Что посмотреть в выходные. Новый хоррор по роману Стивена Кинга, продюсерский проект Роберта Дауни-младшего и второй сезон сериала «Почему женщины убивают»

Тексты

Lisey's Story

В начале июня на Netflix, HBO, Apple Tv+ и Paramount+ появились пять интересных новинок. Среди них — фэнтезийный сериал «Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами» о мире, в котором начали рождаться гибриды, второй сезон драмеди «Почему женщины убивают», продолжение серии хорроров «Заклятие» и мини-сериал «История Лизи», снятый по одноименному роману Стивена Кинга с Дэйном ДеХааном и Джулианной Мур. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и советует, что посмотреть в выходные.

Постапокалиптическое фэнтези «Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами»

О чем сериал. Десять лет назад мир охватила пандемия опасного вируса. После этого начали рождаться гибриды — наполовину люди, наполовину животные. В чем причина аномалий — неизвестно. Некоторые люди считают, что гибриды являются носителями вируса, и охотятся на них. Гас — один из таких гибридов. У него есть оленьи рога, всю свою жизнь мальчик провел в лесу. Все меняется, когда Гас встречает путешественника Джепперда. Они становятся друзьями и отправляются в грандиозное путешествие по Америке, пытаясь начать новую жизнь. В основе сериала — одноименная серия комиксов канадского художника Джеффа Лемира. Продюсировала сериал Team Downey — компания Роберта Дауни — младшего и его жены Сьюзан.

Sweet Tooth / Netflix / режиссер — Джим Микл / в главных ролях — Кристиан Конвери, Нонсо Анози, Уилл Форте / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Что говорят критики. AV Club говорит, что сериалу удается найти удачный баланс между светлыми и мрачными элементами. RogerEbert.com хвалит сериал за сильную актерскую игру, однако особо отмечает хороший сценарий и режиссуру.

Драмеди «Чувствую себя хорошо» — второй сезон

О чем сериал. Мэй — стендап-комик, однако ее шутки понимают не все. Во время выступления в одном из лондонских баров над ними смеется только одна девушка — Джорджина. Мэй решает с ней познакомиться. Женщины быстро находят общий язык, а со временем начинают встречаться. Однако им обеим непросто: Джорджина раньше никогда не была в отношениях с женщиной и переживает из-за своей сексуальной ориентации, а Мэй не спешит рассказывать ей о своей наркозависимости.

Feel Good / Netflix / шоураннеры — Мэй Мартин, Джо Хэмпсон / в главных ролях — Мэй Мартин, Шарлотта Ричи, Лиза Кудроу / продолжительность — 6 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. The Rolling Stone считает, что второй сезон смешнее и лучше раскрывает главных героев. The Guardian говорит, что сериалом Feel Good можно заменить экспресс-курс по доброте и эмпатии.

Хоррор «История Лизи»

О чем сериал. С тех пор как Лизи потеряла мужа, известного писателя Скотта Лэндона, прошло два года. Но она до сих пор не может смириться с его смертью. Лизи часто перечитывает рукописи Скотта и отказывает всем, кто хочет получить доступ к незавершенным романам. После отказа одному из претендентов на произведения Лизи начинает преследовать странный мужчина. Женщина не понимает, что происходит, однако со временем осознает, что у Скотта было много жутких секретов.

Liseyʼs Story / Apple Tv+ / режиссер — Пабло Ларраин / в главных ролях — Джулианна Мур, Клайв Оуэн, Дэйн ДеХаан / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 44%.

Что говорят критики. По мнению Pop Culture Maniacs, у сериала хорошие актеры и режиссура, но плохой сценарий. CNN называет «Историю Лизи» поверхностной экранизацией романа Кинга.

Хоррор «Заклятие 3: По воле дьявола»

О чем фильм. В 1981 году в Коннектикуте состоялся суд над Арне Шайенном Джонсоном. Его обвинили в убийстве арендодателя Алана Боно. Защита утверждала, что на самом деле Арне невиновен и в момент убийства был одержим демоном. На этой версии настаивали американские медиумы Эд и Лоррэйн Уоррены. Третья часть «Заклятия» основана на этих событиях и рассказывает, как Уоррены расследовали убийство. В ролях Эда и Лоррейн — Вера Фармига и Патрик Уилсон.

Conjuring: The Devil Made Me Do It / HBO / режиссер — Майкл Чавес / в главных ролях — Вера Фармига, Патрик Уилсон, Стерлинг Джеринс / продолжительность — 1 час 52 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — 62%.

Что говорят критики. The Playlist считает, что «Заклятие 3» — это инертный, скучный фильм. The Los Angeles Times говорит, что у ленты есть несколько удачных моментов, но она содержит меньше неожиданных сюжетных поворотов, чем предыдущие части.

Драмеди «Почему женщины убивают» — второй сезон

О чем сериал. События первого сезона «Почему женщины убивают» разворачивались в 1950-м и 1980-м годах, а также в наше время. Второй сезон изображает Лос-Анджелес 1949 года и фокусируется на истории Альмы Филкот. Альма — домохозяйка, она увлекается садоводством и мечтает попасть в элитный клуб садоводов Elysian Park Garden Club. Сделать это непросто — муж Альмы Бертрам работает ветеринаром и зарабатывает немного, а в клуб входят только состоятельные семьи. Однажды Альме все же удается получить приглашение на благотворительный вечер Elysian Park Garden Club. Она готовится к мероприятию, но случайно становится свидетелем инцидента, доказывающего, что Бертрам — совсем не тот, за кого себя выдает. Шоураннер сериала «Почему женщины убивают» — создатель «Отчаянных домохозяек» Марк Черри.

Why Women Kill / Paramount+ / шоураннер — Марк Черри / в главных ролях — Эллисон Толман, Лана Паррия / продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. AV Club пишет, что во втором сезоне «Почему женщины убивают» хорошие главные герои, но меньше интриги.



Мы еженедельно отслеживаем новинки кино, чтобы вы ничего не пропустили. Поддержите «Бабель» донатом.