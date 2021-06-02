В Европе провели «экспериментальные» концерты и рейвы — ковидом почти никто не заразился. Вирус не так опасен? Нет, проблема в этом «почти»

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Германия, Великобритания, Испания, Нидерланды пытаются выяснить, когда и в каком формате можно будет вернуть большие концерты, спортивные соревнования и фестивали. Для этого проводят специальные «ковидные эксперименты». Их результаты довольно оптимистичны. Например, в Великобритании устроили девять массовых мероприятий, которые посетили 58 тысяч человек. Среди них — футбольные матчи, концерты и даже рейвы. Коронавирусом заболело всего 15 человек. В Испании устроили концерт на 5 тысяч человек — инфицировалось только шестеро. В Нидерландах в рамках «ковид-эксперимента» провели «Евровидение». Но ученые все еще сомневаются в результатах исследований. «Бабель» рассказывает, что известно о «ковид-экспериментах» в разных странах и означают ли они, что скоро можно будет вернуться к нормальной жизни.

В начале пандемии коронавируса массовые мероприятия считались одними из основных факторов распространения болезни. Чтобы уменьшить риск инфицирования, страны отменили много спортивных и культурных событий.

Среди них — «Евро-2020», гран-при «Формулы-1» в Китае, «Кубок шести наций» в Италии и Ирландии, фестивали Glastonbury, Coachella и Oktoberfest. Из-за этого экономики Великобритании, США, Германии и других стран потеряли десятки миллионов долларов.

Сейчас, когда во многих странах уже проводится вакцинация, а мир постепенно возвращается к нормальной жизни, правительства размышляют над тем, чтобы возобновить крупные спортивные и культурные события. Ученые исследуют, в каком формате это можно будет сделать. Для этого проводят специальные «ковидные эксперименты».

Посетители «экспериментального» музыкального фестиваля в Sefton Park, где выступали группы Blossoms и The Lathums, 2 мая 2021 года, Ливерпуль, Англия. Christopher Furlong / Staff / Getty Images

Первый «ковидный эксперимент» состоялся в августе прошлого года в немецком Лейпциге. Его организовали исследователи из Университета Мартина Лютера, которые хотели проверить, можно ли вообще безопасно провести масштабное мероприятие в условиях пандемии.

В то время страна как раз оправилась от первой волны коронавируса — количество новых инфицированных не превышало 1 200 в сутки. В таких условиях ученые организовали 10-часовой концерт поп-исполнителя Тима Бендцко на закрытом стадионе Arena Leipzig. На событие пригласили 1 400 добровольцев.

Перед тем как посетить концерт, они должны были сделать тест на коронавирус. На входе им измеряли температуру. Во время самого мероприятия посетителям нельзя было снимать маски. А еще они должны были оставаться на четко определенных местах.

Организаторы разбили концерт на несколько частей, во время которых отрабатывали три сценария. Во время первой части зал был заполнен до отказа и между зрителями не было никакой социальной дистанции. Во время второй зрителей рассадили в шахматном порядке. Во время третьей — посетители придерживались строгих карантинных норм и сидели на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Вследствие эксперимента никто не заболел. А сами исследователи пришли к выводу, что массовые мероприятия, во время которых участники придерживаются социальной дистанции в помещении с хорошей вентиляцией, почти не влияют на общий рост числа инфекций. Они подсчитали, что если бы ежемесячно на такие концерты ходили 100 тысяч посетителей, коронавирус подхватило бы не более 0,4—2,3 процента из них.

Исследование не привело ни к каким послаблениям карантина в Германии. Массовые мероприятия в стране запрещены до сих пор. Однако вскоре после этого появился ряд «ковидных экспериментов» в других странах.

Getty Imades / Picture alliance / Contributor

Getty Imades / Picture alliance / Contributor

Getty Imades / Picture alliance / Contributor

В декабре 2020 года с массовыми мероприятиями начала экспериментировать Испания. Тогда в стране обнаруживали около 2 тысяч случаев инфицирования коронавирусом в сутки. Ученые University Hospital Germans Trias Pujol решили провести эксперимент и 12 декабря устроили музыкальный концерт в концерт-холле в Барселоне. К исследованию привлекли около тысячи человек, которых разделили на две группы. Первую пригласили на 5-часовой концерт в Sala Apolo. Люди из второй группы остались дома.

