Надоело переживать из-за войны, хочу что-то делать, но, кажется, ничего не умею. Куда идти, чему учиться? Доврачебной помощи, стрельбе и основам выживания — список полезных курсов от «Бабеля»

Польза

Ferrum Alien / Kate Ban / «Бабель»

Российско-украинская война идет с 2014 года, но в 2021-м Россия начала активно стягивать войска к границам с Украиной. Украинская разведка и западные лидеры считают, что Кремль может решиться на новую масштабную агрессию. Тревожность усиливают новости о том, что некоторые страны эвакуируют семьи своих дипломатов из Киева, а западные партнеры, опасаясь полномасштабной войны, перебрасывают в Украину противотанковые системы и другое оружие (вот что вам нужно об этом знать). Президент и психологи регулярно призывают украинцев не паниковать и по мере сил готовиться к возможной угрозе. «Бабель» подготовил список полезных курсов, где можно научиться защищать себя, близких и спасать жизни. Это не рекламный материал. Ни одна организация, которая упоминается в тексте, не платила редакции. Все курсы мы выбирали сами, опираясь на их репутацию и свой опыт.

Начнем с медицины. Какие есть курсы первой помощи?

Любому человеку, и в мирной жизни, и на войне, пригодятся навыки первой доврачебной помощи. Это то, что поможет спасти жизнь до приезда скорой. Для обучения не нужно ни медицинское, ни военное образование.

«При остановке сердца помощь, оказанная прохожими до приезда скорой, в пять раз повышает шансы человека выжить», — говорит инструктор Мария Назарова. А в случае сильного кровотечения надо действовать в ближайшие 2—3 минуты. Как правило, курсы первой помощи длятся один день ― до восьми часов — и стоят от 700 до 1 500 гривен. Записаться на них можно тут, тут или тут.

На базе Всеукраинского совета реанимации (ВСР) есть курсы, посвященные тому, как правильно останавливать разные виды кровотечений (при пулевых, осколочных ранениях, ранениях при ДТП и других). Курс длится 2 часа и стоит 500 гривен. Также ВСР проводит базовый курс поддержки жизни. Всего это 6 часов и 1 400 гривен.

А Красный Крест проводит такие курсы?

Да. У них есть три сертифицированные программы, рассчитанные на 6, 12 и 48 часов, 60% которых — это практика. Там учат, как оказывать помощь при травмах, ранениях, ожогах, остановке сердца или проблемах с легкими. Показывают, как правильно транспортировать пострадавшего.

В районах, прилегающих к линии разграничения на Донбассе, волонтеры Красного Креста и инструкторы проводят тренинги для населения, как безопасно вести себя с минами и другими взрывоопасными предметами.

У Красного Креста есть и волонтерские программы. Можно заполнить форму, обозначить направление, в котором вы хотели бы работать ― это помощь нуждающимся, престарелым, первая медицинская помощь, подготовка к чрезвычайным ситуациям и не только.

А есть что-то именно по военной первой помощи?

Есть. Это курсы тактической медицины. Они рассчитаны на работу в боевых условиях. Чаще всего их рекомендуют военным, журналистам и тем, кто может оказаться в зоне боевых действий. Но ограничений для желающих их пройти ни по полу, ни по специальности нет. На таких курсах отдельно учат, как помогать раненым под огнем, на поле боя или в зоне укрытия, при эвакуации в госпиталь. Записаться на курс может каждый желающий. Обучение проходит в условиях, приближенных к боевым, с имитацией перестрелок и взрывов. Цена — около 4 тысяч гривен.

Окей, с медициной понятно. А стрелять где-то учат?

Конечно. Самое простое ― это тир. Он, скорее всего, есть и в вашем городе. Там можно взять в аренду пистолет, карабин или винтовку. Если у вас свое оружие, готовьтесь показать разрешение. Также вы платите за аренду «дорожки», работу инструктора, если он вам нужен, и за патроны.

Если же вы настроены серьезно, есть специальные школы снайперов. Тут обучают и владельцев оружия, если у них есть разрешение и прочие документы, и «безоружных» ― им дают оружие инструкторов. Например, школа снайперов «Дикое поле». Тут нет ограничений для желающих научиться прицельной стрельбе, но организация оставляет за собой право отказать желающим без объяснения причин.

Обучение начинается с теоретической подготовки ― это 10 занятий по 2 часа, после которых надо сдать экзамен. Стоимость курса 3 600 гривен. Следующий этап ― практика. Одно занятие стоит от 200 гривен плюс стоимость патронов. Практика делится на разные этапы ― от обычного стрелка до снайпера.

Есть какие-то курсы общего выживания во время войны?

Конечно. Центр подготовки гражданской самообороны Tactical Civil Defence по воскресеньям проводит бесплатные курсы. Там эксперты и бывшие бойцы АТО учат базовым навыкам выживания в критической ситуации, в том числе на войне. Например, как вести себя во время артобстрела, как правильно падать, как действовать при угрозе теракта, как действовать, если нашли мину или еще какой-то взрывоопасный предмет, как и зачем собирать «тревожный рюкзак» и так далее. Кроме того, в Центре есть и платный курс рукопашного боя. Он рассчитан, в том числе, на детей, женщин и людей старшего возраста. Занятия стоят около 700 гривен в месяц.

Центр спецподготовки «Вовкулака» кроме занятий стрельбой предлагает тренинги по выживанию в разных ситуациях, например, как выжить во время военных конфликтов, на заминированной территории. Курс состоит из теоретического и практического занятий и стоит от 1 тысячи гривен.

Хорошо, а общей боевой подготовке где-то можно научиться?

И такое есть. Сейчас такую подготовку чаще всего проходят те, кто собираются вступить в территориальную оборону. Общественная организация «Украинский легион» учит правильно обращаться с оружием, передвигаться в боевых условиях, пользоваться укрытиями, маскироваться, ориентироваться на местности и оборудовать позиции. Курс разделили на три уровня. Начальный вводный курс бесплатный, длится месяц — по два теоретических занятия в рабочие дни и одно практическое в выходные. Обучение проходит в Киеве и Харькове. После окончания, если есть желание продолжить обучение, надо стать членом ОО «Украинский легион».

Есть и совсем экстремальные курсы, например, комплексный курс выживания в экстремальных условиях. Тут научат скрываться от преследования, вести себя в плену, во время допросов и бежать из плена. Курс стоит от 13,5 тысячи гривен с человека.

А если я пока не готов брать в руки оружие, но хочу больше понимать, как действовать?

Если по какой-то причине к практическим занятиям вы не готовы, то можно изучить теорию. Несколько лет назад волонтеры записали цикл лекций о теории партизанского сопротивления, боевом выживании, военной топографии, огневой подготовке, основах баллистики, о боевом стрессе и тактической медицине. Несмотря на то, что сам проект «Вишкіл» волонтеры уже закрыли, записи лекций можно посмотреть на их странице в Facebook.

Хорошо, как-то еще я могу помочь стране?

Вариантов много. Можно записаться в Территориальную оборону и стать ее резервистом.

Если же вы не подходите по возрасту или здоровью, или в вашем городе пока нет ТрО, вы можете объединяться в добровольческие формирования территориальных общин. Для этого нужно обратиться в местный центр комплектования и социальной поддержки. Кроме того, вы всегда можете помочь волонтерским организациям.

А если вы хотите получать проверенную информацию, то всегда можно помочь «Бабелю» донатом.