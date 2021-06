Что посмотреть в выходные. Второй сезон «Кто убил Сару?», новый фильм Зака Снайдера и сериал о психическом здоровье от Опры Уинфри и принца Гарри

Тексты

Solos 2021

На этой неделе на Netflix, Amazon Prime Apple Tv+ пять интересных релизов. Среди них — второй сезон мексиканского триллера «Кто убил Сару?», хоррор «Армия мертвецов» от режиссера «Лиги справедливости» Зака Снайдера, научно-фантастическая антология «Солос» с Морганом Фрименом и Энн Хэтэуэй, а еще — документальный сериал «Я, которого вы не видите», посвященный проблеме психического здоровья. Над ним работали Опра Уинфри и принц Гарри. «Бабель» собрал отзывы и оценки критиков и советует, что посмотреть в выходные.

Хоррор «Армия мертвецов»

О чем фильм. Лас-Вегас охватило нашествие зомби. Чтобы защитить от угрозы жителей соседних городов, мегаполис огородили стеной. Теперь в карантинную зону почти никто не попадает. Однако бывший военный Скотт Уорд, ранее живший в Лас-Вегасе, однажды получает заманчивое предложение — пробраться за стену и похитить из сейфа 200 миллионов долларов. Он собирает команду наемников и отправляется в переполненный зомби город. Единственная проблема — на то, чтобы выполнить миссию, есть только 32 часа. После этого американские военные сбросят на Лас-Вегас бомбы.

Army of the Dead / Netflix / режиссер — Зак Снайдер / в главных ролях — Дэвид Батиста, Хума Куреши, Тиг Нотаро / продолжительность — 2 часа 28 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 73%.

Что говорят критики. The Chicago Sun-Times говорит, что «Армия мертвецов» — стандартный, хотя и хорошо снятый фильм о зомби. Vanity Fair отмечает, что у ленты удачно подобран актерский состав.

Драмеди «Мастер не на все руки» — третий сезон

О чем сериал. Дев — актер индийского происхождения. Он живет в Нью-Йорке и пытается построить карьеру, однако сделать это не так просто. Дев получает преимущественно второстепенные роли. С личной жизнью у него также не складывается. В то время как его ровесники заводят семьи, Дев развлекается в барах и ресторанах со своими друзьями Брайаном, Арнольдом и Дениз. Первые два сезона «Мастера не на все руки» посвящены истории Дева. Третий несколько отличается. Дев появляется в нем лишь эпизодически, в фокусе — история его подруги Дениз.

Master of None / Netflix / шоураннеры — Азиз Ансари, Алан Янг / в главных ролях — Азиз Ансари, Лина Уэйт, Эрик Верхейм / продолжительность — 5 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 86%.

Что говорят критики. AV Club пишет, что у третьего сезона «Мастера не на все руки» гораздо более драматичный сюжет. IndieWire отмечает, что создатели сериала пытаются придумать что-то новое, однако все равно оказываются на знакомом пути.

Триллер «Кто убил Сару?» — второй сезон

О чем сериал. Cара Гуcман отдыхает на озере вместе с братом Алексом и своим парнем Родольфо Ласкано. Ей приходит в голову идея покататься на параплане. Во время полета один трос обрывается, Сара падает в воду и разбивается. Ласкано заставляет ее брата взять вину на себя. Алекс проводит восемнадцать лет в тюрьме за «убийство» сестры, однако в конце концов выходит на свободу за примерное поведение. Он решает отомстить Ласкано и любой ценой выяснить, почему погибла Сара.

Who Killed Sara? / Netflix / шоураннер — Хосе Игнасио Валенсуэла / в главных ролях — Каролина Миранда, Эухенио Силлер, Маноло Кардона / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. Ready Steady Cut пишет, что новый сезон значительно лучше предыдущего. The New York Times говорит, что создатели сериала растягивают историю.

Научно-фантастическая антология «Солос»

О чем сериал. «Солос» состоит из восьми 30-минутных историй. Сюжет некоторых разворачивается в далеком будущем, других — в наше время. Персонажи «Солоса» путешествуют во времени, сталкиваются с футуристическими технологиями, исследуют космос. Но все эпизоды пропитаны общей идеей — выяснить, что значит быть человеком. Главные роли в антологии исполнили Морган Фримен, Энн Хэтэуэй, Хелен Миррен и другие звезды.

Solos / Amazon Prime / шоураннер — Дэвид Уэйл / в главных ролях — Морган Фримен, Энн Хэтэуэй, Хелен Миррен / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. The Independent пишет, что «Солос» — это дорогой, но не очень хорошо написанный проект. TechRadar называет сериал «современным исследованием того, что значит быть человеком».

Документальный сериал «Я, которого вы не видите»

О чем сериал. The Me You Canʼt See — совместный проект Опры Уинфри и британского принца Гарри, посвященный психическому здоровью. Он состоит из личных историй разных людей, сталкивающихся с психическими проблемами, а также — из интервью экспертов, которые дают советы, как с этим быть. В сериал вошли истории певицы Леди Гаги, актрисы Гленн Клоуз и баскетболиста Демара Дерозана.

The Me You Can not See / Apple Tv+ / шоураннеры — Опра Уинфри, Гарри Виндзор / в главных ролях — Леди Гага, Гленн Клоуз / продолжительность — 5 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 90%.

Что говорят критики. The Daily Telegraph пишет, что The Me You Can’t See — чуткий и серьезный взгляд на психическое здоровье. Pop Culture Maniacs отмечает, что первые эпизоды несколько несбалансированные.