В отличие от эксперимента в Лейпциге, испанцы не вводили почти никаких ограничений. Посетители концерта могли не соблюдать социальную дистанцию, а еще могли петь и танцевать. В баре можно было выпить. А в специальной зоне на открытом воздухе — покурить.

Единственным условием было то, что все 463 зрителя должны были сделать перед концертом тест на антиген к коронавирусу. А еще — не снимать защитные маски № 95. Никто из участников концерта не заболел. Наоборот — коронавирусом заразилось два человека из контрольной группы, которые не посещали никаких массовых мероприятий.

Вдохновившись результатами своего исследования, испанцы решили организовать еще один, более масштабный концерт уже не на 500, а на 5 тысяч человек. Он прошел в Барселоне в конце марта.

Условия были те же — все посетители должны были сделать тест на ковид, а внутри помещения нужно было носить маски. Через две недели после ивента ковидом заболели только шесть человек. Четверо из них — заразились в другом месте.

Ведущий автор исследования Хосеп Мария Льибре отметил, что при помощи вентиляции, предварительного тестирования и масок вполне реально гарантировать безопасное пространство для зрителей.

Медики тестируют посетителей «экспериментального» концерта музыкальной группы Love of Lesbian на антиген к коронавирусу, 27 марта 2021 года, Барселона, Испания. Xavi Torrent / Contributor

Все эти исследования могли бы быть нерепрезентативными. Однако их результаты подтверждают более масштабные эксперименты, которые на государственном уровне одобрили Нидерланды и Великобритания.

Правительство Нидерландов, где массовые мероприятия запрещены уже более года, разработало вместе с учеными и представителями событийной индустрии проект Fieldlab. Он состоял из 20 экспериментальных событий, которые должны были определить подход к организации массовых мероприятий в будущем. Первые — бизнес-конференция и театральное представление на 500 посетителей — прошли еще в феврале. Участники этих мероприятий должны были заблаговременно сделать тест, однако им можно было не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию.

После этих мероприятий организаторы Fieldlab пришли к выводу, что тестирование на ковид и хорошая вентиляция могут гарантировать, что риск заразиться на событии не превысит 0,00001 процента. Позже эти результаты подтвердили несколько масштабных событий. Последним стал песенный конкурс «Евровидение» в Роттердаме. Его посетили 3 500 зрителей. Сколько из них инфицировалось — пока неизвестно. В Fieldlab обещают обнародовать результаты через три недели.

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Великобритания, которая планирует выйти из локдауна 21 июня, провела 9 тестовых событий за последние несколько месяцев. Среди них полуфинал и финал Кубка Англии, а также финал Кубка Карабао на стадионе Уэмбли, премия BRIT Awards, музыкальный фестиваль и рейв в Ливерпуле.

Подобно «ковидным экспериментам», состоявшимся в Нидерландах, посетители всех этих событий должны были заблаговременно пройти тестирование на коронавирус. Однако носить маски и соблюдать социальную дистанцию во время самых мероприятий было не обязательно.

Коронавирусом не заразился ни один из 4 тысяч посетителей BRIT Awards. На масштабном концерте на 5 900 человек в Sefton Park в Ливерпуле ковид подхватили лишь двое посетителей. На двухдневном рейве в ночном клубе Ливерпуля заразилось 9 из 6 тысяч участников. В целом британцы отмечают, что из 58 тысяч человек, посетивших их тестовые мероприятия, всего 15 заболели коронавирусом.

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Несмотря на все это, пока рано говорить о том, что массовые мероприятия безопасны. Результаты некоторых «ковидных экспериментов», например, немецких исследователей, до сих пор не прошли этап рецензирования. Другие критикует научное сообщество. Например, более 350 нидерландских ученых говорят, что проект Fieldlab не соответствует базовым условиям и стандартам научных исследований.

Чтобы точно определить риски и безопасный формат будущих массовых мероприятий, нужно экспериментировать дальше. Новые эксперименты сейчас проводят во Франции, США и других странах. Их результатов пока нет.

Самое главное, что показали исследования — распространение ковида зависит от условий проведения мероприятия, тестов, масок, дистанции. А еще — вирус все же опасен. На экспериментальные мероприятия пускали только людей с негативным результатом теста, и все равно несколько посетителей заражались. То есть хотя бы один человек с ковидом туда все-таки попадал, несмотря на все предварительные проверки. Если же допускать на мероприятие зрителей без оглядки на их ковид-статус, результаты будут куда хуже.

Безопасно ли ходить на концерты — вопрос. Но закинуть «Бабелю» донат — точно безопасно и полезно.