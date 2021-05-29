Большая история Киева ко Дню города: борьба УНР и большевиков, первое метро и новый правительственный квартал, партийные интриги и антисоветские протесты — в архивных фото и материалах «Бабеля»

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ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

На протяжении ХХ века Киев был культурным, экономическим и политическим центром Украинской Народной Республики, Украинской державы гетмана Павла Скоропадского, объединенного государства УНР и ЗУНР, Украинской ССР. А в 1991 году стал столицей уже независимой Украины. За минувшее столетие город перенес несколько войн, масштабных разрушений и реконструкций. В Киеве несколько раз переименовывали улицы и площади, устанавливали и сносили памятники. В ХХ веке здесь появилось метро с самой глубокой в мире станцией, запустили автобусные маршруты, построили новый правительственный квартал, уникальный по своей технологии мост Патона, открыли Дворец «Украина», построенный втайне от Москвы. Здесь проходили митинги и протесты, которые сыграли важную роль в становлении независимости. Обозреватель «Бабеля» Сергей Пивоваров уже третий год пишет об истории Украины разных периодов ХХ века. Специально ко Дню Киева он собрал дайджест из архивных фото и публикаций о том, как менялся Киев и жизнь киевлян в прошлом столетии.

Площадь Октябрьской революции (современный Майдан Незалежности) после реконструкции в 1970-х годах. archunion.format-maket.com.ua

В современной истории Украины большинство определяющих для страны событий происходило на киевском Майдане Незалежности. От Революции на граните в 1990-м до Евромайдана, который перерос в Революцию Достоинства в конце 2013 — начале 2014 года. В начале ХІХ века на месте современного Майдана Незалежности был пустырь, первая площадь здесь сформировалась лишь в 1830-х. С тех пор она сменила шесть названий, пережила разрушения, установку и снос памятников и несколько раз меняла внешний вид после масштабных реконструкций.

Провозглашение Акта соборности УНР и ЗУНР в Киеве, 22 января 1919 года. Украинский институт национальной памяти

В Киеве произошло главное событие в украинской истории начала ХХ века. На Софийской площади 22 января 1919 года в единое государство объединились Западноукраинская народная и Украинская народная республики. Обе они появились после развала Австро-Венгерской и Российской империй во время Первой мировой войны. Однако тогда попытки построить независимое украинское государство закончились поражением. Сыграли свою роль внутренние противоречия между руководством обеих республик. А также внешнеполитические факторы, в первую очередь, наступление большевиков, которые через несколько дней после провозглашения Акта соборности УНР и ЗУНР оккупировали Киев, а со временем и большую часть территорий современной Украины.

Дом пионеров (сейчас Национальная филармония Украины) и вход в Пролетарский сад (сейчас Крещатый парк возле Европейской площади), 1925 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Во втором десятилетии ХХ века в Киеве окончательно утверждается советская власть. В это время город сильно меняется: восстанавливается инфраструктура, заводы, фабрики, появляется первый автобусный маршрут. Киев расширяется, а его население переваливает за полмиллиона. Инженер Евгений Патон строит новый мост через Днепр, Лесь Курбас основывает в Киеве театр «Березиль», первые концерты дает Владимир Горовиц, который станет одним из величайших пианистов в истории музыки. В середине 1920-х на весь СССР гремит дело о коррупции в киевской милиции.

Киевский городской ломбард, 1920—1928 годы. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В начале 1920-х большевики поняли, что им будет трудно удержать власть с помощью жесткой и непопулярной политики «военного коммунизма». Поэтому в Москве решились на временный либеральный ход — политику «коренизации». В Украине эта политика приняла форму «украинизации» и стала самой масштабной из всех республик, распространившись даже на территории, которые не входили в состав УССР — на Кубань и Северный Кавказ. Украинизировались газеты, школы, вузы, театры, учреждения, надписи, вывески и даже армия. Больше всего новой политике сопротивлялись местные чиновники и партийное руководство, среди которых было мало этнических украинцев. В начале 1930-х украинизация обернулась массовыми репрессиями.

