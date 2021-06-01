Владимир Зеленский дал большое интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Вот главное: об угрозах Украине со стороны России и Беларуси, газе и плане для Джо Байдена — очень коротко

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Президент Владимир Зеленский дал интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Разговор состоялся 29 мая. В разговоре с журналистом Зеленский говорил об угрозе со стороны Беларуси, возможности военной эскалации со стороны России, почему «Северный поток — 2» не отличается от аннексии Крыма. На то, чтобы прочитать все самое главное из интервью, вам понадобится не более трех минут.

Эскалация с Россией возможна в любой момент до конца сентября, скажем, точно до 12—16 сентября, когда будут учения «Запад-2021». [После заявлений из Европы и США] из Крыма ушли примерно три с половиной тысячи военных. Все остальные остаются на месте — вся техника на 90 процентов на месте.

Сейчас очень опасная ситуация в Беларуси. Россия и Беларусь рассматривают и наверняка договариваются о важном геополитическом и, наверное, оборонном соглашении. После этого может быть действительно серьезное влияние России и серьезная координация и контроль [с ее стороны] беларусских вооруженных сил. Тогда мы можем рассматривать [это как] риск.

«Северный поток — 2» ничем не отличается от аннексии Крыма. Чтобы торговаться по Донбассу, чтобы «выбить» для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль за результатами местных выборов и пр., надо поднимать ставки. «Северный поток — 2» сегодня — это козырная карта. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. Если они достроят «Северный поток — 2» — это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит.

Было бы круто, чтобы США и Европа стали партнерами, совладельцами ГТС Украины. Потому что вопрос в том, что все защищали бы контракты [с Россией о транспортировке газа] и защищали в целом безопасность Украины и Европы.

Я собирался обсудить с президентом США Байденом план. Когда Украина получает полностью свои территории, это будет закреплено не в условном [договоре] вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки — Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью. Этот план о том, что мы сегодня останавливаем войну, сегодня гарантируем Украине безопасность, сегодня решаем вопросы энергетической безопасности, кроме территориальной целостности. Это может быть быстрый план относительно членства Украины в НАТО или как альтернативный. «Нормандский формат» станет частью этого плана, потому что он только о востоке Украины, а вопрос возвращения Крыма — за его рамками.

Представители Германии и Франции прямо не ответили, является ли Россия стороной конфликта. Это произошло на последнем заседании советников лидеров стран «нормандской четверки», где Россию представлял Дмитрий Козак. Он спросил у наших европейских партнеров, является РФ стороной конфликта. А те снова включили такую «осторожную» дипломатию. Украина с этим не согласна, потому что Россия — сторона конфликта. Все боятся признать Россию стороной конфликта.