале 2019 года ей написал креативный продюсер «Нового канала» Евгений Туник. Он увидел ее клип «Герой» и предложил сделать песню саундтреком к своему молодежному сериалу «Первые ласточки». Кате понравился сюжет триллера о подростковых суицидах из-за травли, и она согласилась.

Oleg Synkov

Уже на следующий день после премьеры сериала количество подписчиков DaKooka в Instagram начало расти, а просмотры клипа «Герой» на YouTube перевалили за миллион. Евгений Туник предложил Кате стать композитором для второго сезона «Первые ласточки. Зависимые». Саундтреком стала песня «Хорошо, все плохо».

— Мы с Катей смотрели каждую сцену и обсуждали, какая к ней будет музыка. Потом Катя делала демозапись, и мы вместе слушали. Работала очень быстро — одну серию оформляла за неделю, — рассказывает Туник.

По словам Туника, они с DaKooka понимают друг друга с полуслова. Продюсер вспоминает, что в одной из сцен нужно было соединить классическую музыку с танцевальной. Для этого выбирали подходящее классическое произведение. Из тридцати композиций, предложенных музыкальным редактором «Нового канала», Евгений с Катей не сговариваясь выбрали одну — Сонату № 5 Бетховена.

7

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 2020 год стал для многих артистов настоящим испытанием, но DaKooka поставила себе цель осваивать новые музыкальные территории. Катя писала музыку и выкладывала ее на Apple music. На стримах певица начала зарабатывать около тысячи долларов в месяц. Когда Катя рассказывает об этом, то стучит по дереву, чтобы не сглазить, потому что считает это главным успехом прошлого года.

Сидя на карантине, Катя сделала конкурс демок в Instagram. Ей прислали около 300 композиций, из которых она отобрала восемь для нового альбома «Да кто такой этот ваш FEAT?». Изначально у нее не было миссии продвинуть молодых исполнителей, концепцию Катя выдумала уже постфактум. В альбоме все песни в разных жанрах — от рэпа до вичхауса. Есть фиты с киевскими исполнителями The Lazy Jesus и Karoon и российскими музыкантами: питерским виртуальным проектом «Парнишка», с молодым казанским поп-артистом Кириллом Севером, красноярской группой «Нюдовый чёс» и Lamento Di Lava, московской панк-рок-группой «Маркер», рэпперами Артемом Циничным и Twntsvnth, а также с начинающей певицей Vraya.

Oleg Synkov

С 2020 года DaKooka дает домашние онлайн-концерты, один из них снимали для благотворительного проекта «Поможем врачам вместе». Вырученные деньги пошли на то, чтобы купить украинским медикам ковид-отделений средства индивидуальной защиты.

В марте 2021-го, накануне Дня борьбы за права женщин, дуэт Кати Офлиян и Игоря Бирюченко выпустил трек «Рокстар» при участии DaKooka. Тогда же вышел новый мини-альбом DaKooka «KTSH 3.10.06», где она экспериментирует уже в жанре полуакустичного инди-попа.

Шестого апреля певица стала первой артисткой в Украине, кто решил заработать с помощью цифровых монет. На платформе Rarible стартовали продажи коллекции из пяти NFT-токенов, привязанных к пяти главным хитам Dakooka: «Герой», Someone and Noone, «Умри, если меня не любишь», «BE42EP» и «Выходи из воды сухим». Покупатели получали оригинальные WAV-файлы этих песен. EDM-продюсер и артист 3LAU в феврале заработали так более 11 миллионов долларов, продав на аукционе новый альбом из 33 треков, к каждому из которых привязали NFT-токен.

Этим летом DaKooka готовится к концертам по Украине и России и представит зрителям свой девятый альбом «31006», который она писала больше двух лет. О новом релизе Катя раньше времени рассказывать не хочет.

— «31006» — это мой первый номер стационарного телефона в Черновцах. Альбом посвящается мне маленькой. Я словно возвращаюсь в прошлое, чтобы что-то изменить. Хотя нет. Я бы ничего не меняла. Мне в падлу.

У нас нет концертов и мы не зарабатываем на стриминговых сервисах. потому нам очень нужен ваш донат.