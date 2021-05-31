Три подруги из Киева пять месяцев путешествовали по Африке и пытались заработать на тревел-блоге и обнаженных фото. Они рассказали «Бабелю», как их воспринимали местные и почему им помог Patreon и не помог OnlyFans

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Victoria Afanasyeva

В конце осени прошлого года три подруги из Киева — Вика Афанасьева, Таня Бурьянова и Оксана Гузь — отправились в Африку. Они вернулись домой лишь в середине мая, проведя в путешествии пять месяцев. За это время они автостопом объехали четыре африканские страны и один остров, охотились вместе с местными племенами, ночевали в спальниках на улицах деревень, смотрели на бизонов и обезьян в национальных парках и ходили на дискотеки в местные клубы. О своих приключениях девушки рассказывали на страницах в Instagram (Вика, Таня, Ксюша) и в платном блоге на Patreon. И даже заработали на своем путешествии. Большую часть денег они собрали благодаря обнаженным фотографиям на фоне африканской природы.

В первую совместную поездку Вика, Таня и Ксюша отправились два года назад — это было десятидневное путешествие по Мальте и Сицилии.

— Мы все оказались очень авантюрными. Пойти наворовать артишоков? Перелезть забор в ботанический сад? Мы с легкостью поддерживаем такие идеи друг друга, — говорит Вика.

Затем были поездки в Румынию, на Балканы и Канарские острова, а также по Украине. Прошлым летом девушки начали организовывать поездки для друзей и знакомых — на самую большую из них собрались 80 человек. О длительном путешествии в теплые края они думали уже давно.

— Когда стукнул карантин и мы сели работать дома, то поняли, что не выдерживаем. Надо собирать деньги и что-то срочно решать, куда-то ехать, — рассказывает Ксюша.

Они неохотно рассказывают, где работали раньше. Говорят только, что это была скучная офисная работа. Девушки до последнего планировали, что проведут зиму в Азии, но из-за локдауна границы для туристов так и не открыли. В ноябре они поняли, что план надо срочно менять. Рассматривали Латинскую Америку и Африку. Африка подкупила своей первобытностью, а еще там было больше открытых стран.



Victoria Afanasyeva

Маршрут охватил четыре африканские страны: Уганду, Кению, Танзанию с автономным архипелагом Занзибар и Замбию. Денег было немного, поэтому девушки отталкивались от самых дешевых билетов.

— Это оказалась Уганда. Визу взяли сразу в три страны, чтобы сэкономить 30 долларов, — говорит Вика.

Девушки сразу договорились, что их путешествие будет очень бюджетным. Они не жили в роскошных отелях и не питались в ресторанах, а бесплатно ночевали у местных или спали в спальниках прямо на улице. По словам девушек, в Африке для туристов есть или дорогие отели и рестораны, или дешевый «рис с бобами на обочине». Всего за пять месяцев в Африке каждая из них потратила около 500 долларов, то есть по три-четыре доллара в день. Дороже всего обошлись авиабилеты в Африку — примерно по тысяче долларов каждый.

— Большую часть времени мы ограничивали себя во многом. Это превратилось в спортивный интерес — не тратить денег. Кто-то скажет, что это невозможно, но это правда, — говорит Таня.

Бедные туристы для африканцев — необычное явление, потому что белые люди ассоциируются у них с деньгами. Местные просят деньги на каждом шагу — например, за то, чтобы их сфотографировали.

— А иногда и просто так — человек идет мимо и вместо «привет» говорит: «Дай денег». Мол, а вдруг? Почему бы не спросить? — говорит Вика.

У девушек сложилось впечатление, что местные несколько разбалованы гуманитарной помощью международных организаций. Часто их дома обставлены дорогой техникой, которой они никогда не пользовались.

О своих приключениях Вика, Таня и Ксюша рассказывали в Instagram. Ежедневно они публиковали там десятки сториз: об автостопе в Африке, местных обычаях и дискотеках или о диких животных в национальных парках. Но еще в Киеве они решили, что параллельно будут вести блог — и попытаются его монетизировать.

Для этого они создали блог на Patreon — платформе, работающей по принципу платной подписки. Взяли с собой ноутбуки, экшн-камеры, микрофоны, хотели снимать видеоблог, писать статьи. Читатели должны были платить или 5, или 15 долларов в месяц — сколько не жалко. Но вести блог в Африке оказалось сложно.

— Мы очень старались, но у нас не всегда был интернет, мы постоянно были в дороге или в поиске жилья, — говорит Вика.

Но никто из подписчиков не жаловался на нерегулярный контент — девушкам все равно сбрасывали деньги, чтобы поддержать их. Правда, в первые месяцы блог приносил немного. Все изменилось, когда девушки начали публиковать обнаженные фото. Сначала они пробовали выкладывать их на OnlyFans, но оказалось, что такой контент для него не подходит — на фото часто были местные жители.

— Мы два дня пытались создать аккаунт на OnlyFans и не понимали, что не так. Оказалось, что там нельзя выкладывать фотографии других людей, только свои, — рассказывает Вика. — Пришлось изменить формат блога на Patreon: теперь за статьи подписчики платили 5 долларов, а за ню-контент — 15. Заработок вырос в разы. Если до этого мы собирали 100—140 долларов, то теперь — более 400 долларов в месяц.

Victoria Afanasyeva

В коллекции девушек — ню-фото на фоне африканской природы, а также с местными жителями. Первое такое фото — с рыбаками на Занзибаре — получилось почти случайно, говорят они.

— Мы фотографировались сами, но вдруг рыбаки начали возвращаться на берег, — рассказывает Таня. — Мы начали прикрываться, но увидели, что они абсолютно никак на нас не реагируют — не пялятся и не собираются знакомиться.

Девушки решили спросить, не хотят рыбаки сфотографироваться с ними — те согласились.

— Все спрашивают, что же было дальше... Да ничего: сфотографировались, оделись, поблагодарили друг друга и все, — говорят они.

Одно из самых сильных впечатлений от путешествия — последнее племя охотников-собирателей хадза на севере Танзании. С ними девушки ходили на охоту, собирали мед и курили марихуану. Напоследок девушки сделали фото — тоже обнаженными. Африканцы согласились, но попросили отойти подальше от их жен и детей.

— Это настоящие буш-пипл, которые говорят на своем уникальном языке. Мы провели с ними полдня и постоянно находились в шоке, только пересматривались с круглыми глазами. Через гида объясняли им, что у нас арт-проект, мы хотим раздеться и сфотографироваться с ними. Интересно, как он это им объяснял, потому что, наверное, они не знают, что такое арт-проект. Но к нам никто не приставал — они очень уважают белых людей и, видимо, не знают, что с нами делать, — вспоминает Таня.





Victoria Afanasyeva

На подобные предложения сфотографироваться почти все местные в разных странах реагировали спокойно. Исключением стало лишь побережье океана в Кении, там к ним настойчиво цеплялись работники пляжа.

- Там очень развит секс-туризм, как среди мужчин, так и среди женщин. Есть такое понятие «бич-бой» — это ребята, которые делают все, — рассказывают девушки. С этими ребятами они фотографироваться не захотели.

Victoria Afanasyeva

После возвращения из Африки девушки продолжают собирать деньги на Patreon для своих новых проектов в Украине — это будут вечеринки и путешествия. Их обещают анонсировать в ближайшее время. К своим предыдущим работам они возвращаться не собираются, зацикливаться на Африке — тоже. Второго июня девушки устраивают встречу в Киеве — там они будут рассказывать о своем путешествии.



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