Конструкторы Киевского завода сельхозмашин «Красный экскаватор» работают в противогазах, 1936 год. ЦКФФА им. Пшеничного; «Бабель»

Большевики продолжали эксперименты — теперь с рабочей неделей. В 1920—1930-х годах ввели непрерывную рабочую пятидневку с одним плавающим «цветным» выходным, пытались унифицировать календарь, переименовать месяцы и дни недели. Затем появилась шестидневка с фиксированными датами выходных дней. Только в 1967 году утвердили привычную форму рабочего расписания: семидневную неделю с двумя выходными днями — суббота и воскресенье.

Воскресник по приведению в порядок городских парков в Киеве, 7 апреля 1959 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Правда, полноценно отдохнуть у киевлян, как и у других жителей СССР, не получалось. Приходилось выходить работать на коммунистические субботники и воскресники, причем бесплатно. Все началось в 1919 году с инициативы рабочих Московского депо потрудиться «на благо революции». Субботники превратились в мощное средство пропаганды и оставались добровольно-принудительными вплоть до развала Советского Союза.

Начальник 20-го отделения милиции Киева Беспалов Ф. В. вручает первый паспорт ученице 10 класса школы № 114 Кривенюк Н., Подольский район, 8 октября 1957 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1932 году киевляне получают первые внутренние советские паспорта с обязательной пропиской по месту жительства. За ее отсутствие можно было получить штраф и даже тюремный срок. Власти боролись с массовой миграцией из разоренных принудительной коллективизацией сел. Так крестьяне оказались фактически крепостными при колхозах и не могли выехать дальше райцентра без справки от колхозного руководства. Свои первые паспорта они получили только в 1974 году, спустя более чем полвека с момента образования СССР.

Деды Морозы и инспектор ГАИ на Крещатике в Киеве, декабрь 1981 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1935 году большевики наконец-то сняли с елки клеймо «буржуазного пережитка». Она окончательно стала новогодним атрибутом и в домах киевлян, и на главной площади города — современном Майдане Незалежности. С тех пор в советской бытовой культуре сформировались новогодние традиции, некоторые из них актуальны до сих пор.

Центральный вход и площадь перед зданием ЦК КП(б)У в Киеве до 1941 года. С 1992 года здесь располагается Министерство иностранных дел Украины. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1934 году столицу Украинской ССР перенесли из Харькова в Киев. Поэтому в городе решили построить новый правительственный квартал. Планов было несколько. По одному из них административный центр хотели разместить в районе Михайловской и Софийской площадей. Для этого снесли несколько храмов, но в итоге построили только одно здание, где сегодня располагается МИД Украины. По другому проекту в районе Мариинского дворца и парка появились здания современного Кабмина и Верховной Рады.

Бойцы спецподразделения милиции возле памятника Ленину в Киеве, 24 ноября 2013 года. Синиця Олександр / УНІАН

Во время Второй мировой войны центральная улица Киева Крещатик сильно пострадала от разрушений. Сохранилась лишь часть в начале бульвара Шевченко напротив Бессарабского рынка. Здесь в 1946 году советское руководство решило установить памятник Ленину высотой почти 3,5 метра. Еще один монумент, центральной фигурой которого тоже был Ленин, появился на площади Октябрьской революции (сейчас — Майдан Незалежности) в конце 1970-х. С Майдана Ленина убрали в 1991 году. А вот Ленин на бульваре Шевченко простоял до декабря 2013-го, когда его свалили протестующие во время событий Евромайдана.

Митинг на мосту Патона в день его открытия, вид с правого берега Днепра, 5 ноября 1953 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Вторую мировую не пережил и первый мост через Днепр киевского инженера Евгения Патона, построенный в середине 1920-х. Пятого ноября 1953 года в Киеве открыли новый самый большой на то время в Европе и первый в мире цельносварной мост, построенный по проекту Патона. Мост должен был стать его главным триумфом, но инженер не дожил несколько месяцев до официального открытия. А мост с тех пор носит имя Евгения Патона.

