Что посмотреть на кинофестивале «Молодость-2021». Самые интересные фильмы внеконкурсной программы по версии «Бабеля»

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С 29 мая по 6 июня в Киеве пройдет 50-й международный кинофестиваль «Молодость». В этом году посмотреть фильмы можно будет как офлайн, так и онлайн. В программе фестиваля — около 200 украинских и зарубежных картин в разных категориях. «Бабель» ознакомился с программой и рассказывает о самых рейтинговых внеконкурсных лентах — от африканской драмы-сказки «Ночь королей» до боснийского фильма «Камо грядеши, Аида?», попавшего в шорт-лист «Оскара-2021». Абонементы на фестиваль можно приобрести здесь.

Программа «Фестиваль фестивалей» / Festival of Festivals

Драма-сказка «Ночь королей»

О чем фильм. В тюрьму La Maca в Кот-дʼИвуаре прибывает новый заключенный. Между тем старый «король тюрьмы» — самый авторитетный заключенный — по прозвищу Черная Борода готовится умереть. Он стал слаб и по традиции должен покончить с собой, назвав нового «короля». Пытаясь удержать «трон» как можно дольше и отвлечь внимание от себя, Черная Борода поручает новичку рассказывать истории до самого утра, а если историй у него не хватит, то его убьют.

Night of the Kings / режиссер — Филипп Лакот / в главных ролях — Летиция Ки, Дени Лаван, Абдул Карим Конате / продолжительность — 1 час 33 минуты / рейтинг Rotten Tomatoes — 98%.

Что говорят критики. FilmWeek пишет, что «Ночь королей» — это красивая и странная лента. Variety называет фильм Филиппа Лакота «завораживающим», однако отмечает, что у картины запутанный сюжет.

Абсурдистская драма «Пес, который никак не замолчит»

О чем фильм. Иллюстратор Себастьян живет легко — меняет работы и партнеров и не думает о том, куда его ведет жизнь. Но вдруг вокруг него начинают происходить странные абсурдные вещи, связанные с собакой, живущей по соседству. А к Земле приближается метеорит, способный уничтожить всю цивилизацию. Себастьяну придется разбираться со своей жизнью на фоне угрозы апокалипсиса.

The Dog Who Would not Be Quiet / режиссер — Ана Кац / в главных ролях — Джульета Зильберберг, Карлос Порталуппи, Валерия Лоис / продолжительность — 1 час 13 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Что говорят критики. По мнению RogerEbert.com, «Пес, который никак не замолчит» — небольшая, исполненная юмора ода простой, однако полноценной жизни. TAKE ONE Magazine отмечает, что лента является кинематографической балладой о том, как люди преодолевают испытания, приспосабливаются к абсурдным обстоятельствам и формируют отношения с другими.

Военная драма «Камо грядеши, Аида?»

О чем фильм. В июле 1995 года произошла резня в Сребренице — сербская армия Ратко Младича убила около восьми тысяч боснийских мусульман. В фильме «Камо грядеши, Аида?» эти события показаны через личную историю женщины по имени Аида, бывшей учительницы, работающей переводчицей в миссии ООН. В течение нескольких дней между взятием Сребреницы войсками Младича и массовым расстрелом мужчин Аида пытается спасти своего мужа и двух сыновей.

Quo Vadis Aida? / режиссер — Ясмила Збанич / в главных ролях — Ясна Джуричич, Борис Исакович, Дино Байрович / продолжительность — 2 часа 21 минута / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Что говорят критики. Hollywood Reporter считает, что Quo Vadis Aida? — очень болезненный исторический фильм, который невозможно забыть. The Guardian говорит, что Збанич изображает ужасы Сребреницы с сочувствием и откровенностью.

Подробное расписание сеансов будет известно позже. Его можно будет найти здесь.

Программа «Полуночный сеанс» / Midnight Special

Документальный фильм «Моргана»

О чем фильм. Документальная лента о пяти годах жизни Морганы Мьюзес, феминистки, порноактрисы и режиссера. Она была обычной домохозяйкой, но после сорока решила изменить свою жизнь и отправилась на конкурс для новичков в эротическом кино. Моргана сняла свой фильм «Привязанный долгом», неожиданно для нее ставший популярным. Вместе с тем Моргана продолжает исследовать собственную сексуальность и находит в себе стороны, о которых раньше и не догадывалась.

