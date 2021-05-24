Роман Протасевич в заложниках у Лукашенко. Мы поговорили с двумя пассажирами самолета, в котором он летел — вот полная хронология захвата

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В воскресенье днем самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. В первых сообщениях говорилось, что его заминировали. Потом выяснилось, что при посадке его сопровождал беларусский истребитель МиГ-29. На борту самолета находился Роман Протасевич — бывший главный редактор беларусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Live. В июне-июле 2020 года канал распространял информацию о протестах против президента Беларуси Александра Лукашенко. За несколько недель NEXTA набрал больше миллиона подписчиков. Беларусские власти признали его экстремистским. Протасевича обвиняют по трем статьям, по одной из которых ему грозит до 15 лет тюрьмы. Заодно Протасевича включили в так называемый «список террористов» — ему могут выдвинуть обвинения в терроризме, и тогда Протасевичу грозит смертная казнь. Корреспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко восстановила хронологию полета. Для этого она поговорила с двумя пассажирами, которые летели тем же рейсом, что и Протасевич — Солюсом Данускасом и Янисом Зведрисом. Мы использовали свидетельства и других пассажиров, которые рассказали о своих впечатлениях в аэропорту Вильнюса (прямой эфир вело агентство Дельфи).

Рано утром 23 мая в аэропорту Афин пассажиры ждали у гейта посадки на рейс Ryanair FR 4978 в Вильнюс. В зону ожидания, как обычно, пропускали по паспортам. Среди пассажиров были Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Посадку объявили вовремя, люди начали выстраиваться в очередь. За Романом стоял мужчина средних лет с лысиной. На нем была майка и светлые штаны, в руках ― кожаный чемоданчик. Мужчина долго молчал, а потом обратился к Роману Протасевичу на русском языке. Незнакомец задал какой-то «тупой вопрос» (именно так написал своему знакомому сам Протасевич) и попытался сфотографировать документы Романа, когда тот открыл их на телефоне. Роман и София прошли паспортный контроль, а мужчина резко развернулся и ушел, так и не сев в самолет.

Самолет взлетел в 10:28 по местному времени. Лететь до Вильнюса 2 часа и 50 минут — это значит, что уже в 13:00 по литовскому времени он должен был приземлиться. Полет проходил нормально, драк и конфликтов не было. За полчаса до посадки самолет очень резко повернул вправо. Пилот, немного волнуясь, сообщил, что по соображениям безопасности самолет должен сесть в Минске. Некоторые пассажиры подумали, что появились какие-то проблемы с самолетом. Но многие не понимали, почему им пришлось лететь в Минск, если граница с Литвой совсем рядом, и если нельзя сесть в аэропорту Вильнюса, то рядом есть аэропорт Каунаса.

В хвостовой части салона встал молодой человек. Это был Роман Протасевич. Он был очень напуган, сильно волновался и сказал, что в Беларуси ему грозит смертная казнь. Роман достал компьютер и передал своей девушке Софии вместе со своим мобильным телефоном.

Никто из пассажиров, кроме семейной пары, не видел беларусский истребитель — он летел так, чтобы в самолете не подняли панику. Позднее оказалось, что самолет был оснащен ракетами класса «воздух-воздух». Пилот истребителя угрожал применить силу, если пассажирский самолет не сядет в Минске.

Аэропорт в Минске. Wikimedia

Рейс Ryanair FR 4978 приземлился в Минском аэропорту. Вокруг стояли пожарные машины, скорые, было много людей в форме: военные, милиция, саперы. Пассажирам сказали сидеть с пристегнутыми ремнями безопасности. Стюард открыл двери, в самолет вошел служащий аэропорта, они о чем-то поговорили, он вышел, потом зашел снова и позвал пилота. Тот тоже вышел, но вскоре вернулся и всех попросили взять вещи и выйти на улицу. Людей выпускали небольшими группками по пять-шесть человек — это было странно: если самолет заминирован, то всех нужно было эвакуировать как можно скорее.

На летном поле пассажирам показали, где встать и где положить багаж. К ним подходили сотрудники с собаками, те обнюхивали вещи, никто не просил людей открывать сумки. Никаких вопросов никто не задавал. Пассажирам запретили снимать происходящее на телефоны. Один из них успел сделать несколько снимков, его заставили их удалить. Пассажиры передавали друг другу слух о том, что ищут взрывчатку.

Рядом с самолетом стояли два автобуса ― они должны были везти пассажиров к терминалу. Возле второго стоял Роман, на плечах у него был рюкзак цвета милитари. Он разговаривал с правоохранителями. Потом его завели за автобус. Там досмотрели его вещи, достали фотоаппарат, попросили показать снимки. Чуть больше недели назад Роман писал в соцсетях, что смог сфотографировать лидера оппозиции, Светлану Тихановскую, которая 16 мая была в Афинах и встречалась с местными политиками. После досмотра Роман в сопровождении правоохранителей вошел в задние двери второго автобуса — их повезли к терминалу.

В терминале все вышли, прошли по узкому коридору к сканерам, затем снова на досмотр. Людей заставили снять обувь. В это время Романа провели мимо по узкому коридору. Он шел сам, его не вели за руки, и со стороны выглядело, что у него могли быть проблемы с документами. Больше его никто не видел.

После этого к сотруднице аэропорта, которая проверяла документы, подошел мужчина в форме, он показал ей какую-то фотографию и назвал женскую фамилию на букву «с», но расслышать ее не удалось. Женщина подняла глаза и спросила:

― Так что, мне идти ее искать?

― Нет, она сама подойдет, ― ответил сотрудник.

Скорее всего, речь шла о Софии Сапеге — девушке Романа.

После досмотра всех отправили в закрытую охраняемую зону и запретили оттуда выходить. Прошло несколько часов. Пассажиры из интернета узнали, что происходит. Около семи часов вечера к пассажирам пришли сотрудницы аэропорта с несколькими листками формата А4. Они проверяли документы, делали пометки на листках и семь раз всех пересчитывали. Казалось, что они не могут кого-то досчитаться. В 19:30 пассажиры разместились на своих местах. Самолет запустил двигатели в 20:04, его гоняли по всему полю — он то ехал, то останавливался, то ехал снова, пока в 20:45 он взлетел. Самолет приземлился в Вильнюсе, опоздав на 8 часов.

В самолете уже не было Романа Протасевича и его девушки Софии, у которой российское гражданство. По информации беларусского оппозиционера Павла Латушко, в Вильнюс также не вылетели еще один гражданин Беларуси и трое граждан России. А руководство Ryanair заявило, что на борту самолета были агенты КГБ. Теперь ни к Протасевичу, ни к Софии не допускают адвокатов. София находится в следственном изоляторе Окрестино в Минске. Там сидят политические заключенные. В МВД заявили, что Протасевич находится в следственном изоляторе № 1 в Минске. Ему в Беларуси грозит 15 лет тюрьмы.

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