Строители Киевского метрополитена на станции «Арсенальная» поздравляют машиниста-инструктора Алексея Симагина с первым пробным рейсом, 22 октября 1960 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Метро в Киеве хотели построить еще в конце XIX, а затем в начале XX века, но постоянно мешали войны. Только в 1960 году удалось построить первые пять станций современной красной ветки, одна из которых — «Арсенальная» — стала самой глубокой в мире станцией подземки. Киевский метрополитен стал третьим в СССР после Москвы и Ленинграда.

Вид Дворца культуры «Украина», 1973 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В 1960-х руководство УССР во главе с Петром Шелестом загорелось идеей построить новый дворец для партийных съездов в Киеве, который по масштабам не уступал бы кремлевскому аналогу. В Москве об этом и слышать не хотели. Поэтому Шелест пошел на хитрость и отправил в центр документы, по которым строили обычный кинотеатр. Когда в союзном руководстве поняли, что происходит, было уже поздно. Так в 1970-м в Киеве появился Дворец «Украина», который до сих пор остается главной площадкой страны для торжественных мероприятий и концертов.

Председатель Совмина УССР Владимир Щербицкий (второй справа) встречает в Бориспольском аэропорту премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо (четвертый справа), 20 мая 1971 года. Малишевский Е.И. / ЦГКФФА Украины им. Г.С. Пшеничного

Однако история с Дворцом «Украина» не прошла для Шелеста без последствий. Через несколько лет он лишился поддержки в высшем руководстве страны и проиграл в закулисной партийной борьбе Владимиру Щербицкому — своему главному конкуренту. А Щербицкий продержался на посту главы ЦК КПУ рекордные 17 лет.

Николай Подгорный (в центре) и Владимир Щербицкий (второй слева) во время посещения павильона Луганского совнархоза на ВДНХ в Киеве, сентябрь 1961 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Руководство УССР нередко участвовало в партийных интригах на самом высшем уровне. Тот же Шелест сыграл одну из важных ролей в заговоре против Никиты Хрущева в 1964 году. Партийную школу КПУ прошел как сам Хрущев, так и его преемники — Леонид Брежнев и Николай Подгорный.

Демонстрация бастующих шахтеров Донбасса в Киеве на Крещатике, 16 апреля 1991 года. ЦДКФФА України імені Гордія Пшеничного / Wikimedia

Начавшиеся в конце 1980-х забастовки украинских шахтеров к марту 1991-го переросли в мощное протестное движение с политическими требованиями: отставка президента СССР Михаила Горбачева, роспуск Съезда народных депутатов СССР и признание суверенитета Украины. В апреле 1991 горняки митинговали уже в Киеве. В итоге массовые шахтерские протесты стали одним из толчков к распаду Советского Союза в конце декабря. И до середины 1990-х шахтерское движение оставалось той силой, с которой приходилось считаться властям уже независимой Украины.

Шествие на Крещатике в честь Дня Независимости, 16 июля 1991 года. Александр Клименко

Шестнадцатого июля 1990 года на фоне «парада суверенитетов» в других республиках Верховная Рада УССР абсолютным большинством голосов приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. В ней прописывалась политическая и экономическая самостоятельность Украины, хотя формально она еще оставалась в составе СССР. Тогда же постановили считать 16 июля Днем Независимости, и в следующем, 1991 году, его отпраздновали именно в этот день — первый и последний раз. Уже через месяц появилась новая дата Дня Независимости Украины — 24 августа.

Шествие по Андреевскому спуску в день открытия Киево-Могилянской академии, 24 августа 1992 года. Александр Клименко

В первую годовщину нового Дня Независимости Украины, 24 августа 1992 года, в Киеве состоялась церемония открытия Киево-Могилянской академии. Старейший в Украине и один из старейших в Восточной Европе вузов возобновил свою работу после 175-летнего перерыва. Инициатором возрождения Могилянки и первым ректором в ее новой истории стал Вячеслав Брюховецкий.

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