Morgana / режиссеры — Джози Хесс, Изабель Пеппард / в главных ролях — Моргана Мьюзес, Петра Джой, Анна Браунфилд / продолжительность — 1 час 11 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Что говорят критики. Quelle Movies пишет, что «Моргана» — это секс-позитивный документальный фильм. Screen International называет ленту откровенной, смелой и довольно увлекательной.

Драма «Зола»

О чем фильм. Зола работает официанткой и однажды на работе знакомится с секс-работницей по имени Стефани. Та уговаривает Золу попробовать себя в танцах на пилоне, а потом — поехать вместе в турне, выступать в различных стрип-клубах Флориды. Зола соглашается, но сама плохо представляет, на что именно.

Zola / режиссер — Дженикс Браво / в главных ролях — Тейлур Пейдж, Райли Кио, Николас Браун / продолжительность — 1 час 30 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 89%.

Что говорят критики. The Guardian отмечает, что «Зола» — неидеальный фильм, но безусловно стоит просмотра. RogerEbert.com говорит, что это одна из лучших лент кинофестиваля «Сандэнс-2020».

Программа: 4MA: FORMA

Комедия «Социальная гигиена»

О чем фильм. Молодой мошенник Антонин умеет уговаривать людей делать то, что ему нужно. Но ему придется применить все свои риторские таланты, чтобы не запутаться во взаимоотношениях сразу с пятью женщинами — сестрой Сольвейг, женой Эглантиной, жертвой кражи Авророй, налоговым инспектором и Кассиопеей, в которую он влюблен.

Social Hygiene / режиссер — Дени Коте / в главных ролях — Лариса Корриво, Максим Годет, Элеонора Лойзелем / продолжительность — 1 час 15 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 100%.

Что говорят критики. Variety говорит, что Social Hygiene — интересный пример творчества времен пандемии коронавируса.

Драма «Что мы видим, когда смотрим в небо?»

О чем фильм. Футболист Георгий встречает фармацевта Лизу на улицах солнечного Кутаиси. Они сразу влюбляются друг в друга и договариваются встретиться завтра. Но по дороге домой Лиза слышит голоса духов города, которые говорят, что они с Георгием прокляты и им никогда не быть вместе. Сам город будет мешать им встретиться еще раз. Более того, Георгий теряет спортивные навыки, а Лиза перестает понимать медицинские тексты. Но проклятие все же не всесильно.

What Do We See When We Look at the Sky? / режиссер — Александр Коберидзе / в главных ролях — Вахтанг Панчулидзе, Георгий Бочоришвили, Ирина Челидзе / продолжительность — 2 часа 30 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. Hollywood Reporter называет фильм «высококачественным произведением кинематографического искусства». Cineuropa говорит, что это — необычное сочетание разных стилей, жанров и форм.

Программа «100: Век» / Century

Драма «Имитация жизни»

О чем фильм. Классическая голливудская мелодрама 1959 года. Провинциальная актриса Лори покоряет Бродвей. Вместе с ней живет ее дочь Сьюзи и темнокожая подруга Энни с дочерью Сарой-Джейн. Пока обе девочки были маленькими, все жили в согласии, но со временем Сьюзи начинает подростковый бунт и влюбляется в Стива, который должен жениться на Лори. А светлокожая Сара-Джейн стесняется своей матери, потому что из-за нее не может считаться белой. Последний полнометражный фильм Дугласа Сирка — «короля мелодрам» и родоначальника мыльных опер.

Imitation of Life / режиссер — Дуглас Сирк / в главных ролях — Лана Тернер, Сьюзан Конер, Хуанита Мур / продолжительность — 2 часа 5 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — 81%.

Что говорят критики. New Yorker пишет, что в этом фильме Сирк выплескивает ярость на такие недостатки американского общества как расизм, консьюмеризм и пуританство. Chicago Reader считает, что это — один из самых интеллектуально требовательных фильмов из всех когда-либо созданных в Голливуде.

Программа «Специальные события» / Special Events

Документальный фильм «Отвага»

О чем фильм. Документальный фильм о протестах 2020—2021 годов в Беларуси. Режиссеру Алексею Полуяну удалось не только снять противостояние беларусов и режима Александра Лукашенко, но и не стать одним из задержанных на протестах и вывезти отснятые кадры из страны.

Courage / режиссер — Алексей Полуян / в главных ролях — Денис Тарасенко, Марина Якубович / продолжительность — 1 час 30 минут / рейтинг Rotten Tomatoes — отсутствует.

Что говорят критики. Screen International говорит, что «Отвага» — исполненный нюансов взгляд на протесты против авторитарного режима Александра Лукашенко. Variety считает, что это — мощный документальный фильм.

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